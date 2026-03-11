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Bitcoin: Κατρακυλά κάτω από τα $70.000 - ICP και PI τα μόνα alts που διασώζονται
Νομίσματα
15:05 - 11 Μαρ 2026

Bitcoin: Κατρακυλά κάτω από τα $70.000 - ICP και PI τα μόνα alts που διασώζονται

Reporter.gr Newsroom
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Η πορεία του Bitcoin πάνω από τα 70.000$ δεν κράτησε για πολύ, καθώς το κρυπτονόμισμα απορρίφθηκε στο επίπεδο των 71.800$ και την Τετάρτη 11/3 διαπραγματεύεται πάνω από δύο χιλιάδες δολάρια χαμηλότερα από αυτό το τοπικό υψηλό.

Μόλις πριν από μία εβδομάδα, το βασικό κρυπτονόμισμα έφτασε σε μηνιαίο υψηλό στα 74.000$, σημειώνοντας άνοδο 11.000$ από το χαμηλό των 63.000$ το προηγούμενο Σάββατο, όταν ξεκίνησαν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να συνεχίσει την ανοδική πορεία, και η επακόλουθη υποχώρηση το οδήγησε στα 68.000$ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Καθώς η ένταση του πολέμου αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το BTC έπεσε στα 65.600$ τη Δευτέρα το πρωί, μαζί με τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές αγορές. Ωστόσο, ανακάμπτει σχεδόν αμέσως, ειδικά μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο πόλεμος βρίσκεται κοντά στο τέλος του. Το BTC ανέβηκε ξανά προς τα 70.000$, αλλά η αντίσταση αποδείχθηκε ισχυρή, με αποτέλεσμα να απορριφθεί στο υψηλό των 71.800$ και να κινηθεί πτωτικά.

Αυτή τη στιγμή, το bitcoin διαπραγματεύεται κάτω από τα 70.000$, στα 69.360,50 με πτώση 0,81% και με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς στα 1,390 τρισ. δολάρια και κυριαρχία πάνω στα altcoins κάτω από 57%.

Απώλειες για τα σημαντικότερα alts - ICP και PI σε άνοδο

Τα περισσότερα μεγαλύτερης κεφαλαιοποίησης altcoins κινούνται επίσης σήμερα πτωτικά, με το ETH να συνεχίζει να παλεύει για να κρατηθεί στο πολυπόθητο επίπεδο των 2.000$. Αντίθετα, τα ICP και PI ξεχωρίζουν με σημαντικά κέρδη σήμερα.

Παρά τη πτώση του ETH κατά πάνω από 2% τις τελευταίες 24 ώρες, παραμένει λίγο πάνω από τα 2.000$, στα 2.023,65 δολάρια και πτώση 0,53%. Το BNB μειώθηκε στα 640$ μετά από μικρή πτώση, ενώ το XRP έχασε την στήριξη των 1,40$. Το LINK σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των μεγαλύτερων altcoins, ακολουθούμενο από HYPE, SOL και ADA.

Περαιτέρω απώλειες εμφανίζονται σε ZEC, TAO, SKY και UNI, ενώ το ICP αντιστέκεται στην τάση της αγοράς με εντυπωσιακή άνοδο 12% στα 2,7$ μετά την καταχώρισή του στο Upbit. Το token PI του Pi Network είναι επίσης αξιοσημείωτος κερδισμένος σήμερα, με αύξηση 6% που το φέρνει σχεδόν στα 0,23$.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά περίπου 50 δισ. δολάρια ημερησίως, φτάνοντας τα 2,450 τρισ. δολάρια μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/03/2026 - 15:08
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