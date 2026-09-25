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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5% στις τιμές των υλικών κατασκευής τον Αύγουστο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12:26 - 25 Σεπ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5% στις τιμές των υλικών κατασκευής τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ (25/9), ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 παρουσίασε αύξηση 5,0%, έναντι αύξησης 2,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2025.

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Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Αυγούστου 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 παρουσίασε αύξηση 5,0%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

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Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Αυγούστου 2026 σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2026

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,4% (Πίνακας 2). Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

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