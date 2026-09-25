ΤτΕ: Άλμα στις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Αύγουστο

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε στο 3,5%, τον Αύγουστο του 2026, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όπως σημειώνει την Παρασκευή (25/9) η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε στο 9,3%, τον Αύγουστο του 2026, από 9,0% τον προηγούμενο μήνα. Oι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2.965 εκατ. ευρώ, τον Αύγουστο του 2026, έναντι μείωσης κατά 2.014 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικότερα:

Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική κατά 38 εκατ. ευρώ, τον Αύγουστο του 2026, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 3.889 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Αύγουστο του 2026, ήταν αρνητική κατά 516 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.367 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο -2,4% από -2,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Αύγουστο του 2026, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 7,1% από 6,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 478 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2.522 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Αύγουστο του 2026, ήταν θετική κατά 508 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2.480 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 9,4% από 9,0% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) διαμορφώθηκε στο 9,0% από 9,2% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 34 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.724 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 12,5% από 7,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 474 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 757 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Αύγουστο του 2026, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 21 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 83 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο -3,1% από -3,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 10 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Αύγουστο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 41 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,4% από 2,5% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 3.197 εκατ. ευρώ, τον Αύγουστο του 2026, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 2.190 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Αύξηση κατά 232 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 175 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 9,8% από 10,7% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2.965 εκατ. ευρώ, τον Αύγουστο του 2026, έναντι μείωσης κατά 2.014 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 9,3% από 8,9% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 2.380 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2026, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 2.254 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 25,2% από 23,1% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 2.393 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 2.443 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 13 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 189 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 585 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2026, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 240 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 3,6% από 3,9% τον προηγούμενο μήνα.