Αναζήτηση πυξίδας στην αγορά crypto: Το Bitcoin «κολλημένο» κάτω από τα $88.000 – «Βαριές» απώλειες στα alts

Η υποαπόδοση του Bitcoin σε σχέση με τον χρυσό, με τον οποίο συχνά συγκρίνεται, συνεχίζεται, καθώς η τιμή του δεν παρουσιάζει σαφή κατεύθυνση και κινείται νευρικά μεταξύ 86.000 και 90.000 δολαρίων.

Ειδικότερα, ο λόγος τιμής Bitcoin προς χρυσό υποχώρησε στο 20,18, το χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιανουαρίου 2024, σύμφωνα με στοιχεία του TradingView. Η παρατεταμένη αυτή πτώση δείχνει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να προτιμούν το πολύτιμο μέταλλο ως ασφαλές καταφύγιο, εν μέσω ανησυχιών για δημοσιονομική αστάθεια στις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Ο λόγος αυτός θα μπορούσε να βελτιωθεί αργότερα μέσα στην Πέμπτη, εφόσον τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ διαμορφωθούν χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ενίσχυε τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων και θα μπορούσε να τροφοδοτήσει αυξημένη διάθεση για ανάληψη ρίσκου στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Όσον αφορά το Bitcoin τώρα, την Τετάρτη (17/12), το κορυφαίο κρυπτονόμισμα εκτοξεύθηκε στιγμιαία, ωστόσο, στη συνέχεια συνάντησε και πάλι πιέσεις, οι οποίες το ώθησαν προς τα κάτω. Έκτοτε συνεχίζει την πτωτική του πορεία, ενώ το ακολουθούν και τα σημαντικότερα alts, τα οποία έχουν, επίσης, μπει σε τροχιά διόρθωσης.

Κι όλα αυτά παρά την πολυαναμενόμενη μείωση των επιτοκίων από τηFed, γεγονός που οι αναλυτές περίμεναν ότι θα έδινε ώθηση διαρκείας στα crypto. Από την αρχή της παρούσας εβδομάδας, όμως, είχε φανεί πως τα πράγματα δεν θα ήταν καλά, αφού τη Δευτέρα οι αγοραστές δέχτηκαν ισχυρό πλήγμα, καθώς το Bitcoin έκανε βουτιά 5.000 δολαρίων, φτάνοντας μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, στα 85.500 δολάρια.

Παρά την προσπάθειά του να ανακάμψει, «κόλλησε» στα 88.000 δολάρια, μέχρι την απότομη χθεσινή εκτόξευση, η οποία, όμως, τελικά δεν κράτησε πολύ και ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης υποχώρησε ακόμη χαμηλότερα, με αποτέλεσμα να βρεθεί και πάλι πέριξ των 85.500 δολαρίων.

Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, «παίζει» στα 87.287 δολάρια με ήπια κέρδη στο +0,33%. Η κεφαλαιοποίησή του αγγίζει τα 1,73 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά φτάνει, σύμφωνα με την CG, το 57,6%.

Τα alts στα «κόκκινα»

Όπως δείχνει η αυξημένη κυριαρχία του Bitcoin, τα alts καταγράφουν σημαντικές απώλειες, με το Ethereum να υποχωρεί στα 2.867 δολάρια, χάνοντας λίγο πάνω από 2% και το Solana να πέφτει στα 124,08 δολάρια, με απώλειες κοντά στο 3,05%.

Εν τω μεταξύ, το XRP «παίζει» στο 1,89 δολάριο, υποχωρώντας κατά 1,44%, το Dogecoin παλεύει στο 0,1264 δολάριο με χασούρα 2,86% και το Cardano διαπραγματεύεται στο 0,3658 δολάριο χάνοντας 3,87%.

Το Monero σπάει το αρνητικό κλίμα με κέρδη της τάξης του 2,76% στα 445,01 δολάρια, ενώ, από την άλλη, το Shiba Inu δεν καταφέρνει να γλυτώσει την κατρακύλα, κάνοντας «βουτιά» της τάξης του 4,81% στο 0,000007382 δολάριο.

Σημειώνεται ότι και το Official Trump δεν κατορθώνει να αποφύγει την πτώση, υποχωρώντας κατά 2,20% στα 5,12 δολάρια, ενώ και το Polkadot υφίσταται απώλειες της τάξης του -3,15%, οι οποίες το φέρνουν στο 1,81 δολάριο.

Ωστόσο, ακόμη εντυπωσιακότερη είναι η χασούρα του Hype, το οποίο κατρακυλάει κατά 11,17% στα 24,36 δολάρια. Το συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα, μάλιστα, βρίσκεται πλέον να χάνει πάνω από 40% σε μηνιαία βάση. Παράλληλα, μεγάλη είναι η φθορά και για το Leo Token, που κατακρημνίζεται κατά 31,83% στα 6,26 δολάρια, με τις μηνιαίες του απώλειες να αγγίζουν συνολικά το -33,84%.

Παρά τις απώλειες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς καταφέρνει να διατηρηθεί οριακά πάνω από τα 3 τρισ. δολάρια και ειδικοτερα στα 3,027 τρισ. δολάρια, με 24ωρη χασούρα γύρω στο 0,6%.