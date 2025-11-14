Σε χαμηλό εξαμήνου το Bitcoin εν μέσω κατάρρευσης της αγοράς crypto – Το υπόβαθρο της βουτιάς
12:50 - 14 Νοε 2025

Σε χαμηλό εξαμήνου το Bitcoin εν μέσω κατάρρευσης της αγοράς crypto – Το υπόβαθρο της βουτιάς

Reporter.gr Newsroom
Η καθοδική πορεία στην αγορά κρυπτονομισμάτων συνεχίζεται και τον Νοέμβριο, με τη συνολική κεφαλαιοποίηση να υποχωρεί από τα 4,28 τρισ. δολάρια στα 3,27 τρισ. δολάρια μέσα σε έναν μήνα – επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν εδώ και έξι μήνες.

Παρά το θετικό μακροοικονομικό νέο της επαναλειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, η τιμή του Bitcoin συνέχισε να πιέζεται, σημειώνοντας νέο πολυμηνιαίο χαμηλό μέσα στο τελευταίο 12ωρο.

Τρεις ημέρες πριν, το Bitcoin κινούνταν στα 107.000 δολάρια, έπειτα από τις δηλώσεις Τραμπ για επιταγές δασμών 2.000 δολαρίων και για επικείμενο τέλος του shutdown. Η αισιοδοξία αυτή όμως δεν κράτησε· η τιμή διολίσθησε γρήγορα στα 103.000 δολάρια και, παρά μια πρόσκαιρη ανάκαμψη στα 105.000 δολάρια την Τετάρτη, οι «αρκούδες» κυριάρχησαν πλήρως στην αγορά.

Αν και η υπογραφή του νομοσχεδίου για το άνοιγμα της κυβέρνησης προκάλεσε μια σύντομη ανοδική αντίδραση, πολύ γρήγορα η τάση αντιστράφηκε. Μέσα σε λιγότερο από μία ημέρα, το Bitcoin έχασε πάνω από 8.000 δολάρια, στη ζώνη των 97.000 δολαρίων την Παρασκευή (14/11), το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαΐου.

Το Bitcoin και το Ethereum βρίσκονται πλέον 23% και 36% αντίστοιχα κάτω από τα ιστορικά υψηλά τους, ενώ η JPMorgan τοποθετεί πιθανή ζώνη στήριξης για το BTC στα 94.000 δολάρια. Επιπλέον, ο Δείκτης Φόβου & Απληστίας έπεσε στις 15 μονάδες, περνώντας σε “ακραίο φόβο” και αντικατοπτρίζοντας τη νευρικότητα της αγοράς.

Μακροοικονομικά δεδομένα που αυξάνουν την πίεση

Το περιβάλλον στις ΗΠΑ παραμένει ρευστό. Παρότι τερματίστηκε το ιστορικά μεγαλύτερο shutdown των 43 ημερών, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δεν θα δημοσιεύσει τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας του Οκτωβρίου, τροφοδοτώντας περαιτέρω αβεβαιότητα.

Ταυτόχρονα, αξιωματούχοι της Federal Reserve προειδοποιούν για εκ νέου άνοδο του πληθωρισμού, με αποτέλεσμα οι αγορές να περιορίσουν τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο. Σύμφωνα με το CME FedWatch, οι πιθανότητες για μείωση κατά 25 μονάδες βάσης έπεσαν από 62,9% σε 52,1%.

Παράλληλα, ο δείκτης δολαρίου (DXY) συνέχισε την καθοδική πορεία προς τις 99 μονάδες, ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου σταθεροποιείται στο 4,1%.

Λήξη κρυπτο-παραγώγων 4,7 δισ. δολαρίων “ταρακουνά” την αγορά

Η σημερινή λήξη κρυπτο-παραγώγων συνολικής αξίας 4,7 δισ. δολαρίων επιβάρυνε ακόμη περισσότερο το κλίμα. Στο Bitcoin λήγουν πάνω από 41.000 options ονομαστικής αξίας 4 δισ. δολαρίων, με την πλειονότητα να αφορά put θέσεις. Το put/call ratio ανέβηκε στο 1,10, δείχνοντας ότι οι traders προετοιμάζονται για περαιτέρω πτώση.

Στο Ethereum, λήγουν άνω των 233.000 options αξίας περίπου 738 εκατ. δολαρίων. Παρότι τα put έχουν αυξηθεί αισθητά το τελευταίο 24ωρο, το συνολικό put/call ratio στο 0,91 υποδηλώνει επίσης πτωτική διάθεση στην αγορά παραγώγων.

Οι ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Παρασκευής (14/11) το Bitcoin κατρακυλά κατά 5,88% στα 97.283,71 δολάρια. Σε μηνιαία βάση σημειώνει ζημιές κατά 12,22% της αξίας του.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται και το Ethereum το οποίο σημειώνει ζημιές 8,91% στα 3,192,21 δολάρια, με τις μηνιαίες απώλειες να κυμαίνονται στο 19,86%.

Στα υπόλοιπα altcoins, το XRP υποχωρεί κατά 8,11% στα 2,30 δολάρια, το Solana κινείται πτωτικά κατά 8,29% στα 142,63 δολάρια, το Litecoin σημειώνει πτώση 2,95% στα 96,43 δολάρια. Τέλος το Trump υποχωρεί βυθίζεται κι εκείνο κατά 6,18% στα 7,16 δολάρια. Ωστόσο σε μηνιαία βάση καταγράφει κέρδη 18,13%.

