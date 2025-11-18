ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κατρακύλα στα crypto: «Παλεύει» στα $92.000 το Bitcoin – Μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά
Νομίσματα
16:40 - 18 Νοε 2025

Κατρακύλα στα crypto: «Παλεύει» στα $92.000 το Bitcoin – Μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η διόρθωση στο Bitcoin δεν έχει τέλος, καθώς σήμερα, Τρίτη (18/11), έφτασε να διαπραγματεύεται ακόμη και κάτω από τα 90.000 δολάρια, καταγράφοντας χαμηλό επταμήνου.  

Ορισμένοι ειδικοί αποδίδουν τη διψήφια μηνιαία πτώση του Bitcoin κυρίως στον περιορισμό των προσδοκιών για μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο.

«Η πιθανότητα για μείωση έπεσε από περίπου 70% στο 42% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, ενισχυμένη από την απουσία άλλων μακροοικονομικών δεδομένων», ανέφερε η Wintermute. «Ο [πρόεδρος της Fed] Τζερόμ Πάουελ, παίρνοντας πίσω την σχεδόν βέβαιη μείωση του Δεκεμβρίου, ανάγκασε τους επενδυτές να εξετάσουν τις απόψεις των επιμέρους μελών του FOMC, αποκαλύπτοντας ότι η μείωση ήταν μακριά από το να αποτελεί συναίνεση. Η αντίδραση ήταν άμεση: τα ριψοκίνδυνα αμερικανικά assets εξασθένησαν και τα crypto —το πιο ευαίσθητο σε κλίμα ρίσκου asset— δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα.»

Ωστόσο, υπάρχει μια αχτίδα αισιοδοξίας. Δεδομένα της ING δείχνουν ότι το ανοιχτό ενδιαφέρον σε ανοδικές επιλογές (call options) των αμερικανικών ομολόγων έχει αυξηθεί πρόσφατα, ένδειξη ότι οι traders ποντάρουν σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότερες αποδόσεις.

Αυτή η στάση υποδηλώνει ότι αναμένουν ασθενέστερα οικονομικά στοιχεία στις ΗΠΑ, τα οποία θα αναζωογονήσουν τις ελπίδες για ταχύτερες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Η ING επεσήμανε ότι, με μόλις 15 μονάδες βάσης να έχουν προεξοφληθεί για μείωση τον Δεκέμβριο, υπάρχει σημαντικό περιθώριο για μετακύλιση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων στο δολάριο. Με άλλα λόγια, υπάρχει περιθώριο για μία εκ νέου αδυναμία του δολαρίου.

Για τους bitcoin bulls που έχουν δεχθεί πλήγματα αυτό τον μήνα, αυτή η προοπτική μπορεί να σηματοδοτεί σημείο καμπής. Οι μειούμενες αποδόσεις και ένα πιο αδύναμο δολάριο ιστορικά προσφέρουν γόνιμο έδαφος για ανάκαμψη των crypto.

Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, παραμένει: Πότε θα μεταφερθεί αυτή η «περιστροφή προς dovish στάση» στα ομόλογα προς τα ριψοκίνδυνα assets, βοηθώντας το bitcoin και την ευρύτερη αγορά crypto να ανακτήσουν την ισορροπία τους;

Προς το παρόν, ο δείκτης δολαρίου (DXY) παραμένει ισχυρός, έτοιμος να επεκτείνει το ανοδικό ξέσπασμα της Δευτέρας από το 99,00 και πιθανόν να ξαναδοκιμάσει το υψηλό της 1ης Αυγούστου στις 100,25 — επίπεδο που λειτούργησε ως αντίσταση νωρίτερα μέσα στον μήνα. Η προσέγγιση και η αντίδρασή του σε αυτό το κρίσιμο επίπεδο θα είναι καθοριστικά. Μια καθαρή διάσπαση πάνω από τα 100,25 θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στα ριψοκίνδυνα assets.

Ημερήσιες τάσεις

Το Bitcoin δεν άργησε να συμπαρασύρει στην κατρακύλα και τα υπόλοιπα crypto, με πολλά εξ αυτών να καταγράφουν απώλειες ακόμη και μεγαλύτερες του 3%.

Πιο αναλυτικά, ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης «παίζει» λίγο μετά τις 16:00 (ώρα Ελλάδος) στα 92.370 δολάρια με απώλειες κοντά στο 2,7%. Η κεφαλαιοποίησή του αγγίζει το 1,80 τρισ. δολάρια, έχοντας χάσει σε ημερήσιο επίπεδο σχεδόν 48 δισ. δολάρια. Εν τω μεταξύ, η κυριαρχία του στην αγορά αγγίζει το 56,7%.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum κινείται στα 3,050,52 δολάρια με απώλειες 4,25% και το XRP στα 2,19 δολάρια, υποχωρώντας κατά 3,39%.

Το Solana χάνει 2,62% στα 138,22 δολάρια και το Dogecoin πέφτει κατά 2,90% στο 0,1573 δολάριο, ενώ το Cardano σημειώνει απώλειες 5,11% στο 0,4684 δολάριο.

Παράλληλα, το Monero αποδυναμώνεται κατά 3,35% στα 398 δολάρια και το Litecoin κατά 3,8% στα 95,83 δολάρια, ενώ το Shiba Inu σημειώνει απώλειες 3,47% στο 0,000008756 δολάριο.

Στο πλαίσιο αυτό, Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς crypto έχει χάσει άλλα $150 δισ. μέσα σε μία ημέρα και έχει πέσει στα $3,2 τρισ., σύμφωνα με το CG.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bitcoin: «Παγώνει» στα 73.000 δολάρια ενώ οι μετοχές γράφουν ιστορικά υψηλά
Νομίσματα

Bitcoin: «Παγώνει» στα 73.000 δολάρια ενώ οι μετοχές γράφουν ιστορικά υψηλά

Ηχηρή πτώση στα crypto – Ποιοι παράγοντες οδηγούν το Bitcoin στα $73.000
Νομίσματα

Ηχηρή πτώση στα crypto – Ποιοι παράγοντες οδηγούν το Bitcoin στα $73.000

Το Bitcoin διορθώνει απότομα από τα $78.000 στα $75.700, ενώ το RAIN εκτοξεύεται
Οικονομία

Το Bitcoin διορθώνει απότομα από τα $78.000 στα $75.700, ενώ το RAIN εκτοξεύεται

Σε χαμηλό 9μήνου η μεταβλητότητα του Bitcoin – Τα ΑΙ altcoins στο επίκεντρο
Νομίσματα

Σε χαμηλό 9μήνου η μεταβλητότητα του Bitcoin – Τα ΑΙ altcoins στο επίκεντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ