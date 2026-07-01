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«Μαύρη» Τετάρτη για την αγορά crypto – Κάτω από τα $60.000 το Bitcoin
Νομίσματα
15:04 - 01 Ιουλ 2026

«Μαύρη» Τετάρτη για την αγορά crypto – Κάτω από τα $60.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ιούνιος αποδείχθηκε ένας από τους δυσκολότερους μήνες για το Bitcoin, καθώς το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα κατέγραψε απώλειες περίπου 20% μέσα σε έναν μήνα. Παρότι ο Ιούλιος θεωρείται ιστορικά μια ιδιαίτερα θετική περίοδος για το BTC, η φετινή εκκίνηση μόνο αισιοδοξία δεν εμπνέει, με την τιμή του να παραμένει αισθητά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 60.000 δολαρίων.

Χθες, στις 30 Ιουνίου, το Bitcoin επιχείρησε να ανακτήσει τα 60.000 δολάρια, ωστόσο οι αγοραστές δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τον έλεγχο. Η αγορά γύρισε εκ νέου πτωτικά και, σύμφωνα με τα στοιχεία του TradingView, το BTC διαπραγματεύεται σήμερα κοντά στα 58.900 δολάρια, σημειώνοντας ημερήσια πτώση περίπου 1,5%.

Η πρόσφατη αδυναμία της αγοράς αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως η παρατεταμένη υποτονικότητα του κλάδου των κρυπτονομισμάτων, η μειωμένη διάθεση των θεσμικών επενδυτών για ανάληψη ρίσκου, αλλά και η γεωπολιτική αβεβαιότητα που προκαλεί η ένταση στη Μέση Ανατολή.

Παρότι ο Ιούλιος έχει αποδειχθεί διαχρονικά ένας από τους καλύτερους μήνες για τις αποδόσεις του Bitcoin, αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι οι καθοδικοί κίνδυνοι δεν έχουν ακόμη εκλείψει. Ορισμένοι εκτιμούν μάλιστα ότι ο κύκλος της διόρθωσης δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν αποκλείουν περαιτέρω πτώση των τιμών πριν εμφανιστεί μια ουσιαστική ανοδική αντίδραση.

Μετά τις τελευταίες απώλειες, η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin υποχώρησε στα περίπου 1,18 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του στην αγορά των κρυπτονομισμάτων παραμένει πάνω από το 56%.

Οι περισσότερες altcoins υποχωρούν/

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει σχεδόν αμετάβλητη, διαμορφούμενη κοντά στα 2,1 τρισ. δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της τετάρτης (1/7) το Bitcoin υποχωρεί κατά 0,98% στα 58.523,26 δολάρια, το Ethereum χάνει 0,44% στα 1.566,06 δολάρια και το BNB σημειώνει πτώση 0,91% στα 541,78 δολάρια.

Το XRP κινείται ελαφρώς πτωτικά κατά 0,07% στα 1,04 δολάρια, το Solana ενισχύεται κατά 1,69% στα 74,65 δολάρια, το HYPE βυθίζεται κατά 4,55% στα 62,47 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το XMR αποδυναμώνεται κατά 0,99%, το Litecoin κινείται πτωτικά κατά 1,32% στα 41,77 δολάρια, ενώ το LEO Token χάνει 0,04% στα 9,44 δολάρια.

Τέλος, τo TRUMP σημειώνει άλμα 2,89% στα 1,69 δολάρια.

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