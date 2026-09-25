Κεραμέως: Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί και «καλαμοκαβαλάρηδες»

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί και καλαμοκαβαλάρηδες. Θα αντιπαρατεθούμε επί των πολιτικών με τον κ. Σαμαρά», ανέφερε σήμερα (25/9) μεταξύ άλλων η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στα Παραπολιτικά, η Υπουργός Εργασίας σχολίασε καταρχάς αναφορικά με την κάρτα εργασίας ότι:

«Είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε τρεις κατευθύνσεις. Καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας και διασφαλίζει ότι αμείβεσαι για αυτό. Η αύξηση στις αποδοχές των εργαζομένων στους κλάδους που έχουν μπει στην κάρτα εργασίας είναι πολύ σημαντική, υπερβαίνει το 40% γιατί πλέον καταγράφεται κάθε υπερωρία. Έχουμε τεράστια αύξηση στις δηλωθείσες υπερωρίες, μόνο πέρυσι είχαμε 2,7 εκ. περισσότερες υπερωρίες που δηλώθηκαν σε σχέση με πρόπερσι και έχουμε και πολύ μεγάλη αύξηση στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας και στα πρόστιμα τα οποία μπαίνουν. Άρα, το πρώτο είναι οι αποδοχές των εργαζομένων αυξάνονται, το δεύτερο ότι εξυγιαίνεται ο ανταγωνισμός και τρίτο είναι ότι αυξάνονται τα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία και αυτό το πλεόνασμα μπορούμε να το επιστρέψουμε στην κοινωνία μέσα από μειώσεις φόρων και εισφορών», σημείωσε η κα. Κεραμέως και συμπλήρωσε ότι:

«Θα υπάρξει επέκταση της κάρτας σε 500.000 εργαζόμενους. Αγγίζουμε πλέον τα 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους που προστατεύονται από την κάρτα».

Παράλληλα, η αρμόδια υπουργός αναφέρθηκε και στο επίδομα ανεργίας μεταξύ τις επίμαχες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, όπου είχαν προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Όπως είπε:

«Το θέμα έχει κλείσει, είναι λήξαν και ο ίδιος ο πρωθυπουργός τοποθετήθηκε εκτενώς. Το επίδομα ανεργίας είναι ασφαλιστικό δικαίωμα, δηλαδή πληρώνει ο εργαζόμενος κάθε μήνα που εργάζεται εισφορές ανεργίας για να ασφαλιστεί για την περίπτωση που επέλθει ο κίνδυνος να μείνει χωρίς δουλειά. Εμείς θέλουμε μια κοινωνία εργαζομένων, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης που είχε ποτέ στην ιστορία της. 72,2% είναι το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης άρα έχουμε εφαρμόσει αυτή τη μεταρρύθμιση και αυτή είχε αποτελέσματα και πάει και πολύ καλά. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για καμία περικοπή».

Η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε και στο «φλέγον» ζήτημα της ακρίβειας επισημαίνοντας ότι:

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μεγαλύτερη δυσκολία σήμερα είναι η ακρίβεια και εκεί η κυβέρνηση κινείται σε δύο άξονες. Το πρώτο που επιδιώκει είναι να αυξάνονται διαρκώς οι μισθοί και οι συντάξεις και από την άλλη να μειώνονται οι φόροι, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι επιβαρύνσεις. Όσο αυξάνει το ένα και όσο μειώνεται το άλλο, μεγαλώνει αυτό που μένει στη μέση, που λέγεται διαθέσιμο εισόδημα άρα λοιπόν προσπαθούμε διαρκώς».

Ερωτηθείσα αν θα πρέπει να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης η κα. Κεραμέως απάντησε ότι:

«Δεν υπάρχει κανείς πολιτικός που θα σας πει ότι δεν πρέπει να μειώνεται κανένας φόρος. Πάντοτε θέλουμε να μειώνουμε φόρους όμως εδώ υπάρχουν δύο μεγάλα ζητήματα το πρώτο είναι να βρεις τον δημοσιονομικό χώρο. Τα έσοδα που έχει το κράτος από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι 4 δις ετησίως πρέπει κάπως να βρεις αυτό τον δημοσιονομικό χώρο. Εάν θες να χαράσσεις μία συνετή δημοσιονομική πολιτική και όχι μία που θα μας οδηγήσει στα βράχια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε δύο πράγματα, το πρώτο είναι να βρίσκουμε πρώτα το χώρο και το δεύτερο είναι να μπορούμε αυτό να μην ξεπερνάει τις οροφές δαπανών που μας βάζει η ΕΕ. Αν χτυπήσει στην οροφή δαπανών στο κόβει η Ευρώπη»

Η αρμόδια υπουργός τοποθετήθηκε και για το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Σύμφωνα με την ίδια:

«Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες συλλογικές συμβάσεις. Για πολλά χρόνια οι συλλογικές συμβάσεις ήταν παγωμένες. Υπήρχε ένα πλαίσιο αλλά είπαμε ότι πάμε να το βελτιώσουμε και μάλιστα εγώ επέλεξα να μην κάνω αυτό μονομερώς ως κυβέρνηση, να πάμε στη Βουλή και να πούμε «ορίστε αυτό προτείνουμε», παρά να προσπαθήσουμε να επέλθει μία συμφωνία για ένα πιο φιλικό στις συλλογικές συμβάσεις πλαίσιο θεσμικό. Και ξεκινήσαμε μία διαπραγμάτευση η οποία διήρκησε περίπου εννιά μήνες, το καταφέραμε κι αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα στον κοινωνικό διάλογο στη χώρα μας. Το ανακοινώσαμε πέρσι το Νοέμβριο, τον Φεβρουάριο έγινε νόμος του κράτους και ξεκίνησαν αμέσως να συνάπτονται περισσότερες συλλογικές συμβάσεις. Υπάρχουν σημαντικότατες καινούργιες συλλογικές συμβάσεις οι οποίες είναι προ των πυλών».

Ερωτηθείσα δε για το αν υπάρχουν «καλαμοκαβαλάρηδες» και αλαζόνες υπουργοί στην κυβέρνηση, με αφορμή τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη η κα. Κεραμέως σχολίασε αυτό:

«Δεν το πιστεύω ότι υπάρχουν αλλά στην τελική ο λαός μας κρίνει όλους και μας κρίνει και πάρα πολύ αυστηρά. Σε κάθε περίπτωση η δουλειά μας εμάς είναι μία, να υλοποιούμε τις εξαγγελίες που έχει κάνει η κυβέρνησή μας και να κρινόμαστε στο τέλος της ημέρας το κατά πόσο υλοποιήσαμε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε και πώς τα υλοποιήσαμε. Η κα Μπακογιάννη είναι ένας στέλεχος με πάρα πολύ μακρά πορεία και με πολύ μεγάλη εμπειρία. Στη ΝΔ, υπάρχει απόλυτη ελευθερία για όλες τις απόψεις προφανώς και εξέφρασε την προσωπική της άποψη».

Η κα. Κεραμέως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της παρέμβασής της και στο επερχόμενο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Όπως επεσήμανε:

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά. Σε κάθε περίπτωση επειδή προφανώς όλα δείχνουν ότι προς τα εκεί πηγαίνουμε, εμείς θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά με τον κ. Σαμαρά. Θα αντιπαρατεθούμε επί των πολιτικών, επί του οράματός μας για το 2030 και επί όλων όσων έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 7 χρόνια».

Κατ' επέκταση, ερωτηθείσα αν θα μπορούσε η ΝΔ να συνεργαστεί μετεκλογικά με το κόμμα Σαμαρά στην περίπτωση μη αυτοδυναμίας εκτίμησε τα εξής:

«Νομίζω ο κ. Σαμαράς έχει δηλώσει την κάθετη διαφωνία του σε πάρα πολλά πεδία πολιτικής άρα δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση επ' αυτού όταν υπάρχει τέτοια κάθετη διαφωνία σε τόσο σοβαρά ζητήματα πολιτικής.

Την ίδια ώρα, κληθείσα να σχολιάσει τον κ. Τσίπρα και τη δήλωσή του «ή εμείς ή κανείς» η κα. Κεραμέως τόνισε ότι:

«Πήγαμε απ' το «εμείς ή αυτοί», στο «εμείς ή ο κανένας», πήγαμε από μια εξόχως διχαστική τοποθέτηση σε μια εξόχως αλαζονική τοποθέτηση και φαίνεται ότι το rebranding του κ. Τσίπρα δεν έχει αλλάξει σε τίποτα τη βασική του προσέγγιση για το πώς βλέπει την πολιτική. Είναι πραγματικά θλιβερό. Το «εμείς ή ο κανένας» είναι βαθιά αλαζονικό και βαθιά προσβλητικό».

Τέλος, ερωτηθείσα ποιος εκτιμά ότι θα είναι ο βασικός πολιτικός αντίπαλος της ΝΔ στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση η Νίκη Κεραμέως απάντησε ότι:

«Για μας η δυσκολία και πρόκλησή μας είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Και ο κ.Τσίπρας και ο κ. Ανδρουλάκης εκφράζουν ξεχωριστούς πολιτικούς φορείς για μας το ζητούμενο είναι ένα, μπορούμε να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών; Μπορούμε να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη κάθε μέρα;», διερωτήθηκε καταληκτικά.