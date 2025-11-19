13:51 - 19 Νοε 2025

Ισχυρή υποχώρηση για το πετρέλαιο εν μέσω ανησυχιών για υπερπροσφορά - Σημαντικά κέρδη για ασήμι και χρυσό

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν ξανά την Τετάρτη (19/11), καθώς έκθεση του κλάδου έδειξε αύξηση των αποθεμάτων αργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύοντας τις ανησυχίες για υπερπροσφορά. 

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχωρούν το μεσημέρι της Τετάρτης (19/11) κατά 1,31%, στα 64,02 δολάρια το βαρέλι, μετά από άνοδο στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) σημειώνουν επίσης απώλειες 1,37% στα 59,85 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 4,45 εκατομμύρια βαρέλια για την εβδομάδα που έληξε στις 14 Νοεμβρίου, ενώ τα αποθέματα βενζίνης ανέβηκαν κατά 1,55 εκατομμύρια βαρέλια και τα αποθέματα αποσταγμάτων κατά 577.000 βαρέλια, ανέφεραν πηγές της αγοράς αργά την Τρίτη, επικαλούμενες στοιχεία του American Petroleum Institute.

«Συνολικά, η έκθεση ήταν σχετικά αρνητική για την αγορά», δήλωσαν στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων της ING, προσθέτοντας ωστόσο: «Οι συμμετέχοντες στην αγορά φαίνεται να ανησυχούν περισσότερο για τους κινδύνους στην προσφορά παρά για τις πιθανότητες υπερπροσφοράς στο μέλλον».

Υπενθυμίζεται ότι οι αμερικανικές κυρώσεις κατά των μεγάλων ρωσικών παραγωγών Rosneft (ROSN.MM) και Lukoil (LKOH.MM) θέτουν ως καταληκτική ημερομηνία τις 21 Νοεμβρίου για τις εταιρείες να τερματίσουν τις συναλλαγές τους με τις ρωσικές εταιρείες.

Την Δευτέρα (17/11), το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι οι κυρώσεις, που ήδη πιέζουν τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο, αναμένεται να περιορίσουν τους όγκους εξαγωγών της. Οι αγοραστές πετρελαίου στην Κίνα και την Ινδία έχουν ήδη αρχίσει να στρέφονται σε εναλλακτικούς προμηθευτές.

Οι ανησυχίες για τη ρωσική προσφορά αντισταθμίζονται από τις προβλέψεις των αναλυτών ότι η παραγωγή πετρελαίου υπερβαίνει τη σημερινή ζήτηση, γεγονός που έχει ασκήσει πιέσεις στις τιμές.

Μετά τις ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές και λιμενικές υποδομές, τα περιθώρια κέρδους στο ντίζελ αυξήθηκαν στην Ευρώπη, φτάνοντας την Τρίτη στα υψηλότερα επίπεδα από τον Σεπτέμβριο του 2023, παράλληλα με αύξηση των περιθωρίων διύλισης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα επίσημα στοιχεία αποθεμάτων των ΗΠΑ θα δημοσιοποιηθούν αργότερα την Τετάρτη. Οκτώ αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters πριν από την ανακοίνωση εκτιμούν ότι τα αποθέματα αργού πιθανόν να έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο περίπου 600.000 βαρέλια για την εβδομάδα έως τις 14 Νοεμβρίου.

Πτώση για το φυσικό αέριο - Σημαντικά κέρδη για ασήμι και χρυσό

Το φυσικό αέριο σημειώνει επίσης πτώση με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 1,732% στα 31,145 δολάρια η μεγαβατώρα.

Από την άλλη, οι τιμές του χρυσού ενισχύονται κατά 1,15% στα 4.112,85 δολάρια η ουγγιά. Στα υπόλοιπα μέταλλα, οι τιμές του ασημιού παρουσιάζουν σημαντικά κέρδη 2,75% στα 51,917 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός ενισχύεται κατά 1,13% και βρίσκεται στα 5.031 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο παρουσιάζει ήπιες μεταβολές -0,02% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1583 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται κατά 0,27% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3114 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, εμφανίζεται αποδυναμωμένη κατά 0,28% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8832 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 14:12
