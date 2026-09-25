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Δανία: «Βλέπει» πιθανή επίθεση της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ μέσα στους επόμενους μήνες
Ειδήσεις
11:48 - 25 Σεπ 2026

Δανία: «Βλέπει» πιθανή επίθεση της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ μέσα στους επόμενους μήνες

Reporter.gr Newsroom
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Αξιωματούχοι των δανέζικων υπηρεσιών πληροφοριών προειδοποίησαν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει μια «περιορισμένη» στρατιωτική επίθεση εναντίον χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ τους επόμενους μήνες, υποστηρίζοντας ότι το Κρεμλίνο φαίνεται να είναι πλέον πιο πρόθυμο να αναλάβει κινδύνους, έπειτα από τεσσεράμιση και πλέον χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το CNBC, η Δανέζικη Υπηρεσία Αμυντικών Πληροφοριών (DDIS) έκανε λόγο την Πέμπτη (24/9) για «χαμηλό μεν αλλά αυξανόμενο κίνδυνο» η Ρωσία να πραγματοποιήσει μεμονωμένα πλήγματα με όπλα μεγάλου βεληνεκούς εναντίον υποδομών που είναι κρίσιμης σημασίας για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

«Μια περιορισμένη στρατιωτική επίθεση θα αποτελούσε μια απελπισμένη κίνηση εκ μέρους της Ρωσίας και, όπως και οι εντεινόμενες υβριδικές επιθέσεις, θα μπορούσε ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες», αναφέρεται συγκεκριμένα σε έκθεση της υπηρεσίας.

«Στόχος θα ήταν να ανακατευθυνθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι μακριά από την υποστήριξη προς την Ουκρανία και να προκληθεί διχασμός στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που η Συμμαχία δεν καταφέρει να συμφωνήσει σε μια συλλογική απάντηση».

Στο ίδιο φόντο, η DDIS πρόσθεσε ότι δεν βλέπει ενδείξεις πως η Ρωσία θα εξαπέλυε μια ολοκληρωτική εισβολή σε χώρα του ΝΑΤΟ, αν και ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει αυτό το ενδεχόμενο.

Η Ρωσία θα μπορούσε επίσης να αναπτύξει περιορισμένο αριθμό στρατευμάτων, πιθανώς χωρίς εθνικά διακριτικά, σε χώρες του ΝΑΤΟ που συνορεύουν μαζί της, ανέφερε η DDIS. Ωστόσο, σημείωσε ότι μια τέτοια συγκέντρωση δυνάμεων θα ήταν δύσκολο να αποκρυφθεί και θα απαιτούσε αρκετούς μήνες προετοιμασίας.

Σειρά προειδοποιήσεων από Ευρωπαίους αξιωματούχους

Επισημαίνεται ότι η νέα αυτή εκτίμηση απειλής προστίθεται σε μια σειρά προειδοποιήσεων για τη Ρωσία από κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωματούχους ασφαλείας και νομοθέτες τις τελευταίες ημέρες.

Τα μέλη του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία περιλαμβάνουν τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και την Πολωνία, καθώς και τα κράτη της Βαλτικής, τη Λετονία, την Εσθονία και τη Λιθουανία.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Πολωνίας δήλωσε την Πέμπτη ότι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε επίγειο σταθμό του Starlink στη χώρα αποτέλεσε πράξη δολιοφθοράς με στόχο τη διακοπή υπηρεσιών διαδικτύου, μεταξύ άλλων και για τον ουκρανικό στρατό. Ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης, Κριστόφ Γκαφκόφσκι, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί ποιος ευθύνεται για την πυρκαγιά, αλλά «πολλές ενδείξεις δείχνουν ότι αυτό συνάδει με το νέο δόγμα επιθέσεων της Ρωσίας», σύμφωνα με το Reuters.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο έχει στο παρελθόν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε παρόμοια περιστατικά.

Οι δανέζικες υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποίησαν επίσης ότι η Ρωσία θα εντείνει τον υβριδικό της πόλεμο, πραγματοποιώντας περισσότερες επιθέσεις εναντίον της Δύσης και του ΝΑΤΟ, «με μεγαλύτερες συνέπειες για τις χώρες-στόχους σε σχέση με το παρελθόν».

Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις που θα προκαλούσαν σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες λειτουργίες της κοινωνίας, καθώς και επιθέσεις δολιοφθοράς με υψηλό κίνδυνο πρόκλησης θυμάτων, ανέφερε η DDIS.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2026 - 11:49
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