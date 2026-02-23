Γερμανία: Πρώτα σαφή σημάδια ανάκαμψης στην οικονομία – Άνοδος του δείκτη επιχειρηματικού κλίματος ifo τον Φεβρουάριο

Στη μεταποίηση, ο δείκτης κατέγραψε νέα άνοδο, κυρίως λόγω της σημαντικά βελτιωμένης αξιολόγησης της τρέχουσας επιχειρηματικής κατάστασης. Αν και οι προσδοκίες υποχώρησαν, η εικόνα των παραγγελιών παρουσίασε βελτίωση, ενώ σημειώθηκε και ανοδική αναθεώρηση στον προγραμματισμό της παραγωγής.
Στον τομέα των υπηρεσιών, το επιχειρηματικό κλίμα ενισχύθηκε, με τις προσδοκίες να καταγράφουν ιδιαίτερα αισθητή άνοδο. Οι επιχειρήσεις του κλάδου δηλώνουν επίσης μεγαλύτερη ικανοποίηση από την παρούσα οικονομική συγκυρία. Σημαντική βελτίωση καταγράφηκε και στον δείκτη του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).
Στο εμπόριο, ο δείκτης υποχώρησε ελαφρώς, καθώς οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάστασή τους ως οριακά χειρότερη. Ωστόσο, οι προοπτικές για τους επόμενους μήνες αναθεωρήθηκαν οριακά προς τα πάνω. Ενώ στο χονδρικό εμπόριο η τάση παρουσίασε μικρή βελτίωση, το κλίμα στο λιανεμπόριο επιδεινώθηκε αισθητά.
Στον κατασκευαστικό κλάδο, το επιχειρηματικό κλίμα συνέχισε να βελτιώνεται. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση έγιναν πιο θετικές, όπως και οι προσδοκίες. Παρ’ όλα αυτά, η ανάκαμψη των παραγγελιών εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς.