ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 1,4% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Ιούλιο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ1 και άνω) για τον μήνα Ιούλιο 2026.

Ειδικότερα: Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Ιούλιο 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Ιουλίου 2025, παρουσίασε αύξηση κατά 1,4%. Αύξηση κατά 0,8% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου έτους 2025 προς τον Ιούλιο 2024.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 0,7% τον μήνα Ιούλιο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουλίου 2025. Μείωση 2,7% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου έτους 2025 προς τον Ιούλιο 2024.