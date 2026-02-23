ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ρευστοποιήσεις εκατομμυρίων στα crypto φέρνουν το Bitcoin σε χαμηλό 17 ημερών
Νομίσματα
13:20 - 23 Φεβ 2026

Ρευστοποιήσεις εκατομμυρίων στα crypto φέρνουν το Bitcoin σε χαμηλό 17 ημερών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ήρεμο κλίμα του Σαββατοκύριακου για το Bitcoin έλαβε τέλος με το άνοιγμα των παραδοσιακών αγορών futures, καθώς το κορυφαίο κρυπτονόμισμα υποχώρησε κάτω από τα 64.500 δολάρια για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από δύο εβδομάδες, πριν ανακάμψει κατά μερικές χιλιάδες δολάρια.

Τα περισσότερα altcoins ακολούθησαν την πτωτική πορεία/

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν πολύ πιο θετικό για το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, καθώς ξεπέρασε τα 70.000 δολάρια και έφτασε σχεδόν τις 71.000 για πρώτη φορά μετά από περίπου μία εβδομάδα. Ωστόσο, η πτωτική τάση ξεκίνησε τη Δευτέρα, όταν η τιμή απορρίφθηκε σε υψηλότερα επίπεδα και υποχώρησε κάτω από τα 67.500 δολάρια. Μετά από αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες ανάκαμψης, το BTC διολίσθησε εκ νέου την Πέμπτη, φτάνοντας στα 65.600 δολάρια.

Σε αυτό το σημείο παρενέβησαν οι αγοραστές («ταύροι») και οδήγησαν το bitcoin κοντά στις 69.000 δολάρια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η τιμή κινήθηκε σε στενό εύρος μεταξύ 67.500 και 68.500 δολαρίων για το μεγαλύτερο μέρος του Σαββάτου και της Κυριακής.

Ωστόσο, υπήρχε ένας σημαντικός παράγοντας που δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε ορισμένους από τους δασμούς του, ο Πρόεδρος Τραμπ επέβαλε νέο παγκόσμιο φόρο 10%, τον οποίο αργότερα επιδίωξε να αυξήσει στο 15%.

Αν και αρχικά το BTC δεν φάνηκε να επηρεάζεται, η κατάσταση άλλαξε με το άνοιγμα των παραδοσιακών αγορών futures αργά την Κυριακή και νωρίς τη Δευτέρα. Μέσα σε περίπου μία ώρα, το Βitcoin κατέρρευσε κατά 4.000 δολάρια, αγγίζοντας χαμηλό 17 ημερών στα 64.300 δολάρια και προκαλώντας ρευστοποιήσεις εκατομμυρίων.

Η αντίδραση ήταν άμεση, με την τιμή να ανακάμπτει πάνω από τα 66.000 δολάρια. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να καταγράφει ημερήσια πτώση 2,5%, ενώ η κεφαλαιοποίησή του έχει μειωθεί στα 1,325 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko. Η κυριαρχία του έναντι των altcoins διαμορφώνεται κοντά στο 56,5%.

Το Ethereum υποχώρησε από σχεδόν 2.000 δολάρια στα 1.850 πριν ανακάμψει λίγο πάνω από τα 1.900. Το XRP σημειώνει πτώση άνω του 2% στα 1,40 δολάρια.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια και διαμορφώνεται πλέον στα 2,35 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Δευτέρας (23/2) το Bitcoin κινείται πτωτικά κατά 2,67% στα 66.390,40 δολάρια, το Ethereum βυθίζεται κατά 3,14% στα 1.918,59 δολάρια και το XRP χάνει 2% στα 1,40 δολάρια

Παράλληλα, το Solana υποχωρεί 5,71% στα 80,41 δολάρια, το Hype κινείται πτωτικά κατά 6,60% στα 27,74 δολάρια και το LEO Token αποδυναμώνεται κατά 1,08% στα 8,07 δολάρια.

Ταυτόχρονα το XMR ενισχύεται κατά 0,31% στα 322,45 δολάρια, το Litecoin βυθίζεται κατά 3,46% στα 52,79 δολάρια, το Polkadot χάνει 3,09% στα 1,29 δολάρια και το TRUMP υποχωρεί κατά 2,16% στα 3,36 δολάρια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεωργιάδης: Λάθος που δεν μήνυσα τον γιατρό – Θα επισκεφτώ ξανά το Νοσοκομείο Νίκαιας
Πολιτική

Γεωργιάδης: Λάθος που δεν μήνυσα τον γιατρό – Θα επισκεφτώ ξανά το Νοσοκομείο Νίκαιας

Ανατροπή στους δασμούς του Τραμπ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Ειδήσεις

Ανατροπή στους δασμούς του Τραμπ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Διπλωματική ένταση Παρισιού–Ουάσιγκτον: Στο γαλλικό ΥΠΕΞ ξανά ο Αμερικανός πρέσβης μετά παρέμβαση για τον θάνατο ακτιβιστή
Ειδήσεις

Διπλωματική ένταση Παρισιού–Ουάσιγκτον: Στο γαλλικό ΥΠΕΞ ξανά ο Αμερικανός πρέσβης μετά παρέμβαση για τον θάνατο ακτιβιστή

Γερμανία: Πρώτα σαφή σημάδια ανάκαμψης στην οικονομία – Άνοδος του δείκτη επιχειρηματικού κλίματος ifo τον Φεβρουάριο
Ειδήσεις

Γερμανία: Πρώτα σαφή σημάδια ανάκαμψης στην οικονομία – Άνοδος του δείκτη επιχειρηματικού κλίματος ifo τον Φεβρουάριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bitcoin: «Παγώνει» στα 73.000 δολάρια ενώ οι μετοχές γράφουν ιστορικά υψηλά
Νομίσματα

Bitcoin: «Παγώνει» στα 73.000 δολάρια ενώ οι μετοχές γράφουν ιστορικά υψηλά

Ηχηρή πτώση στα crypto – Ποιοι παράγοντες οδηγούν το Bitcoin στα $73.000
Νομίσματα

Ηχηρή πτώση στα crypto – Ποιοι παράγοντες οδηγούν το Bitcoin στα $73.000

Το Bitcoin διορθώνει απότομα από τα $78.000 στα $75.700, ενώ το RAIN εκτοξεύεται
Οικονομία

Το Bitcoin διορθώνει απότομα από τα $78.000 στα $75.700, ενώ το RAIN εκτοξεύεται

Σε χαμηλό 9μήνου η μεταβλητότητα του Bitcoin – Τα ΑΙ altcoins στο επίκεντρο
Νομίσματα

Σε χαμηλό 9μήνου η μεταβλητότητα του Bitcoin – Τα ΑΙ altcoins στο επίκεντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση για το «δίχτυ προστασίας» 15.000 ευάλωτων νοικοκυριών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ