Eurostat: Χαμηλότερος των προβλέψεων ο ελληνικός πληθωρισμός - Σταθερός ο δομικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη
Οικονομία
13:46 - 19 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Η τελική μέτρηση της Eurostat για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2025 κατέγραψε χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχικές εκτιμήσεις, υποδηλώνοντας μια σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών στη χώρα μας, ενώ στο σύνολο της ευρωζώνης επιβεβαιώθηκε η προκαταρκτική εκτίμηση της στατιστικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) στην Ελλάδα αυξήθηκε τον Οκτώβριο με ετήσιο ρυθμό 1,6%, έναντι 1,7% που είχε υπολογιστεί αρχικά. Πρόκειται για τη χαμηλότερη αναθεωρημένη μέτρηση που έχει δημοσιευθεί για τον μήνα αυτόν στη χώρα.

Στην ευρωζώνη, ο ετήσιος ΔΤΚ επιβεβαιώθηκε στο 2,1%, υποχωρώντας από το 2,2% που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, ο δείκτης δομικού πληθωρισμού, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων και θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πιο αξιόπιστη ένδειξη των πληθωριστικών τάσεων, παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,4% ετησίως για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συνολικός ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε ελαφρά στο 2,5% τον Οκτώβριο, από 2,6% τον Σεπτέμβριο, καταδεικνύοντας μια γενική τάση σταθεροποίησης των τιμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι χαμηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί πληθωρισμού τον Οκτώβριο καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,2%), στη Γαλλία (0,8%) και στην Ιταλία (1,3%). Η Ελλάδα με 1,6% κατέγραψε την πέμπτη χαμηλότερη μέτρηση του ΔΤΚ μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Στον αντίποδα, τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (8,4%), στην Εσθονία (4,5%) και στη Λετονία (4,3%).

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκαπέντε κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε εννέα, υπογραμμίζοντας διαφοροποιημένες τάσεις μεταξύ των χωρών της Ένωσης.

Στην ανάλυση των συνιστωσών του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό τον Οκτώβριο προήλθε από τις υπηρεσίες, οι οποίες πρόσθεσαν +1,54 ποσοστιαίες μονάδες. Ακολούθησαν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα με +0,48 π.μ., τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με +0,16 π.μ. και η ενέργεια με αρνητική συμβολή -0,08 π.μ., δείχνοντας ότι η αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας συνέβαλε στην ήπια μείωση του συνολικού πληθωρισμού.

Η σταθεροποίηση του δομικού πληθωρισμού και η αναθεώρηση προς τα κάτω του δείκτη στην Ελλάδα αναδεικνύουν ότι οι πιέσεις στις τιμές παραμένουν υπό έλεγχο, παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να υφίστανται σε ορισμένους τομείς, ενώ οι ευρωπαϊκές οικονομίες εμφανίζουν μια ήπια αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, παρά τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 13:56
