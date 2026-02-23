Διπλωματική ένταση Παρισιού–Ουάσιγκτον: Στο γαλλικό ΥΠΕΞ ξανά ο Αμερικανός πρέσβης μετά παρέμβαση για τον θάνατο ακτιβιστή

Ο 23χρονος ακροδεξιός ακτιβιστής Κεντέν Ντερανκ σκοτώθηκε στη Λιόν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στο περιθώριο πολιτικού συνεδρίου. Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη συμπλοκή παραμένουν ασαφείς. Ωστόσο, ο Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National) υποστηρίζει ότι η δολοφονία του αποτελεί απόδειξη πως το δημοσκοπικά ισχυρό λαϊκιστικό κόμμα βρίσκεται στο στόχαστρο μιας ολοένα και πιο ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρενέβη δημόσια στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, αναφέροντας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η βίαιη ριζοσπαστική Αριστερά βρίσκεται σε άνοδο και ο ρόλος της στον θάνατο του Κεντέν Ντερανκ καταδεικνύει την απειλή που συνιστά για τη δημόσια ασφάλεια». Η ανάρτηση δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ και αναπαράχθηκε από την αμερικανική πρεσβεία στο Παρίσι.

Η τοποθέτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία επιχειρεί να περιορίσει τις πολιτικές συνέπειες της υπόθεσης, καθώς και τους κινδύνους για τη δημόσια τάξη, λίγες εβδομάδες πριν από τις τοπικές εκλογές του Μαρτίου.

«Αρνούμαστε να επιτρέψουμε να εργαλειοποιηθεί αυτή η τραγωδία για πολιτικούς σκοπούς», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, μιλώντας στο ραδιόφωνο France Inter. «Δεν έχουμε να πάρουμε μαθήματα, ιδίως σε ό,τι αφορά τη βία, από διεθνείς αντιδραστικές δυνάμεις», πρόσθεσε.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Μπαρό επέκρινε επίσης τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του πρώην επιτρόπου της ΕΕ Τιερί Μπρετόν και του Γάλλου δικαστή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Νικολά Γκιγιού, χαρακτηρίζοντάς τες αδικαιολόγητες.

Ο Κούσνερ έχει κληθεί να παρουσιαστεί στο γαλλικό ΥΠΕΞ τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Είχε κληθεί και τον περασμένο Αύγουστο, μετά από άρθρο του στη Wall Street Journal, στο οποίο υποστήριζε ότι η Γαλλία δεν κάνει αρκετά για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Ο διορισμένος από τον Ντόναλντ Τραμπ πρέσβης βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση, ιδίως μετά τη συνάντησή του τον Δεκέμβριο με τους ηγέτες του Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν και Ζορντάν Μπαρντελά, λίγες ημέρες αφότου η αμερικανική κυβέρνηση εξέφρασε στήριξη σε «πατριωτικά ευρωπαϊκά κόμματα» στη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας. Το τελευταίο διάστημα έχει επίσης συναντηθεί με άλλους Γάλλους πολιτικούς, μεταξύ των οποίων οι προεδρικοί υποψήφιοι Εντουάρ Φιλίπ και Μπρουνό Ρεταϊγιό.