Ανάκαμψη στα κρυπτονομίσματα: Το Bitcoin «κοιτάει» ξανά τα $70.000

Η μεταβλητότητα της τιμής του Bitcoin συνεχίστηκε τις τελευταίες 24 ώρες, με το ψηφιακό νόμισμα να υποχωρεί προσωρινά κάτω από τα $66.200, πριν ανακάμψει και στοχεύσει ξανά τα $70.000 την Τετάρτη 4/3.

Την περασμένη Πέμπτη, το Bitcoin είχε φτάσει στα $70.000 για πρώτη φορά μετά από πάνω από μία εβδομάδα, πριν ανακοπεί και υποχωρήσει έντονα. Παραμένει γύρω από τα $68.000 την Παρασκευή, όταν ξαφνικά κατρακύλησε κάτω από τα $65.000. Παρά την ανάκαμψή του στα $66.000 το Σάββατο το πρωί, έπεσε ξανά στα $63.000 μετά τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή.

Αντί να συνεχίσει την πτώση λόγω της γεωπολιτικής έντασης, το BTC ανέκαμψε πάνω από τα $68.000 μετά τις αναφορές ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε στις επιθέσεις. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει υψηλότερα επίπεδα και υποχώρησε στα $65.000 τη Δευτέρα.

Στη συνέχεια σημειώθηκε μια απροσδόκητη ράλι ωριαίας διάρκειας, με το BTC να εκτοξεύεται πάνω από τα $70.000 σε λίγα λεπτά. Ακολούθησε νέα άρνηση που το έριξε στα $66.200. Το μεσημέρι της Τετάρτης, όμως, παρουσιάζει νέα ώθηση κινούμενο με άνοδο 6,01% στα 71.062,04 δολάρια.

Η μεταβλητότητα συνεχίζεται και τώρα το κρυπτονόμισμα διαπραγματεύεται λίγο κάτω από τα $70.000, ενώ κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι υπάρχει σημαντικό εμπόδιο στο δρόμο του.

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του έχει φτάσει σχεδόν τα $1,4 τρισ., με το ποσοστό κυριαρχίας του έναντι των altcoins να ανέρχεται στο 57% σύμφωνα με το CoinGecko (CG).

Σε άνοδο τα altcoins - Το Ethereum Πλησιάζει τα $2.000

Τα περισσότερα altcoins μεγάλης κεφαλαιοποίησης έχουν καταγράψει πιο μετριοπαθείς ανοδικές κινήσεις σε σχέση με το BTC τις τελευταίες 24 ώρες. Το ETH έχει φτάσει λίγο πάνω από τα $2.000 με άνοδο άνω του 4%, ενώ το BNB βρίσκεται στα $649 και διατηρεί τη δεύτερη θέση σε κεφαλαιοποίηση αγοράς μετά το XRP. Το SOL και το BCH σημειώνουν ημερήσια άνοδο 2%, ενώ τα DOGE, ADA, HYPE και CC έχουν υποχωρήσει κατά 1-3%.

Το AAVE έχει χάσει τη μεγαλύτερη αξία μεταξύ των μεγάλων altcoins, υποχωρώντας κατά 6% στα $113. Αντίθετα, το XDC εκτοξεύτηκε κατά 9% και διαπραγματεύεται τώρα στα $0,035, με το ICP και το JUP να ακολουθούν ανοδικά.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση όλων των κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά σχεδόν $100 δισ. από το χθεσινό χαμηλό και ανέρχεται πλέον στα $2,44 τρισ. σύμφωνα με το CoinGecko.