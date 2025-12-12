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Σε ανοδική τροχιά τα crypto: Άνω των $92.000 το Bitcoin – Εντυπωσιακό «άλμα» για Solana
Νομίσματα
15:13 - 12 Δεκ 2025

Σε ανοδική τροχιά τα crypto: Άνω των $92.000 το Bitcoin – Εντυπωσιακό «άλμα» για Solana

Reporter.gr Newsroom
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Θετικά σημάδια έχει αρχίσει να δείχνει η αγορά crypto, υποδηλώνοντας – σύμφωνα με τις αισιόδοξες αναλύσεις – ότι ένα ισχυρό κλείσιμο της χρονιά μπορεί να είναι πιθανό.  

Σε 24ωρη βάση η αγορά καταγράφει άνοδο της τάξης του 2%, ξεπερνώντας τα 3,2 τρισ. δολάρια, κυρίως λόγω της έκρηξης στο οικοσύστημα του Solana, ειδικά στον τομέα των memecoins. Καθίσταται, λοιπόν, φανερό ότι έχει υπάρξει σημαντική μείωση του ρίσκου στην αγορά, με τα memecoins να ηγούνται αυτής της απομόχλευσης.

Τα μεγάλα κρυπτονομίσματα – με πρώτο το Bitcoin – κινούνται ανοδικά, με κέρδη που φτάνουν μέχρι και το 5%. Παράλληλα, άλλα ψηφιακά νομίσματα (ZEC και AAVE) έχουν σημειώσει κέρδη έως και 9%, ξεπερνώντας τις επιδόσεις του Bitcoin και του Ethereum. Οι δείκτες CoinDesk 20 και CoinDesk 80 ενισχύονται άνω του 2%, υποδεικνύοντας θετικό κλίμα στη γενικότερη αγορά.

Ρόλο στην άνοδο των κρυπτονομισμάτων έπαιξε και η μείωση των επιτοκίων από τη Fed. Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν πως η ασταθής πορεία τιμών του Bitcoin θα συνεχιστεί.

«Οι traders πρέπει να περιμένουν έντονες διακυμάνσεις και να αποφύγουν το να θεωρούν τη βραχυπρόθεσμη ενίσχυση ως ένδειξη τάσης», δήλωσε μέσω Timothy Misir, επικεφαλής έρευνας της BRN.

«Η αγορά σταθεροποιείται, αλλά τα θεμέλια παραμένουν εύθραυστα. Η κίνηση των τιμών είναι ενθαρρυντική, όμως η ρευστότητα είναι περιορισμένη και οι ροές των ETF διχασμένες — χαρακτηριστικά μιας αγοράς που αναζητά κατεύθυνση χωρίς να δεσμεύεται σε αυτή», πρόσθεσε ο ίδιος.

Αυτό συμφωνεί με τη γενική συμπεριφορά των χρηματοπιστωτικών αγορών μετά από μια κατάρρευση που πλήττει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και «καθαρίζει» την υπερβολική μόχλευση.

Μιλώντας για μόχλευση, το συνολικό ανοικτό ενδιαφέρον (open interest) σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και perpetual futures για Bitcoin και Ethereum έχει μειωθεί κατά 36% και 35% αντίστοιχα τους τελευταίους τρεις μήνες. Το open interest στη Solana (SOL – 139,61 δολάρια) και το XRP (2,0451 δολάρια) έχει υποχωρήσει κατά 53% και 59,5% αντίστοιχα, ενώ το DOGE (0,1413 δολάρια) σημείωσε πτώση 70%.

Ημερήσιες τάσεις

Το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12), γύρω στις 15:00, το Bitcoin κινείται στα 92.372,08 δολάρια με κέρδη κοντά στο 2,5%. Η κεφαλαιοποίησή του κυμαίνεται στα 1,84 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του γύρω στο 56%.

Το Ethereum, εν τω μεταξύ, «παίζει» στα 3.246,95 δολάρια με κέρδη 1,68% και το Solana στα 139,41 δολάρια με εντυπωσιακή άνοδο 6,12%.

Το XRP κινείται στα 2,05 δολάρια με κέρδη 1,64%, το Dogecoin διαπραγματεύεται στο 0,1411 δολάριο με κέρδη 2,15% και το Cardano στο 0,4254 δολάριο ενισχυόμενο κατά 2,28%.

Παράλληλα, το Monero κυμαίνεται στα 407,53 δολάρια με κέρδη λίγο μεγαλύτερα του 1% και το Litecoin στα 84,39 δολάρια, καθώς ενισχύεται κατά 4,19%, ενώ το Shiba Inu κερδίζει 1,86% στο 0,000008431 δολάριο.

Κατόπιν αυτών των κινήσεων, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς «παίζει» στα 3,234 τρισ. δολάρια με κέρδη 2,2%.

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