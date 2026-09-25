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ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 1,4% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Ιούλιο
Ναυτιλία
12:11 - 25 Σεπ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 1,4% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ1 και άνω) για τον μήνα Ιούλιο 2026.

Ειδικότερα:

  • Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση κατά 1,4%. Αύξηση κατά 0,8% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου έτους 2025 προς τον Ιούλιο 2024.
  • Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 0,7% τον μήνα Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουλίου 2025. Μείωση 2,7% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου έτους 2025 προς τον Ιούλιο 2024.

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