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Fed: Νέα αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του έτους – Στο επίκεντρο ο επίμονος πληθωρισμός
Ειδήσεις
22:50 - 07 Οκτ 2026

Fed: Νέα αύξηση επιτοκίων έως το τέλος του έτους – Στο επίκεντρο ο επίμονος πληθωρισμός

Reporter.gr Newsroom

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Το ενδεχόμενο μιας ακόμη αύξησης των επιτοκίων έως το τέλος του έτους διατηρούν στο τραπέζι οι αξιωματούχοι της Federal Reserve, καθώς εξακολουθούν να ανησυχούν για τον επίμονο πληθωρισμό, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη 7/10.

Στα πρακτικά δεν προσδιορίζεται, ωστόσο, πότε ακριβώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η επόμενη αύξηση. Επισημαίνεται μόνο ότι οι επίμονα υψηλές τιμές, σε συνδυασμό με τη σταθερότητα της αγοράς εργασίας, είναι πιθανό να οδηγήσουν σε δεύτερη αύξηση των επιτοκίων εντός του έτους.

Η Fed θα επανεξετάσει τη νομισματική της πολιτική στις 28 Οκτωβρίου και εκ νέου στις 9 Δεκεμβρίου.

«Όσον αφορά τις προοπτικές για τη νομισματική πολιτική πέρα από την τρέχουσα συνεδρίαση, η πλειονότητα των συμμετεχόντων εκτίμησε ότι μια ακόμα αύξηση του εύρους-στόχου για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων θα ήταν πιθανότατα ενδεδειγμένη έως το τέλος του έτους», αναφέρεται στα πρακτικά.

Παράλληλα, οι αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι δεν έχει ληφθεί εκ των προτέρων απόφαση για την πορεία των επιτοκίων. Όπως σημειώνεται στο έγγραφο, κάθε συνεδρίαση θα αξιολογείται με βάση τα νέα οικονομικά δεδομένα, τις επιπτώσεις τους στις προοπτικές της οικονομίας και την ισορροπία των κινδύνων.

Διαφορετικές απόψεις για την επόμενη κίνηση

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της 15ης-16ης Σεπτεμβρίου καταγράφουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των αξιωματούχων σχετικά με την ανάγκη για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Η Fed είχε αποφασίσει ομόφωνα τότε την αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι διαφώνησαν ως προς το σκεπτικό της κίνησης, με ορισμένους να τη θεωρούν κυρίως προληπτική και άλλους να τη βλέπουν ως μέρος μιας σημαντικότερης στροφής προς αυστηρότερη νομισματική πολιτική, με στόχο τον περιορισμό των επενδύσεων και των δαπανών.

Σύμφωνα με τα πρακτικά, «ορισμένοι συμμετέχοντες» θεωρούσαν ότι μια αύξηση των επιτοκίων ήταν απαραίτητη προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ στις τιμές, ενώ άλλη ομάδα έδινε μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη περιορισμού της ζήτησης.

«Πολλοί συμμετέχοντες τόνισαν ότι μια υψηλότερη τροχιά για το εύρος-στόχο θα ήταν συνετή για λόγους διαχείρισης κινδύνου», αναφέρουν τα πρακτικά, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια στάση θα λειτουργούσε ως ασφάλεια απέναντι στο ενδεχόμενο ο πληθωρισμός να παραμείνει επίμονα πάνω από τον στόχο, λόγω ισχυρότερης από την αναμενόμενη ζήτησης ή νέων αρνητικών σοκ στην προσφορά.

Άλλοι αξιωματούχοι έκριναν ότι το υψηλότερο επιτόκιο που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο ήταν σημαντικό προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος ευρύτερης μετακύλισης των πρόσφατων ενεργειακών και άλλων σοκ στις τιμές.

Την ίδια στιγμή, «αρκετοί συμμετέχοντες» εκτίμησαν ότι το τρέχον επίπεδο του επιτοκίου πολιτικής δεν είναι περιοριστικό ή είναι μόνο ήπια περιοριστικό.

Οι διαφορετικές εκτιμήσεις για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας και για το κατά πόσο απαιτείται περαιτέρω σύσφιξη προμηνύουν έντονη συζήτηση ενόψει της επόμενης συνεδρίασης της Fed στις 27-28 Οκτωβρίου, με την πορεία του πληθωρισμού και της αγοράς εργασίας να παραμένει στο επίκεντρο των αποφάσεων.

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