Ρευστοποιήσεις εκατομμυρίων στα crypto φέρνουν το Bitcoin σε χαμηλό 17 ημερών

Το ήρεμο κλίμα του Σαββατοκύριακου για το Bitcoin έλαβε τέλος με το άνοιγμα των παραδοσιακών αγορών futures, καθώς το κορυφαίο κρυπτονόμισμα υποχώρησε κάτω από τα 64.500 δολάρια για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από δύο εβδομάδες, πριν ανακάμψει κατά μερικές χιλιάδες δολάρια.

Τα περισσότερα altcoins ακολούθησαν την πτωτική πορεία/

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν πολύ πιο θετικό για το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, καθώς ξεπέρασε τα 70.000 δολάρια και έφτασε σχεδόν τις 71.000 για πρώτη φορά μετά από περίπου μία εβδομάδα. Ωστόσο, η πτωτική τάση ξεκίνησε τη Δευτέρα, όταν η τιμή απορρίφθηκε σε υψηλότερα επίπεδα και υποχώρησε κάτω από τα 67.500 δολάρια. Μετά από αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες ανάκαμψης, το BTC διολίσθησε εκ νέου την Πέμπτη, φτάνοντας στα 65.600 δολάρια.

Σε αυτό το σημείο παρενέβησαν οι αγοραστές («ταύροι») και οδήγησαν το bitcoin κοντά στις 69.000 δολάρια κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η τιμή κινήθηκε σε στενό εύρος μεταξύ 67.500 και 68.500 δολαρίων για το μεγαλύτερο μέρος του Σαββάτου και της Κυριακής.

Ωστόσο, υπήρχε ένας σημαντικός παράγοντας που δεν μπορούσε να αγνοηθεί. Αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε ορισμένους από τους δασμούς του, ο Πρόεδρος Τραμπ επέβαλε νέο παγκόσμιο φόρο 10%, τον οποίο αργότερα επιδίωξε να αυξήσει στο 15%.

Αν και αρχικά το BTC δεν φάνηκε να επηρεάζεται, η κατάσταση άλλαξε με το άνοιγμα των παραδοσιακών αγορών futures αργά την Κυριακή και νωρίς τη Δευτέρα. Μέσα σε περίπου μία ώρα, το Βitcoin κατέρρευσε κατά 4.000 δολάρια, αγγίζοντας χαμηλό 17 ημερών στα 64.300 δολάρια και προκαλώντας ρευστοποιήσεις εκατομμυρίων.

Η αντίδραση ήταν άμεση, με την τιμή να ανακάμπτει πάνω από τα 66.000 δολάρια. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθεί να καταγράφει ημερήσια πτώση 2,5%, ενώ η κεφαλαιοποίησή του έχει μειωθεί στα 1,325 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko. Η κυριαρχία του έναντι των altcoins διαμορφώνεται κοντά στο 56,5%.

Το Ethereum υποχώρησε από σχεδόν 2.000 δολάρια στα 1.850 πριν ανακάμψει λίγο πάνω από τα 1.900. Το XRP σημειώνει πτώση άνω του 2% στα 1,40 δολάρια.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια και διαμορφώνεται πλέον στα 2,35 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το CoinGecko.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Δευτέρας (23/2) το Bitcoin κινείται πτωτικά κατά 2,67% στα 66.390,40 δολάρια, το Ethereum βυθίζεται κατά 3,14% στα 1.918,59 δολάρια και το XRP χάνει 2% στα 1,40 δολάρια

Παράλληλα, το Solana υποχωρεί 5,71% στα 80,41 δολάρια, το Hype κινείται πτωτικά κατά 6,60% στα 27,74 δολάρια και το LEO Token αποδυναμώνεται κατά 1,08% στα 8,07 δολάρια.

Ταυτόχρονα το XMR ενισχύεται κατά 0,31% στα 322,45 δολάρια, το Litecoin βυθίζεται κατά 3,46% στα 52,79 δολάρια, το Polkadot χάνει 3,09% στα 1,29 δολάρια και το TRUMP υποχωρεί κατά 2,16% στα 3,36 δολάρια.