ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ – Έφυγε ο Σούλης Μαρκόπουλος
Ειδήσεις
12:53 - 25 Σεπ 2026

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ – Έφυγε ο Σούλης Μαρκόπουλος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ και γενικότερα του ελληνικού αθλητισμού η είδηση του θανάτου του Σούλη Μαρκόπουλου, σε ηλικία 77 ετών.

Ο έμπειρος τεχνικός υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο αγαπητές παρουσίες στην ιστορία της ελληνικής καλαθοσφαίρισης. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς πορείας του στους πάγκους συνεργάστηκε με τον Δημόκριτο, τον Ηρακλή, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Μακεδονικό, την ΑΕΚ και το Μαρούσι. Ως αθλητής είχε αγωνιστεί στον Όλυμπο 40 Εκκλησιών και στον Δημόκριτο.

Ο Μαρκόπουλος κατέχει την τρίτη θέση στη λίστα των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, έχοντας συνολικά 341, πίσω από τον Γιάννη Ιωαννίδη και τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Στη σχετική κατάταξη ακολουθούν, μεταξύ άλλων, ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο Κώστας Μουρούζης, ο Αργύρης Πεδουλάκης και ο Φαίδων Ματθαίου.

Ο τελευταίος σταθμός της προπονητικής του διαδρομής ήταν ο Άρης, από τον οποίο αποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2019.

Σημαντικότερη στιγμή στην καριέρα του θεωρείται η κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς με τον ΠΑΟΚ το 1994. Παράλληλα, ο Σούλης Μαρκόπουλος είχε αναδειχθεί δύο φορές κορυφαίος προπονητής της Α1, το 2008 και το 2014.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5% στις τιμές των υλικών κατασκευής τον Αύγουστο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5% στις τιμές των υλικών κατασκευής τον Αύγουστο

ΕΥΑΘ: Αύξηση 14,5% στα έσοδα το α&#039; εξάμηνο
ΥΔΡΕΥΣΗ

ΕΥΑΘ: Αύξηση 14,5% στα έσοδα το α' εξάμηνο

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 1,4% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Ιούλιο
Ναυτιλία

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 1,4% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Ιούλιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μίλτον Βιέρα
Ειδήσεις

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μίλτον Βιέρα

ΠΑΣΟΚ για την τραγωδία στην Τανάγρα: «Να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για την τραγωδία στην Τανάγρα: «Να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα»

Οι αποκαλύψεις του Γκερσόν Γιαμπουσέλε στο Allwyn Game Time και η έκπληξη του Ματίας Λεσόρ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Οι αποκαλύψεις του Γκερσόν Γιαμπουσέλε στο Allwyn Game Time και η έκπληξη του Ματίας Λεσόρ

«Δεν θα ορίσετε εσείς ποια είμαι»: Η απάντηση της 16χρονης Λίσα Ιτόγια στις ρατσιστικές επιθέσεις
Ειδήσεις

«Δεν θα ορίσετε εσείς ποια είμαι»: Η απάντηση της 16χρονης Λίσα Ιτόγια στις ρατσιστικές επιθέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
25/09/2026 - 14:12

Αγωνία μετά την έκρηξη στην Πλάκα: Πληροφορίες για πέντε αγνοούμενους στο κτίριο που κατέρρευσε

Πολιτική
25/09/2026 - 13:56

Ανδρουλάκης: Όραμα μας να δώσουμε προστιθέμενη αξία σε πρωτογενή τομέα, μεταποίηση και τουρισμό

Αυτοδιοίκηση
25/09/2026 - 13:50

Δήμος Αθηναίων: Νέα αναβάθμιση από τη Moody’s - Δούκας: Άλλη μία αναγνώριση της σημαντικής δουλειάς που κάνουμε

Ανεμοδείκτης
25/09/2026 - 13:49

Η Δούρου δεν προφέρει καν το όνομα του Τσίπρα

Ειδήσεις
25/09/2026 - 13:49

Οι εξελίξεις της εβδομάδας στη δίκη των Τεμπών - Ενοχλημένοι οι συγγενείς με την Επιτροπή PETI

Ειδήσεις
25/09/2026 - 13:48

Ζελένσκι: Ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» για παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 13:43

Premia Properties: Στα ξενοδοχεία το νέο στοίχημα ανάπτυξης – Στόχος €1,2 δισ. το 2030

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
25/09/2026 - 13:39

Η νέα εποχή του Salvage

Το σκίτσο του ΚΥΡ
25/09/2026 - 13:39

Διλήμματα κι απορίες

Ειδήσεις
25/09/2026 - 13:35

Τουρκία: Συνελήφθη πρώην υποδιοικητής της κεντρικής τράπεζας για το σκάνδαλο των funds

Εμπορεύματα
25/09/2026 - 13:35

Αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν

Οικονομία
25/09/2026 - 13:34

Στουρνάρας: Οι οίκοι αξιολόγησης αναγνωρίζουν τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών

Υγεία
25/09/2026 - 13:31

Καμπάνια ενίσχυσης του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» από την AHEPA Hellas

Οικονομία
25/09/2026 - 13:27

ΤτΕ: Άλμα στις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Αύγουστο

Business Facts
25/09/2026 - 13:16

Αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο (πίνακες)

Οικονομία
25/09/2026 - 13:16

Eurobank: Η Ελλάδα κρατά τον ρυθμό, αλλά η ενέργεια αυξάνει τους κινδύνους

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/09/2026 - 13:05

Μην εκπλαγείς αν δεις το McLaren MCL40 Showcar στον δρόμο αυτό το Σαββατοκύριακο

Οικονομία
25/09/2026 - 12:59

Στέγαση και διατροφή «εκτροχιάζουν» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς – Ποιοι επιβαρύνονται περισσότερο

Εργασιακά
25/09/2026 - 12:54

Κεραμέως: Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί και «καλαμοκαβαλάρηδες»

Ειδήσεις
25/09/2026 - 12:53

Θλίψη στο ελληνικό μπάσκετ – Έφυγε ο Σούλης Μαρκόπουλος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/09/2026 - 12:26

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5% στις τιμές των υλικών κατασκευής τον Αύγουστο

ΥΔΡΕΥΣΗ
25/09/2026 - 12:19

ΕΥΑΘ: Αύξηση 14,5% στα έσοδα το α' εξάμηνο

Ναυτιλία
25/09/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 1,4% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Ιούλιο

Ειδήσεις
25/09/2026 - 11:52

ΕΚΤ: «Φουντώνουν» τα σενάρια για την κούρσα διαδοχής της Λαγκάρντ

Ειδήσεις
25/09/2026 - 11:48

Δανία: «Βλέπει» πιθανή επίθεση της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ μέσα στους επόμενους μήνες

Ειδήσεις
25/09/2026 - 11:30

Attica Ferries: Τι αναφέρει για την πυρκαγιά στο BLUE CARRIER 2

Ειδήσεις
25/09/2026 - 11:22

Φον ντερ Λάιεν: Τέλος στις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην ΕΕ έως το 2027

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 11:20

ΕΣΠ: Ζητά παράταση και προσαρμογή χωρίς πρόστιμα για το ψηφιακό δελτίο αποστολής

Αυτοδιοίκηση
25/09/2026 - 11:12

Δούκας: Στην Κυψέλη μένουν άνθρωποι σε κτίρια που έχουν υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
25/09/2026 - 10:58

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ: Αύξηση των καθαρών κερδών κατά 42,17% στο α' εξάμηνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ