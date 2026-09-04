Προσιτή απόκτηση για το Audi Q3

Η πρόταση συμπληρώνεται από το Premium πακέτο εξοπλισμού, με όφελος εξοπλισμού που, ανάλογα με την έκδοση, μπορεί να ξεπεράσει τις €3.000.

Η νέα γενιά του Audi Q3 γίνεται ακόμα πιο προσιτή στην απόκτηση, χάρη σε ένα νέο προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Μέσω του προγράμματος Audi Auto Credit, το νέο Q3 προσφέρεται με μηνιαία δόση από €299, ονομαστικό επιτόκιο 3,9% και διάρκεια χρηματοδότησης 48 μηνών. Η κάλυψη Audi Platinum ενεργοποιείται ή ανανεώνεται αυτόματα με κάθε προγραμματισμένο service στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Audi και μπορεί να φτάσει έως τα 10 χρόνια ή 150.000 km.

Επίσης, η πρόταση συμπληρώνεται από το Premium πακέτο εξοπλισμού, με όφελος εξοπλισμού που, ανάλογα με την έκδοση, μπορεί να ξεπεράσει τις €3.000.