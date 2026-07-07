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Παπαστεργίου: Σε τροχιά ο ελληνικός οπτικός μικροδορυφόρος Hyperion GR-1
Πολιτική
13:35 - 07 Ιουλ 2026

Παπαστεργίου: Σε τροχιά ο ελληνικός οπτικός μικροδορυφόρος Hyperion GR-1

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα αποκτά δυνατότητες οπτικής παρατήρησης της Γης, καθώς ο μικροδορυφόρος «Hyperion GR-1» εκτοξεύθηκε επιτυχώς σήμερα, Τρίτη (7/7) και βρίσκεται πλέον σε τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων». Η εκτόξευση σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των διαστημικών δυνατοτήτων της χώρας, με άμεσες εφαρμογές στην Πολιτική Προστασία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και τη Δημόσια Διοίκηση.

Ο «Hyperion GR-1» είναι ο πρώτος από τους συνολικά επτά οπτικούς μικροδορυφόρους που κατασκευάζονται από την ελληνική εταιρεία Open Cosmos Aegean, με έδρα την Παλλήνη Αττικής. Με την αξιοποίησή του, η Ελλάδα αποκτά σημαντικές δυνατότητες παρατήρησης, χαρτογράφησης και συστηματικής παρακολούθησης της Γης, με εφαρμογές στη θαλάσσια επιτήρηση, την προστασία κρίσιμων υποδομών, την περιβαλλοντική παρακολούθηση, τη γεωργία ακριβείας, την παρακολούθηση φυσικών καταστροφών και την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας. Τα δεδομένα του θα ενσωματώνονται στον Κυβερνητικό Κόμβο Γεωπαρατήρησης, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον επιχειρησιακής πληροφόρησης για τη Δημόσια Διοίκηση.

Ο οπτικός μικροδορυφόρος διαθέτει δυνατότητα λήψης πολυφασματικών εικόνων υψηλής ανάλυσης, έως 90 εκατοστών και θα παρέχει ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα για την παρακολούθηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Παράλληλα, ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), καθώς και δορυφορικές ζεύξεις (inter-satellite links), που επιτρέπουν τη συλλογή, την επεξεργασία και την ταχύτατη μετάδοση κρίσιμων πληροφοριών από το διάστημα προς τη Γη.

Τα δεδομένα του δορυφόρου θα αξιοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών, την παρακολούθηση πυρκαγιών και πλημμυρών, την ταχύτερη αποτίμηση ζημιών μετά από ακραία φυσικά φαινόμενα, την προστασία δασών, υδάτινων πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος, τη γεωργία και την υδατοκαλλιέργεια ακριβείας, τη θαλάσσια επιτήρηση, την παρακολούθηση πλοίων και τον εντοπισμό θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και τον αστικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση μεγάλων έργων και κρίσιμων υποδομών.

Ο «Hyperion GR-1» εκτοξεύθηκε από το Cape Canaveral Space Force Station στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, με πύραυλο της SpaceX. Στην ίδια αποστολή μεταφέρθηκε και ο δορυφόρος Posedònia, ο οποίος κατασκευάστηκε από την Open Cosmos στις εγκαταστάσεις της στην Ισπανία.

Επισημαίνεται ότι με τη σημερινή εκτόξευση, η Ελλάδα διαθέτει πλέον 18 μικροδορυφόρους σε τροχιά, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενίσχυση των διαστημικών δυνατοτήτων της χώρας. Το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων», χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με τη στήριξη του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη του Hyperion GR-1 αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ελληνική διαστημική βιομηχανία, καθώς η κατασκευή του πραγματοποιήθηκε με την ενεργή συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων και μηχανικών, ενισχύοντας την εγχώρια τεχνογνωσία και δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ανάπτυξη και εξαγωγή ελληνικών διαστημικών τεχνολογιών.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισε: «Η εκτόξευση του Hyperion GR-1 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη χώρα μας. Αποκτούμε ένα ακόμη ισχυρό εργαλείο που θα μας επιτρέπει να αξιοποιούμε δορυφορικά δεδομένα προς όφελος των πολιτών: να προστατεύουμε τα δάση και τις θαλάσσιες περιοχές μας, να στηρίζουμε τη γεωργία ακριβείας, να χαρτογραφούμε την εντός και εκτός σχεδίου δόμηση και να λαμβάνουμε ταχύτερες αποφάσεις σε περιόδους κρίσεων. Η σημερινή εκτόξευση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου εθνικού σχεδιασμού, καθώς λίγες ημέρες πριν παρουσιάσαμε το νέο πρόγραμμα HELLAS-SPACE 2.0, ύψους 350 εκατ. ευρώ, που αποτελεί τη συνέχεια του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Στόχος μας είναι η τεχνολογία να κάνει το κράτος πιο αποτελεσματικό, τη χώρα πιο ανθεκτική και την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη».

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