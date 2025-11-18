Κατρακύλα στα crypto: «Παλεύει» στα $92.000 το Bitcoin – Μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά

Η διόρθωση στο Bitcoin δεν έχει τέλος, καθώς σήμερα, Τρίτη (18/11), έφτασε να διαπραγματεύεται ακόμη και κάτω από τα 90.000 δολάρια, καταγράφοντας χαμηλό επταμήνου.

Ορισμένοι ειδικοί αποδίδουν τη διψήφια μηνιαία πτώση του Bitcoin κυρίως στον περιορισμό των προσδοκιών για μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο.

«Η πιθανότητα για μείωση έπεσε από περίπου 70% στο 42% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, ενισχυμένη από την απουσία άλλων μακροοικονομικών δεδομένων», ανέφερε η Wintermute. «Ο [πρόεδρος της Fed] Τζερόμ Πάουελ, παίρνοντας πίσω την σχεδόν βέβαιη μείωση του Δεκεμβρίου, ανάγκασε τους επενδυτές να εξετάσουν τις απόψεις των επιμέρους μελών του FOMC, αποκαλύπτοντας ότι η μείωση ήταν μακριά από το να αποτελεί συναίνεση. Η αντίδραση ήταν άμεση: τα ριψοκίνδυνα αμερικανικά assets εξασθένησαν και τα crypto —το πιο ευαίσθητο σε κλίμα ρίσκου asset— δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα.»

Ωστόσο, υπάρχει μια αχτίδα αισιοδοξίας. Δεδομένα της ING δείχνουν ότι το ανοιχτό ενδιαφέρον σε ανοδικές επιλογές (call options) των αμερικανικών ομολόγων έχει αυξηθεί πρόσφατα, ένδειξη ότι οι traders ποντάρουν σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερες αποδόσεις.

Αυτή η στάση υποδηλώνει ότι αναμένουν ασθενέστερα οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ, τα οποία θα αναζωογονήσουν τις ελπίδες για ταχύτερες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Η ING επεσήμανε ότι, με μόλις 15 μονάδες βάσης να έχουν προεξοφληθεί για μείωση τον Δεκέμβριο, υπάρχει σημαντικό περιθώριο για μετακύλιση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων στο δολάριο. Με άλλα λόγια, υπάρχει περιθώριο για μία εκ νέου αδυναμία του δολαρίου.

Για τους bitcoin bulls που έχουν δεχθεί πλήγματα αυτό τον μήνα, αυτή η προοπτική μπορεί να σηματοδοτεί σημείο καμπής. Οι μειούμενες αποδόσεις και ένα πιο αδύναμο δολάριο ιστορικά προσφέρουν γόνιμο έδαφος για ανάκαμψη των crypto.

Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, παραμένει: Πότε θα μεταφερθεί αυτή η «περιστροφή προς dovish στάση» στα ομόλογα προς τα ριψοκίνδυνα assets, βοηθώντας το bitcoin και την ευρύτερη αγορά crypto να ανακτήσουν την ισορροπία τους;

Προς το παρόν, ο δείκτης δολαρίου (DXY) παραμένει ισχυρός, έτοιμος να επεκτείνει το ανοδικό ξέσπασμα της Δευτέρας από το 99,00 και πιθανόν να ξαναδοκιμάσει το υψηλό της 1ης Αυγούστου στις 100,25 — επίπεδο που λειτούργησε ως αντίσταση νωρίτερα μέσα στον μήνα. Η προσέγγιση και η αντίδρασή του σε αυτό το κρίσιμο επίπεδο θα είναι καθοριστικά. Μια καθαρή διάσπαση πάνω από τα 100,25 θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στα ριψοκίνδυνα assets.

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin δεν άργησε να συμπαρασύρει στην κατρακύλα και τα υπόλοιπα crypto, με πολλά εξ αυτών να καταγράφουν απώλειες ακόμη και μεγαλύτερες του 3%.

Πιο αναλυτικά, ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης «παίζει» λίγο μετά τις 16:00 (ώρα Ελλάδος) στα 92.370 δολάρια με απώλειες κοντά στο 2,7%. Η κεφαλαιοποίησή του αγγίζει το 1,80 τρισ. δολάρια, έχοντας χάσει σε ημερήσιο επίπεδο σχεδόν 48 δισ. δολάρια. Εν τω μεταξύ, η κυριαρχία του στην αγορά αγγίζει το 56,7%.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum κινείται στα 3,050,52 δολάρια με απώλειες 4,25% και το XRP στα 2,19 δολάρια, υποχωρώντας κατά 3,39%.

Το Solana χάνει 2,62% στα 138,22 δολάρια και το Dogecoin πέφτει κατά 2,90% στο 0,1573 δολάριο, ενώ το Cardano σημειώνει απώλειες 5,11% στο 0,4684 δολάριο.

Παράλληλα, το Monero αποδυναμώνεται κατά 3,35% στα 398 δολάρια και το Litecoin κατά 3,8% στα 95,83 δολάρια, ενώ το Shiba Inu σημειώνει απώλειες 3,47% στο 0,000008756 δολάριο.

Στο πλαίσιο αυτό, Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς crypto έχει χάσει άλλα $150 δισ. μέσα σε μία ημέρα και έχει πέσει στα $3,2 τρισ., σύμφωνα με το CG.