«Μαύρη» Τετάρτη για την αγορά crypto – Κάτω από τα $60.000 το Bitcoin

Χθες, στις 30 Ιουνίου, το Bitcoin επιχείρησε να ανακτήσει τα 60.000 δολάρια, ωστόσο οι αγοραστές δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τον έλεγχο. Η αγορά γύρισε εκ νέου πτωτικά και, σύμφωνα με τα στοιχεία του TradingView, το BTC διαπραγματεύεται σήμερα κοντά στα 58.900 δολάρια, σημειώνοντας ημερήσια πτώση περίπου 1,5%.
Η πρόσφατη αδυναμία της αγοράς αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η παρατεταμένη υποτονικότητα του κλάδου των κρυπτονομισμάτων, η μειωμένη διάθεση των θεσμικών επενδυτών για ανάληψη ρίσκου, αλλά και η γεωπολιτική αβεβαιότητα που προκαλεί η ένταση στη Μέση Ανατολή.
Παρότι ο Ιούλιος έχει αποδειχθεί διαχρονικά ένας από τους καλύτερους μήνες για τις αποδόσεις του Bitcoin, αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι δεν έχουν ακόμη εκλείψει. Ορισμένοι εκτιμούν μάλιστα ότι ο κύκλος της διόρθωσης δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν αποκλείουν περαιτέρω πτώση των τιμών πριν εμφανιστεί μια ουσιαστική ανοδική αντίδραση.
Μετά τις τελευταίες απώλειες, η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin υποχώρησε στα περίπου 1,18 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά των κρυπτονομισμάτων παραμένει πάνω από το 56%.
Οι περισσότερες altcoins υποχωρούν/
Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, διαμορφούμενη κοντά στα 2,1 τρισ. δολάρια.
Ημερήσιες τάσεις
Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της τετάρτης (1/7) το Bitcoin υποχωρεί κατά 0,98% στα 58.523,26 δολάρια, το Ethereum χάνει 0,44% στα 1.566,06 δολάρια και το BNB σημειώνει πτώση 0,91% στα 541,78 δολάρια.
Το XRP κινείται ελαφρώς πτωτικά κατά 0,07% στα 1,04 δολάρια, το Solana ενισχύεται κατά 1,69% στα 74,65 δολάρια, το HYPE βυθίζεται κατά 4,55% στα 62,47 δολάρια.
Την ίδια στιγμή, το XMR αποδυναμώνεται κατά 0,99%, το Litecoin κινείται πτωτικά κατά 1,32% στα 41,77 δολάρια, ενώ το LEO Token χάνει 0,04% στα 9,44 δολάρια.
Τέλος, τo TRUMP σημειώνει άλμα 2,89% στα 1,69 δολάρια.