Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο (πίνακες)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλαμβάνουν την πρώτη θέση των κορυφαίων εξαγωγέων πετρελαίου στον κόσμο με 10,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, μπροστά από τη Σαουδική Αραβία με 7,9 εκατομμύρια βαρέλια. Οι δύο χώρες μαζί αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τέταρτο των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Εν μέσω μεγάλης ενεργειακής κρίσης και βίαιης αναδιανομής του πλούτου από τους πολίτες στις μεγάλες πετρελαϊκές δυνάμεις του πλανήτη, αξίζει να δούμε ποιοι κινούν τα νήματα.

Ο παρακάτω πίνακας κατατάσσει τις χώρες με τις μεγαλύτερες εξαγωγές πετρελαίου, με βάση τον ημερήσιο όγκο και το μερίδιό τους στις παγκόσμιες εξαγωγές:

Η πρωτιά των ΗΠΑ οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επανάσταση του σχιστολιθικού πετρελαίου (shale boom). Η οριζόντια γεώτρηση και η υδραυλική ρηγμάτωση (fracking) επέτρεψαν την άντληση μεγαλύτερων ποσοτήτων πετρελαίου από συμπαγείς γεωλογικούς σχηματισμούς, ενώ η άρση των περισσότερων περιορισμών στις εξαγωγές αμερικανικού αργού πετρελαίου το 2015 άνοιξε τον δρόμο για τις διεθνείς αγορές.

Η Ρωσία βρίσκεται στην τρίτη θέση, με 6,6 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ανεβάζοντας το συνολικό μερίδιο των τριών μεγαλύτερων εξαγωγέων στο 33,0%. Ακολουθεί ο Καναδάς με 4,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 3,9 εκατομμύρια.

Επειδή τα στοιχεία περιλαμβάνουν τόσο πετρελαϊκά προϊόντα όσο και αργό πετρέλαιο, σημαντικοί κόμβοι διύλισης και εμπορίας μπορούν επίσης να καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις στην κατάταξη. Αυτό εξηγεί εν μέρει την παρουσία χωρών όπως η Ολλανδία και η Σιγκαπούρη μεταξύ των μεγαλύτερων εξαγωγέων παγκοσμίως.

Η Μέση Ανατολή καλύπτει το 29% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου

Σε περιφερειακό επίπεδο, η εικόνα διαφοροποιείται. Η Μέση Ανατολή εξάγει 22,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, αντιπροσωπεύοντας το 29,2% του παγκόσμιου συνόλου.

Ακολουθεί η Ευρώπη με 16,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ή 21,0%, οριακά μπροστά από τη Βόρεια Αμερική, η οποία εξάγει 15,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ή 20,5%. Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού προσθέτει άλλα 10,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, αντιπροσωπεύοντας το 14,2%.

Η κατανομή των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου ανά περιοχή έχει ως εξής:

Τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Μέσης Ανατολής εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την πρωτοκαθεδρία της.

Η Σαουδική Αραβία καλύπτει περισσότερο από το ένα τρίτο των εξαγωγών της περιοχής. Τα σχετικά χαμηλού κόστους κοιτάσματά της, το εκτεταμένο δίκτυο αγωγών και οι επενδύσεις της σε διυλιστήρια στο εξωτερικό συμβάλλουν στη μετατροπή αυτών των αποθεμάτων σε σταθερή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Το Ιράκ και το Κουβέιτ προσθέτουν αντίστοιχα 3,5 εκατομμύρια και 2,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Συνολικά, η Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αμερική αντιπροσωπεύουν το 49,7% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου.

Από την πλευρά των εισαγωγών, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού απορροφά το 50,1% των παγκόσμιων εισαγωγών πετρελαίου, αναδεικνύοντας την τεράστια κλίμακα του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου μεταξύ απομακρυσμένων παραγωγικών και καταναλωτικών περιοχών.