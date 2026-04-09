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Οι αγορές στους «ρυθμούς» Τραμπ: Το πετρέλαιο ανεβαίνει ξανά, οι μετοχές καταρρέουν
Χρηματιστήρια
11:41 - 09 Απρ 2026

Οι αγορές στους «ρυθμούς» Τραμπ: Το πετρέλαιο ανεβαίνει ξανά, οι μετοχές καταρρέουν

Reporter.gr Newsroom
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Πτωτική είναι η εικόνα στις διεθνείς αγορές τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4), καθώς - μόλις μία ημέρα μετά τη συμφωνία εκεχειρίας - αποδεικνύεται πόσο εύθραυστη είναι η συμφωνία, με τον Τραμπ να εξαπολύει νέες απειλές κατά του Ιράν και τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου να κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν τους όρους της διμερούς συμφωνίας.  

Υπενθυμίζεται πως τη Μεγάλη Τετάρτη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ανακοινώσει την έναρξη της εκεχειρίας, περισσότερο από ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

«Συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις κατά του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social. «Λάβαμε μια πρόταση δέκα σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί βάση για διαπραγματεύσεις», έγραψε ακόμη.

Ωστόσο, ο Τραμπ επανήλθε με νέες απειλές κατά του Ιράν, γράφοντας στα κοινωνικά δίκτυα: «Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν τηρηθεί, κάτι που είναι εξαιρετικά απίθανο, τότε «το πιστολίδι ξεκινά», μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από οτιδήποτε έχει δει κανείς ποτέ».

Ακόμη, προειδοποίησε πως οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις «θα παραμείνουν στη θέση τους εντός και γύρω από το Ιράν, μέχρις ότου η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ που επετεύχθη να τηρηθεί πλήρως».

Σημειώνεται πως η εκεχειρία προϋποθέτει την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν. Ακόμη, η Τεχεράνη δήλωσε ότι θα σταματήσει τις «αμυντικές» επιχειρήσεις αν οι επιθέσεις κατά της χώρας σταματήσουν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, και το Ισραήλ συμφώνησε στην εκεχειρία. Ωστόσο, η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει κρίσιμη, με τις ισραηλινές δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιθέσεις.

Μία ακόμη αρνητική εξέλιξη ήταν πως ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλίμπαφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας. Μία από τις παραβιάσεις, για τις οποίες μίλησε, είχε να κάνει με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο, καθώς και με την είσοδο μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο οι Ευρωπαϊκές όσο και οι Ασιατικές αγορές βυθίστηκαν στα «κόκκινα».

Κέρδη μόνο στην Αυστραλία

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε 0,73% και έκλεισε στις 55.895,32 μονάδες, ενώ ο Topix σημείωσε πτώση 0,90% στις 3.741,47 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 1,61% κλείνοντας στις 5.778,01 μονάδες, ενώ ο μικρός δείκτης Kosdaq υποχώρησε 1,27% στις 1.076 μονάδες.

Ο κινεζικός δείκτης CSI 300 υποχώρησε 0,64% στις 4.566,22 μονάδες και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 0,71% σύμφωνα με την τελευταία ώρα διαπραγμάτευσης.

Στην Ινδία, ο Nifty 50 υποχώρησε 0,89% και ο δείκτης BSE Sensex των 30 μετοχών ήταν χαμηλότερα κατά 0,96% έως τις 4:00 π.μ. ET. Τη Μεγάλη Τετάρτη, η κεντρική τράπεζα της χώρας προειδοποίησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν είχε αυξήσει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, επισημαίνοντας παράλληλα κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 κατάφερε να κινηθεί αντίθετα στην ευρύτερη τάση, κλείνοντας 0,24% υψηλότερα στις 8.973,2 μονάδες.

Τα διεθνή futures του πετρελαίου Brent για παράδοση Ιουνίου ενισχύθηκαν 3,1% στα $97,76 τα ξημερώματα, ενώ τα futures του αμερικανικού West Texas Intermediate για τον Μάιο ανέβηκαν 3,2% στα $97,44.

Τα futures του S&P 500 και του Nasdaq 100 υποχώρησαν 0,3% το καθένα, ενώ τα futures του Dow Jones Industrial Average έπεσαν κατά 146 μονάδες ή περίπου 0,3%.

Στις ΗΠΑ, οι μετοχές σημείωσαν μεγάλη άνοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά την αναστολή των επιθέσεων κατά του Ιράν.

Χθες το βράδυ (8/4) ο Dow Jones Industrial Average εκτινάχθηκε 1.325,46 μονάδες ή 2,85%, στις 47.909,92 μονάδες, καταγράφοντας την καλύτερη μέρα του δείκτη από τον Απρίλιο του 2025, όταν ο Τραμπ υποχώρησε από τη σφοδρότητα της αρχικής του ανακοίνωσης για δασμούς. Ο S&P 500 ενισχύθηκε 2,51% στις 6.782,81 μονάδες και ο Nasdaq Composite εκτινάχθηκε 2,80% στις 22.635,00 μονάδες.

«Κόκκινα» τα ευρωπαϊκά ταμπλό

Στην Ευρώπη ο Stoxx 600 άνοιξε σήμερα (9/4) με υποχώρηση 0,66% στις 609,58 μονάδες.

Στους υπόλοιπους βασικούς δείκτες, η εικόνα είναι επίσης αρνητική και ειδικότερα:

  • Ο γερμανικός DAX «παίζει» στις 23.815,99 μονάδες με απώλειες 0,80%
  • Ο γαλλικός CAC κινείται στις 8.206,40 μονάδες χάνοντας 0,70%
  • 0 βρετανικός FTSE κυμαίνεται στις 10.580 μονάδες με απώλειες 0,28%

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ «παίζει» στις 46.932,50 μονάδες χάνοντας 0,34% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ κινείται στις 18.064 μονάδες περίπου, υποχωρώντας κατά 0,06%.

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο ΓΔ υποχωρεί κατά 1,66% στις 2.247,98 μονάδες.

Επέστρεψε στα «πράσινα» το πετρέλαιο

Το Brent επανήλθε στα «πράσινα» σήμερα με κέρδη γύρω στο 3,40% που το φέρνουν στα 98,14 δολάρια. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό «παίζει» στα 97,69 δολάρια ενισχυόμενο κατά 3,46% σε 24ωρη βάση.

Ο χρυσός, από την άλλη, υποχωρεί κατά 0,55% στα 4.750,80 δολάρια και το ασήμι χάνει 1,70% στα 74,103 δολάρια, ενώ ο χαλκός σημειώνει απώλειες 1,10% στα 5,7135 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/04/2026 - 12:08
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