Γερμανία: Πρώτα σαφή σημάδια ανάκαμψης στην οικονομία – Άνοδος του δείκτη επιχειρηματικού κλίματος ifo τον Φεβρουάριο

Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία βελτιώθηκε, καθώς ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος του Ifo Institute (ifo Business Climate Index) αυξήθηκε τον Φεβρουάριο στις 88,6 μονάδες από 87,6 μονάδες τον Ιανουάριο. Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο ικανοποιημένες από την τρέχουσα κατάσταση των δραστηριοτήτων τους, ενώ και οι προσδοκίες για το προσεχές διάστημα καταγράφουν βελτίωση. Η γερμανική οικονομία δείχνει τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης και ήπιας ανάκαμψης.

Στη μεταποίηση, ο δείκτης κατέγραψε νέα άνοδο, κυρίως λόγω της σημαντικά βελτιωμένης αξιολόγησης της τρέχουσας επιχειρηματικής κατάστασης. Αν και οι προσδοκίες υποχώρησαν, η εικόνα των παραγγελιών παρουσίασε βελτίωση, ενώ σημειώθηκε και ανοδική αναθεώρηση στον προγραμματισμό της παραγωγής.

Στον τομέα των υπηρεσιών, το επιχειρηματικό κλίμα ενισχύθηκε, με τις προσδοκίες να καταγράφουν ιδιαίτερα αισθητή άνοδο. Οι επιχειρήσεις του κλάδου δηλώνουν επίσης μεγαλύτερη ικανοποίηση από την παρούσα οικονομική συγκυρία. Σημαντική βελτίωση καταγράφηκε και στον δείκτη του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics).

Στο εμπόριο, ο δείκτης υποχώρησε ελαφρώς, καθώς οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάστασή τους ως οριακά χειρότερη. Ωστόσο, οι προοπτικές για τους επόμενους μήνες αναθεωρήθηκαν οριακά προς τα πάνω. Ενώ στο χονδρικό εμπόριο η τάση παρουσίασε μικρή βελτίωση, το κλίμα στο λιανεμπόριο επιδεινώθηκε αισθητά.

Στον κατασκευαστικό κλάδο, το επιχειρηματικό κλίμα συνέχισε να βελτιώνεται. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση έγιναν πιο θετικές, όπως και οι προσδοκίες. Παρ’ όλα αυτά, η ανάκαμψη των παραγγελιών εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς.