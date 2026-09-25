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Καμπάνια ενίσχυσης του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» από την AHEPA Hellas
Υγεία
13:31 - 25 Σεπ 2026

Καμπάνια ενίσχυσης του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» από την AHEPA Hellas

Reporter.gr Newsroom
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Η AHEPA Hellas ξεκινά φιλανθρωπική καμπάνια με στόχο την ενίσχυση του Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», του κορυφαίου παιδιατρικού νοσηλευτικού ιδρύματος της χώρας, συμβάλλοντας στην κάλυψη αναγκών που θα προσδιοριστούν σε συνεργασία με τη Διοίκησή του.

Στόχος είναι η καμπάνια να αποκτήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμβέλεια και να κινητοποιήσει σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις, ιδρύματα, οργανισμούς, φορείς της ελληνικής διασποράς αλλά και ιδιώτες δωρητές.

Φιλανθρωπικό GALA και «Τελετή απονομής AHEPA Awards 2026»

Ως πρώτη δράση στο πλαίσιο της καμπάνιας, διοργανώνεται Φιλανθρωπικό GALA, στην Αθήνα, στις 31 Οκτωβρίου 2026 ώρα 19:00, σε αίθουσα του ξενοδοχείου INTERCONTINENTAL ATHENΑΕUM, στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθεί και η Τελετή Απονομής των AHEPA Awards 2026, μια σημαντική εκδήλωση που έχει ως στόχο να αναδείξει και να τιμήσει προσωπικότητες που έχουν διακριθεί για τη συνεισφορά τους στην Ελλάδα, την επιχειρηματικότητα, την οικονομία, την κοινωνία, την επιστήμη και την προσφορά στο κοινό καλό.

Η εκδήλωση θα υλοποιηθεί με την παρουσία Πολιτειακών και Υπηρεσιακών Αρχών, Επιστημονικών, Επιχειρηματικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών και Κοινωνικών Φορέων και είναι ανοιχτή προς το κοινό που θα θελήσει να προμηθευτεί προσκλήσεις για τη βραδιά.

AHEPA Awards

Τα AHEPA Awards είναι ο ετήσιος θεσμός της AHEPA Hellas και έχει σκοπό να αναδείξει τους Έλληνες ανά τον κόσμο που διακρίνονται με το έργο και τις δράσεις στον τομέα τους, σε αυτούς που δίνουν προτεραιότητα στην προώθηση του Ελληνισμού, στην όσο το δυνατόν αρτιότερη εκπαίδευση, την αφοσίωση στην οικογενειακή αλλά και στην προσωπική εξέλιξη τους και φυσικά σε αυτούς που δίνουν μεγάλο βάρος στο κοινωνικό έργο, στην συνεισφορά τους στο κοινωνικό σύνολο αλλά και στο φιλανθρωπικό έργο που τόσο πολύ είναι απαραίτητο.

Η AHEPA (American Hellenic Educational Progressive Association) είναι η μεγαλύτερη ελληνοαμερικανική οργάνωση με οικουμενική παρουσία και απαριθμεί διαχρονικά πάνω από 3 εκατομμύρια μέλη. Καταστατικός σκοπός της Οργάνωσης είναι «Η προβολή και προώθηση του Ελληνισμού σε όλο τον Κόσμο, η ενίσχυση της Παιδείας, η Φιλανθρωπία, η ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά (η προβολή της οικογενειακής και ατομικής άμιλλας), η προαγωγή του πατριωτισμού, η προώθηση και η υποστήριξη των εθνικών θεμάτων, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός της θρησκευτικής ελευθερίας».

Η AHEPA προσφέρει πέρα από το Φιλανθρωπικό έργο της προς την κοινωνία, πολλαπλές ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της σε όλη την υφήλιο.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και o τρόπος συμμετοχής στην καμπάνια και στο Φιλανθρωπικό Gala υπάρχουν στην ιστοσελίδα της AHEPA Hellas https://ahepahellas.org/

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