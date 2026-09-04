Το AION UT κατακτά τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστέρων Euro NCAP

Η διάκριση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς επιτυγχάνεται με το νέο και αυστηρότερο σύστημα αξιολόγησης Euro NCAP 2026

Για το AION UT, η κατάκτηση της κορυφαίας βαθμολογίας των 5 αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP 2026 αποτελεί μια σημαντική διάκριση. Η ασφάλεια παραμένει ένα από τα βασικότερα κριτήρια επιλογής ενός αυτοκινήτου και το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έρχεται τη χρονιά, κατά την οποία ο ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός αναθεώρησε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί την ασφάλεια των νέων μοντέλων.

Από το 2026, ο Euro NCAP εφαρμόζει τη σημαντικότερη αναθεώρηση του συστήματος αξιολόγησής του από το 2009. Οι δοκιμές εξετάζουν πλέον ολόκληρη την αλυσίδα της ασφάλειας, από την υποστήριξη του οδηγού και την πρόληψη ενός ατυχήματος έως την προστασία των επιβατών και των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, καθώς και τις λειτουργίες που υποστηρίζουν τη διάσωση μετά από μια σύγκρουση.

91% εκεί όπου η ασφάλεια γίνεται απολύτως προσωπική

Η επίδοση του 91% στο Crash Protection είναι από τα αποτελέσματα που ξεχωρίζουν αμέσως.

Πίσω από έναν αριθμό βρίσκονται οι άνθρωποι που μετακινούνται καθημερινά με το αυτοκίνητο: ο οδηγός, ένα παιδί στο πίσω κάθισμα, ένας φίλος ή ένας γονιός στη θέση του συνοδηγού. Οι δοκιμές πρόσκρουσης του Euro NCAP αξιολογούν ακριβώς αυτό, πόσο αποτελεσματικά μπορεί ένα αυτοκίνητο να προστατεύσει τους επιβάτες του όταν συμβεί κάτι απρόβλεπτο.

Στις δοκιμές του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργανισμού, το AION UT επέδειξε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προστασίας. Στην πλευρική δοκιμή πρόσκρουσης σε στύλο πέτυχε τη μέγιστη βαθμολογία, ενώ ο κεντρικός αερόσακος ανάμεσα στον οδηγό και τον συνοδηγό συμβάλλει στον περιορισμό της μεταξύ τους επαφής σε περίπτωση ισχυρής πλευρικής σύγκρουσης.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα στην προστασία των παιδιών. Στη δοκιμή μετωπικής σύγκρουσης, τα ανδρείκελα που προσομοιώνουν παιδιά στις πίσω θέσεις κατέγραψαν τη μέγιστη βαθμολογία ως προς την προστασία τους.

Η συνολική αυτή επίδοση αποτυπώνει το επίπεδο ασφάλειας που έχει αναπτύξει η GAC για το AION UT και το οποίο πλέον επιβεβαιώνεται μέσα από την ανεξάρτητη αξιολόγηση του Euro NCAP.

Στη σύγχρονη οδική ασφάλεια, όμως, η προστασία δεν αφορά μόνο όσα συμβαίνουν τη στιγμή μιας σύγκρουσης. Εξίσου σημαντική είναι η ικανότητα του αυτοκινήτου να αναγνωρίζει έγκαιρα έναν κίνδυνο και να συμβάλλει, όπου είναι δυνατόν, στην αποφυγή του.