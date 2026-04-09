Στα «κόκκινα» τα crypto ελέω Μέσης Ανατολής: «Έχασε» τα $71.000 το Bitcoin

Ανισορροπία στις αγορές έχει δημιουργήσει η οριακή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν να κρέμεται από μία κλωστή λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωσή της, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ εξαπολύει νέες απειλές και το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του στον Λίβανο.

Ενώ τη Μεγάλη Τετάρτη (8/4), όλα έδειχναν ότι οι αγορές εισέρχονταν σε risk-on, σήμερα (9/4) τα δεδομένα ανατράπηκαν και οι επενδυτές έγιναν και πάλι επιφυλακτικοί, προτιμώντας να κατοχυρώσουν τα χθεσινά τους κέρδη, παρά να «ανοιχτούν» παραπάνω. Ως εκ τούτου, σε φάση ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι αγορές, με τις μετοχές και τα κρυπτονομίσματα να υποχωρούν, ενώ – από την άλλη – το πετρέλαιο κινείται και πάλι ανοδικά, «φλερτάροντας» με τα 100 δολάρια/βαρέλι.

Οι πωλητές κερδίζουν και στην αγορά των ψηφιακών νομισμάτων και το κορυφαίο κρυπτονόμισμα «έχασε» τα 71.000 δολάρια, πάνω από τα οποία κατάφερνε μέχρι τις 16:300 (ώρα Ελλάδος) να διατηρείται, πράγμα που – σύμφωνα με τους αναλυτές – υποδήλωνε ότι οι επενδυτές δεν έχουν διάθεση πλήρους απόσυρσης.

Στην πλατφόρμα Deribit, η οποία κατέχει μεγάλο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά crypto options αξίας δισεκατομμυρίων, το call των 80.000 δολαρίων — ένα παράγωγο στοιχημάτισης ότι η τιμή θα ξεπεράσει αυτό το επίπεδο — έχει αναδειχθεί ως η πιο δημοφιλής συναλλαγή. Έχει ξεπεράσει το put των 60.000 δολαρίων, το οποίο κυριαρχούσε στις τοποθετήσεις τους τελευταίους μήνες καθώς οι τιμές υποχωρούσαν.

Το open interest στο strike των 80.000 δολαρίων ανέρχεται σε πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, με κάθε συμβόλαιο να αντιπροσωπεύει ένα bitcoin, σύμφωνα με τα στοιχεία της Deribit. Το put των 60.000 δολαρίων έχει open interest 1,41 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι μία νέα πτώση στο πετρέλαιο θα μπορούσε να μειώσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ενισχύοντας την πιθανότητα μειώσεων επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ — ένα περιβάλλον που τείνει να υποστηρίζει τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού ρίσκου, συμπεριλαμβανομένου του Βitcoin.

Παρά το ότι αυτή τη στιγμή, η κατάσταση είναι υποτονική, τα on-chain δεδομένα προσφέρουν περαιτέρω στήριξη στην ανοδική περίπτωση.

«Μόλις για τη δεύτερη εβδομάδα του 2026, τα πορτοφόλια Bitcoin που κατέχουν πάνω από 10.000 BTC κατέγραψαν καθαρές εισροές. Αυτό δείχνει συγκέντρωση από «φάλαινες» και όχι ζήτηση μέσω ETF. Αν αυτή η τάση συνεχιστεί, αυξάνει την πιθανότητα έλλειψης προσφοράς, που θα μπορούσε να σπρώξει την τιμή του Bitcoin στην περιοχή των 75.000–80.000 δολαρίων», δήλωσε ο Paul Howard, ανώτερος διευθυντής στην εταιρεία ρευστότητας crypto Wincent.

Παράλληλα, οι αναλυτές της 21Shares βλέπουν περιθώρια για περαιτέρω άνοδο, με πιθανή κίνηση προς τα 100.000 δολάρια μέχρι τα τέλη Ιουνίου υπό ευνοϊκές συνθήκες.

«Εάν οι γεωπολιτικές εντάσεις μειωθούν και υπάρξει μεγαλύτερη ρυθμιστική σαφήνεια, μια κίνηση προς τα 100.000 δολάρια μέχρι το τέλος του δευτέρου τριμήνου δεν μπορεί να αποκλειστεί», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι παραμένουν, αφού η εκεχειρία αποδεικνύεται εύθραυστη και εάν οι τιμές του πετρελαίου συνεχίσουν να ανεβαίνουν, τα ψηφιακά νομίσματα θα δεχτούν μεγαλύτερες πιέσεις που θα ανατρέψουν τις θετικές προβλέψεις.

Ημερήσιες τάσεις στα crypto

Λίγο πριν τις 16:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «έπαιζε» στα 71.176,10 δολάρια με απώλειες 1,25% και την κεφαλαιοποίησή του να κινείται στα 1,43 τρισ. δολάρια. Ωστόσο, όσο η ώρα προχωρά τα πράγματα «σκουραίνουν». Έτσι, ο «βασιλιάς» των crypto έπεσε κάτω από τα 71.000, με αποτέλεσμα λίγο πριν τις 17:00 (ώρα Ελλάδος) να κινείται στα 70.881 δολάρια με απώλειες άνω του 1%.

Το Ethereum σημειώνει πτώση 3,43% στα 2.180,58 δολάρια και το Solana υποχωρεί κατά 2,80% στα 82,20 δολάρια, ενώ το XRP χάνει 3,60% στο 1,33 δολάριο και το ΒΝΒ 1,72% με αποτέλεσμα να πέφτει στα 602,93 δολάρια.

Το Dogecoin κινείται επίσης πτωτικά (-3,01%) στο 0,09163 δολάριο και το Cardano υποχωρεί κατά 2,59% στο 0,2509 δολάριο, ενώ το Monero σημειώνει απώλειες της τάξης του 3,83% στα 330,06 δολάρια.

Υπό αυτές τις συνθήκες η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς «παίζει» στα 2,497 τρισ. με απώλειες 1,5% μέσα σε 24 ώρες.