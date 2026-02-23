ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διπλωματική ένταση Παρισιού–Ουάσιγκτον: Στο γαλλικό ΥΠΕΞ ξανά ο Αμερικανός πρέσβης μετά παρέμβαση για τον θάνατο ακτιβιστή
Ειδήσεις
13:00 - 23 Φεβ 2026

Διπλωματική ένταση Παρισιού–Ουάσιγκτον: Στο γαλλικό ΥΠΕΞ ξανά ο Αμερικανός πρέσβης μετά παρέμβαση για τον θάνατο ακτιβιστή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για δεύτερη φορά μέσα σε έξι μήνες, ο πρέσβης των ΗΠΑ στη Γαλλία, Τσαρλς Κούσνερ, καλείται από τη γαλλική κυβέρνηση στο υπουργείο Εξωτερικών, έπειτα από σχόλια της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τον θάνατο νεαρού ακτιβιστή που έχει προκαλέσει πολιτική αναταραχή στη χώρα.

Ο 23χρονος ακροδεξιός ακτιβιστής Κεντέν Ντερανκ σκοτώθηκε στη Λιόν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στο περιθώριο πολιτικού συνεδρίου. Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στη συμπλοκή παραμένουν ασαφείς. Ωστόσο, ο Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National) υποστηρίζει ότι η δολοφονία του αποτελεί απόδειξη πως το δημοσκοπικά ισχυρό λαϊκιστικό κόμμα βρίσκεται στο στόχαστρο μιας ολοένα και πιο ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρενέβη δημόσια στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, αναφέροντας σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η βίαιη ριζοσπαστική Αριστερά βρίσκεται σε άνοδο και ο ρόλος της στον θάνατο του Κεντέν Ντερανκ καταδεικνύει την απειλή που συνιστά για τη δημόσια ασφάλεια». Η ανάρτηση δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ και αναπαράχθηκε από την αμερικανική πρεσβεία στο Παρίσι.

Η τοποθέτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία επιχειρεί να περιορίσει τις πολιτικές συνέπειες της υπόθεσης, καθώς και τους κινδύνους για τη δημόσια τάξη, λίγες εβδομάδες πριν από τις τοπικές εκλογές του Μαρτίου.

«Αρνούμαστε να επιτρέψουμε να εργαλειοποιηθεί αυτή η τραγωδία για πολιτικούς σκοπούς», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, μιλώντας στο ραδιόφωνο France Inter. «Δεν έχουμε να πάρουμε μαθήματα, ιδίως σε ό,τι αφορά τη βία, από διεθνείς αντιδραστικές δυνάμεις», πρόσθεσε.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Μπαρό επέκρινε επίσης τις αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του πρώην επιτρόπου της ΕΕ Τιερί Μπρετόν και του Γάλλου δικαστή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Νικολά Γκιγιού, χαρακτηρίζοντάς τες αδικαιολόγητες.

Ο Κούσνερ έχει κληθεί να παρουσιαστεί στο γαλλικό ΥΠΕΞ τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Είχε κληθεί και τον περασμένο Αύγουστο, μετά από άρθρο του στη Wall Street Journal, στο οποίο υποστήριζε ότι η Γαλλία δεν κάνει αρκετά για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

Ο διορισμένος από τον Ντόναλντ Τραμπ πρέσβης βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση, ιδίως μετά τη συνάντησή του τον Δεκέμβριο με τους ηγέτες του Εθνικού Συναγερμού, Μαρίν Λεπέν και Ζορντάν Μπαρντελά, λίγες ημέρες αφότου η αμερικανική κυβέρνηση εξέφρασε στήριξη σε «πατριωτικά ευρωπαϊκά κόμματα» στη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας. Το τελευταίο διάστημα έχει επίσης συναντηθεί με άλλους Γάλλους πολιτικούς, μεταξύ των οποίων οι προεδρικοί υποψήφιοι Εντουάρ Φιλίπ και Μπρουνό Ρεταϊγιό.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεωργιάδης: Λάθος που δεν μήνυσα τον γιατρό – Θα επισκεφτώ ξανά το Νοσοκομείο Νίκαιας
Πολιτική

Γεωργιάδης: Λάθος που δεν μήνυσα τον γιατρό – Θα επισκεφτώ ξανά το Νοσοκομείο Νίκαιας

Ανατροπή στους δασμούς του Τραμπ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Ειδήσεις

Ανατροπή στους δασμούς του Τραμπ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας
Ειδήσεις

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν
Ειδήσεις

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας
Ειδήσεις

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ