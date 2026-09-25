ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στέγαση και διατροφή «εκτροχιάζουν» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς – Ποιοι επιβαρύνονται περισσότερο
Οικονομία
12:59 - 25 Σεπ 2026

Στέγαση και διατροφή «εκτροχιάζουν» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς – Ποιοι επιβαρύνονται περισσότερο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έντονες ανισότητες στην καταναλωτική δυνατότητα των ελληνικών νοικοκυριών αποτυπώνονται στην Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025, η οποία δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (25/9). Αυξημένη επιβάρυνση από τη στέγαση, ανατιμήσεις σε βασικά διατροφικά είδη, αλλά και το ευρύ χάσμα μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων νοικοκυριών είναι μερικά από τα βασικά ευρήματα της έρευνας.  

Σε γενικές γραμμές, φαίνεται πως τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να δαπανούν λιγότερα από ό,τι πριν την οικονομική κρίση, ενώ παράλληλα οι οικονομικά ασθενέστεροι βρίσκονται σε ακόμη χειρότερη μοίρα, με στέγαση και διατροφή να απορροφούν 50% του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Το χάσμα μεταξύ των νοικοκυριών

Η μέση ισοδύναμη δαπάνη του 20% του πληθυσμού με τα υψηλότερα εισοδήματα είναι 5,78 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη του φτωχότερου 20%, ενώ το 2024 η αντίστοιχη αναλογία ήταν 5,68 φορές.

Παράλληλα, τα νοικοκυριά που βρίσκονται στο χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κατανομής κατευθύνουν το 31,9% της συνολικής δαπάνης τους αποκλειστικά στην αγορά τροφίμων. Για το πλουσιότερο 20% του πληθυσμού, το αντίστοιχο ποσοστό είναι σημαντικά χαμηλότερο και διαμορφώνεται στο 13,2%.

dt_eop_2025_gr_6a24e831dece9f2e.png

Το βάρος για τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν στις δαπάνες για τρόφιμα και μη οινοπνευματώδη ποτά προστεθεί και το κόστος στέγασης. Συνολικά, οι τρεις αυτές κατηγορίες απορροφούν το 54,4% της συνολικής δαπάνης του φτωχότερου 20% του πληθυσμού. Στο πλουσιότερο 20%, το αντίστοιχο μερίδιο περιορίζεται στο 34,5%.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά που κατοικούν σε ενοικιαζόμενη κατοικία. Κατά μέσο όρο, το 23,4% του συνολικού μηνιαίου προϋπολογισμού τους κατευθύνεται στη στέγαση, ενώ το 17,3% αφορά ειδικότερα την πληρωμή του ενοικίου.

fdv_fa884101806efc46.jpeg

Ανατιμήσεις «φωτιά»

Οι αυξήσεις αποτυπώνονται έντονα και στις καθημερινές αγορές των νοικοκυριών.

Η μέση μηνιαία δαπάνη για τρόφιμα και μη οινοπνευματώδη ποτά ανήλθε το 2025 στα 371,20 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 4,1% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα. Τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών σημείωσε ο καφές, το τσάι και το κακάο, με τη σχετική δαπάνη να ενισχύεται κατά 11,9%.

rfdc_0e0f012b9a9b08a8.jpeg

Ακολούθησαν το κρέας με αύξηση 9,9% και τα ψάρια με 8%. Σημαντικές ήταν επίσης οι αυξήσεις στις δαπάνες για ζάχαρη, μαρμελάδες, μέλι και σοκολάτα, κατά 6,5%, για φρούτα, κατά 5,4%, καθώς και για γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά, κατά 4,9%.

Την ίδια στιγμή, η εξέλιξη των ποσοτήτων κατανάλωσης καταγράφει διαφορετική εικόνα για αρκετά βασικά είδη διατροφής.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η μέση κατανάλωση ψαριών μειώθηκε κατά 2,6% σε σχέση με το 2024, ενώ κατά 2,4% περιορίστηκε η κατανάλωση ψωμιού και προϊόντων αρτοποιίας. Μείωση καταγράφηκε επίσης στα λαχανικά, κατά 1,6%, καθώς και στα φρούτα και το γάλα, κατά 1,2%.

Στον αντίποδα, τα νοικοκυριά αύξησαν την κατανάλωση αυγών κατά 11,8% και ελαιολάδου κατά 8,4%. Ανοδικά κινήθηκε επίσης η κατανάλωση ρυζιού, κατά 5,8%, ζυμαρικών, κατά 2,7%, και κρέατος, κατά 0,8%.

Σημαντική επιβάρυνση από τη στέγαση

Ισχυρή αύξηση καταγράφηκε και στη δαπάνη των νοικοκυριών για τη στέγαση. Κατά μέσο όρο, τα νοικοκυριά διέθεσαν 268,12 ευρώ τον μήνα για τη συγκεκριμένη κατηγορία, ποσό αυξημένο κατά 8,3% σε ετήσια βάση. Η αύξηση αυτή ήταν η δεύτερη υψηλότερη μεταξύ των βασικών κατηγοριών δαπανών. Προηγήθηκαν τα διαρκή αγαθά, όπου η δαπάνη ενισχύθηκε κατά 8,9%, ενώ ακολούθησε η εκπαίδευση με αύξηση 8,2% και οι μεταφορές με 7,9%.

Το ύψος των μηνιαίων δαπανών διαφοροποιείται σημαντικά και ανάλογα με την ηλικία και τη σύνθεση του νοικοκυριού. Ένα άτομο ηλικίας 65 ετών και άνω που ζει μόνο του δαπανά κατά μέσο όρο 829,22 ευρώ τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 45,6% της μέσης δαπάνης όλων των νοικοκυριών. Αντίθετα, για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά ηλικίας έως 16 ετών, η μέση μηνιαία δαπάνη φτάνει τα 2.726,21 ευρώ, δηλαδή στο 149,8% του συνολικού μέσου όρου.

Μεγάλη απόσταση καταγράφεται και όταν η σύγκριση γίνεται με βάση την οικονομική δραστηριότητα του υπεύθυνου του νοικοκυριού. Τα νοικοκυριά στα οποία ο υπεύθυνος είναι οικονομικά μη ενεργός ή άνεργος εμφανίζουν μέση μηνιαία δαπάνη 1.247,95 ευρώ. Για τα νοικοκυριά με μισθωτό υπεύθυνο, η αντίστοιχη δαπάνη ανέρχεται σε 2.209,64 ευρώ, ενώ στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενου που απασχολεί μισθωτούς φτάνει στα 3.967,07 ευρώ.

Μεγάλες γεωγραφικές διαφορές

Σημαντικές είναι οι διαφοροποιήσεις και μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών στις αγροτικές περιοχές διαμορφώθηκε στα 1.386,11 ευρώ, δηλαδή 26,8% χαμηλότερα από τα 1.892,86 ευρώ που δαπανούν κατά μέσο όρο τα νοικοκυριά στις αστικές περιοχές.

Σε επίπεδο περιφερειών, η υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη καταγράφηκε στην Αττική, όπου ανήλθε στα 24.981,36 ευρώ. Στον αντίποδα, η χαμηλότερη μέση ετήσια δαπάνη εντοπίστηκε στη Στερεά Ελλάδα, στα 16.475,52 ευρώ.

rfdc_a76344aeeb93e56e.jpeg

rfdc_e25216254c58281d.jpeg

Η «μεγάλη» εικόνα

Σε συνολικό επίπεδο η εικόνα των δαπανών των νοικοκυριών εμφανίζει αύξηση. Η μέση ετήσια δαπάνη για αγορές ανήλθε το 2025 στα 21.842,40 ευρώ, έναντι 20.694,48 ευρώ το 2024. Σε μηνιαία βάση, αυτό μεταφράζεται σε μέση δαπάνη 1.820,20 ευρώ, από 1.724,54 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η αύξηση σε ονομαστικούς όρους ανήλθε στο 5,5%. Ωστόσο, όταν η σύγκριση γίνεται σε σταθερές τιμές, ώστε να αποτυπώνεται η μεταβολή της πραγματικής αγοραστικής δαπάνης, η αύξηση περιορίζεται στο 2,9%.

Παρά την άνοδο των τελευταίων ετών, το επίπεδο των δαπανών δεν έχει ακόμη επανέλθει στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από τη μεγάλη υποχώρηση της προηγούμενης δεκαπενταετίας. Η μέση μηνιαία δαπάνη του 2025 παραμένει 12% χαμηλότερη από εκείνη του 2008 και 4,7% κάτω από το επίπεδο του 2010.

Σε σύγκριση, πάντως, με το 2020, όταν η μέση δαπάνη των νοικοκυριών είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο της εξεταζόμενης περιόδου, η αύξηση έως το 2025 φτάνει το 39%.

Διαβάστε εδώ την αναλυτική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2026 - 13:00
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουρκία: Συνελήφθη πρώην υποδιοικητής της κεντρικής τράπεζας για το σκάνδαλο των funds
Ειδήσεις

Τουρκία: Συνελήφθη πρώην υποδιοικητής της κεντρικής τράπεζας για το σκάνδαλο των funds

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5% στις τιμές των υλικών κατασκευής τον Αύγουστο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5% στις τιμές των υλικών κατασκευής τον Αύγουστο

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 1,4% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Ιούλιο
Ναυτιλία

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 1,4% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Ιούλιο

ΕΚΤ: «Φουντώνουν» τα σενάρια για την κούρσα διαδοχής της Λαγκάρντ
Ειδήσεις

ΕΚΤ: «Φουντώνουν» τα σενάρια για την κούρσα διαδοχής της Λαγκάρντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/09/2026 - 14:12

Αγωνία μετά την έκρηξη στην Πλάκα: Πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους στο κτίριο που κατέρρευσε

Πολιτική
25/09/2026 - 13:56

Πρόταση Ανδρουλάκη «να επιστρέφεται ο πλεονάζων ΦΠΑ στους νησιώτες»

Αυτοδιοίκηση
25/09/2026 - 13:50

Δήμος Αθηναίων: Νέα αναβάθμιση από τη Moody’s - Δούκας: Άλλη μία αναγνώριση της σημαντικής δουλειάς που κάνουμε

Ανεμοδείκτης
25/09/2026 - 13:49

Η Δούρου δεν προφέρει καν το όνομα του Τσίπρα

Ειδήσεις
25/09/2026 - 13:49

Οι εξελίξεις της εβδομάδας στη δίκη των Τεμπών - Ενοχλημένοι οι συγγενείς με την Επιτροπή PETI

Ειδήσεις
25/09/2026 - 13:48

Ζελένσκι: Ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 13:43

Premia Properties: Στα ξενοδοχεία το νέο στοίχημα ανάπτυξης – Στόχος €1,2 δισ. το 2030

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
25/09/2026 - 13:39

Η νέα εποχή του Salvage

Το σκίτσο του ΚΥΡ
25/09/2026 - 13:39

Διλήμματα κι απορίες

Ειδήσεις
25/09/2026 - 13:35

Τουρκία: Συνελήφθη πρώην υποδιοικητής της κεντρικής τράπεζας για το σκάνδαλο των funds

Εμπορεύματα
25/09/2026 - 13:35

Αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν

Οικονομία
25/09/2026 - 13:34

Στουρνάρας: Οι οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών

Υγεία
25/09/2026 - 13:31

Καμπάνια ενίσχυσης του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» από την AHEPA Hellas

Οικονομία
25/09/2026 - 13:27

ΤτΕ: Άλμα στις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Αύγουστο

Business Facts
25/09/2026 - 13:16

Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο (πίνακες)

Οικονομία
25/09/2026 - 13:16

Eurobank: Η Ελλάδα κρατά τον ρυθμό, αλλά η ενέργεια αυξάνει τους κινδύνους

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/09/2026 - 13:05

Μην εκπλαγείς αν δεις το McLaren MCL40 Showcar στον δρόμο αυτό το Σαββατοκύριακο

Οικονομία
25/09/2026 - 12:59

Στέγαση και διατροφή «εκτροχιάζουν» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς – Ποιοι επιβαρύνονται περισσότερο

Εργασιακά
25/09/2026 - 12:54

Κεραμέως: Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί και «καλαμοκαβαλάρηδες»

Ειδήσεις
25/09/2026 - 12:53

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ – Έφυγε ο Σούλης Μαρκόπουλος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/09/2026 - 12:26

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5% στις τιμές των υλικών κατασκευής τον Αύγουστο

ΥΔΡΕΥΣΗ
25/09/2026 - 12:19

ΕΥΑΘ: Αύξηση 14,5% στα έσοδα το α' εξάμηνο

Ναυτιλία
25/09/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 1,4% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Ιούλιο

Ειδήσεις
25/09/2026 - 11:52

ΕΚΤ: «Φουντώνουν» τα σενάρια για την κούρσα διαδοχής της Λαγκάρντ

Ειδήσεις
25/09/2026 - 11:48

Δανία: «Βλέπει» πιθανή επίθεση της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ μέσα στους επόμενους μήνες

Ειδήσεις
25/09/2026 - 11:30

Attica Ferries: Τι αναφέρει για την πυρκαγιά στο BLUE CARRIER 2

Ειδήσεις
25/09/2026 - 11:22

Φον ντερ Λάιεν: Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ έως το 2027

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 11:20

ΕΣΠ: Ζητά παράταση και προσαρμογή χωρίς πρόστιμα για το ψηφιακό δελτίο αποστολής

Αυτοδιοίκηση
25/09/2026 - 11:12

Δούκας: Στην Κυψέλη μένουν άνθρωποι σε κτίρια που έχουν υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
25/09/2026 - 10:58

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Αύξηση των καθαρών κερδών κατά 42,17% στο α' εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ