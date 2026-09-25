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ΕΥΑΘ: Αύξηση 14,5% στα έσοδα το α&#039; εξάμηνο
ΥΔΡΕΥΣΗ
12:19 - 25 Σεπ 2026

ΕΥΑΘ: Αύξηση 14,5% στα έσοδα το α' εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΥΑΘ ανακοίνωσε αύξηση των εσόδων κατά 14,5% το Α’ Εξάμηνο του 2026 προερχόμενα από οργανική ανάπτυξη με αύξηση της κατανάλωσης υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Αναλυτικά ανακοινώθηκε από την ΕΥΑΘ:

Αύξηση των εσόδων κατά 14,5% στα €47,4 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2026 σε σχέση με τα €41,4 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι με σταθερές τιμές.

Το ΕΒΙTDA ανήλθε στα €8,1 εκατ., αυξημένο κατά 2,8% συμπεριλαμβανομένων και των μη επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων (one-oﬀ) ύψους €1,2 εκατ. Εξαιρώντας τις μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις το ΕΒΙΤDA θα ανερχόταν σε €9,3 εκατ.

Κέρδη προ φόρων στα €4,4 εκατ., μειωμένα κατά 11,5%. έναντι €4,9 εκατ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εξαιρώντας τις μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις ύψους €1,2 εκατ. τα κέρδη προ φόρων θα ανερχόντουσαν σε €5,6 εκατ.

Κέρδη ανά μετοχή €0,07 από €0,09 το προηγούμενο έτος.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στα €45,2 εκατ. με μηδενικό δανεισμό, ενώ οι επισφάλειες ήταν θετικές για πρώτη φορά.

Ο Άγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., σχολίασε:

«Τo Α’ εξάμηνο του έτους, η ΕΥΑΘδιατήρησε τη θετική της δυναμική και προχωρώντας με συνέπεια στην υλοποίηση της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για την ΕΥAΘ, η βιώσιμη ανάπτυξη και η προσφορά στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας. Κατά την διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2026 συνεχίσαμε να υλοποιούμε το επενδυτικό μας σχέδιο και παράλληλα τις δράσεις μας για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου, την προστασία του Θερμαϊκού, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη στήριξη κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων της πόλης.

Παράλληλα, κάναμε ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της διαφάνειας δημοσιεύοντας για πρώτη φορά Ενιαία Έκθεση (Integrated Report), με την Έκθεση Βιωσιμότητας να καταρτίζεται εθελοντικά σύμφωνα με τα πρότυπα ESRS και την αρχή της Διπλής Ουσιαστικότητας. Συνεχίζουμε να λειτουργούμε με υπευθυνότητα και συνέπεια, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για την κοινωνία, το περιβάλλον, του μετόχους μας και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.»

Ο Άνθιμος Αμανατίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, σχολίασε:

«Η ΕΥΑΘκατέγραψε θετικές επιδόσεις κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, με σημαντική αύξηση εσόδων και μικτού κέρδους και ουσιαστική ενίσχυση του μικτού περιθωρίου κέρδους.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €47,4 εκατ., αυξημένος κατά 14,5%, ενώ το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 31,2%, στα €13,6 εκατ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους στο 28,6%, από 25,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αύξηση 360 μονάδων βάσης.

Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη θετική δυναμική της βασικής μας δραστηριότητας, παρά τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες και τις επιβαρύνσεις στο κόστος πωληθέντων.

Η κερδοφορία του Ομίλου επηρεάστηκε από μη επαναλαμβανόμενες επιβαρύνσεις ύψους περίπου €1,2 εκατ. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €4,4 εκατ. και τα καθαρά κέρδη σε €2,6 εκατ.

Η ΕΥΑΘδιαθέτει ισχυρή χρηματοοικονομική βάση, με ταμειακά διαθέσιμα €45,2 εκατ. στο τέλος Ιουνίου 2026, η οποία μας επιτρέπει να συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδιασμού, ενώ οι επισφάλειες βρέθηκαν σε θετικό επίπεδο για πρώτη φορά.

Προτεραιότητά μας παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, η συγκράτηση και ο εξορθολογισμός του κόστους και η επιτάχυνση των επενδύσεων στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ανθεκτικότητα και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων μας, με στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και τη δημιουργία βιώσιμης, μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία της Θεσσαλονίκης.»

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