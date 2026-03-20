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Αναζήτηση πυξίδας στα crypto – Σταθερό γύρω από τα $70.000 το Bitcoin
Νομίσματα
16:22 - 20 Μαρ 2026

Αναζήτηση πυξίδας στα crypto – Σταθερό γύρω από τα $70.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Σχετικά σταθερό είναι σήμερα (Παρασκευή, 20/3) το Bitcoin κοντά στα 70.000 δολάρια, παρά την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας, οπότε είχε εγκαταλείψει τη ζώνη των 75.000 δολαρίων. Σύμφωνα με αναλύσεις, η αντίσταση που δείχνει θεωρείται αξιοσημείωτη, δεδομένου του ευρύτερου sell-off στις αγορές.

Οι αγορές επηρεάστηκαν έντονα από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ιράν, που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Επιπλέον, ο υψηλότερος του αναμενόμενου δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) των ΗΠΑ για τον Φεβρουάριο πίεσε περαιτέρω τα περιουσιακά στοιχεία.

Ακόμη και τα παραδοσιακά «καταφύγια» επενδυτών, όπως ο χρυσός και το ασήμι, υποχώρησαν, ενώ το Brent ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι λόγω των διαταραχών στην προσφορά που προκλήθηκαν από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η στάση της Fed περιόρισε τις ελπίδες για μείωση επιτοκίων. Αν και διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα, η αυστηρή της ανακοίνωση αύξησε τις πιθανότητες για μελλοντικές αυξήσεις από 8% σε πάνω από 24% στις αγορές προβλέψεων.

Ο André Dragosch, επικεφαλής έρευνας Ευρώπης στη Bitwise, εξηγεί ότι το Bitcoin βρίσκεται σε μια κρίσιμη διασταύρωση ισχυρών, αντιφατικών και αντίρροπων παραγόντων.

Από τη μία, η άνοδος των πληθωριστικών προσδοκιών και η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας δρουν υποστηρικτικά. Ιστορικά, οι ανοδικοί κύκλοι του Bitcoin έχουν συνδεθεί με αυξήσεις του δείκτη ISM Μεταποίησης και με υψηλότερες προσδοκίες για πληθωρισμό, ενώ είναι λιγότερο ευαίσθητο σε επιτόκια σε σχέση με τον χρυσό.

Από την άλλη, όμως, οι αυστηρότερες χρηματοοικονομικές συνθήκες λειτουργούν ως τροχοπέδη. Ωστόσο, το Bitcoin φαίνεται να έχει ήδη προεξοφλήσει μεγάλο μέρος αυτής της πίεσης, παρουσιάζοντας ιστορικά υψηλό «μακροοικονομικό discount» και προεξοφλώντας την επιδείνωση των μελλοντικών δεικτών.

Κοιτάζοντας μπροστά, κρίσιμος παράγοντας θα είναι η βελτίωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών, κάτι που συνδέεται με την πιθανή λήξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενώ η αυξανόμενη υιοθέτηση των crypto δίνει περαιτέρω ώθηση στην αγορά.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο μετά τις 16:00 (ώρα Ελλάδος), το κορυφαίο κρυπτονόμισμα «παίζει» στα 69.795,70 δολάρια με κέρδη 0,50% και την κεφαλαιοποίησή του να κυμαίνεται στα 1,42 τρισ. δολάρια.

Την ίδια ώρα, το Ethereum κινείται στα 2.130,70 δολάρια με κέρδη 0,40% και το XRP βρίσκεται στο 1,44 δολάριο με οριακές απώλειες 0,16%.

Το ΒΝΒ «παίζει» στα 640,09 δολάρια, ενισχυόμενο κατά 0,30% και το Solana στα 88,99 δολάρια με κέρδη 0,84%, ενώ το Dogecoin κερδίζει 0,80% στο 0,09378 δολάριο και το Cardano ενισχύεται κατά 0,06% στο 0,2661 δολάριο.

Το Monero, από την άλλη, σημειώνει πιο αξιοπρόσεκτα κέρδη, καθώς με +1,11% ανεβαίνει στα 346,02 δολάρια, ενώ το Litecoin σημειώνει ήπια κέρδη (+0,29%) στα 55,30 δολάρια.

Σημαντικό «άλμα» κάνει και το Shiba Inu με κέρδη της τάξης του 3,92% που το φέρνουν στο 0,000005943 δολάριο, ενώ το ΤΑΟ εκτοξεύεται κατά 12% σχεδόν αγγίζοντας τα 277 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς «παίζει» στα 2,478 τρισ. δολάρια με οριακά κέρδη 0,10% σε 24ωρη βάση.

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