Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές – Εταιρικά αποτελέσματα και Κομισιόν στο επίκεντρο

Σε θετικό έδαφος κινούνται σήμερα, Παρασκευή (18/7), οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να αξιολογούν μία σειρά από εταιρικά αποτελέσματα για το τρίμηνο, τα οποία ανακοινώνονται αυτήν την περίοδο και φάνηκε πως είναι ικανά να επηρεάσουν την πορεία των δεικτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κερδίζει 0,39% στις 549,16 μονάδες, ενώ οι επιμέρους βασικού δείκτες παρουσιάζουν, επίσης, πολύ θετική εικόνα.

Ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,39% στις 24.461,15 μονάδες, ο γαλλικός CAC κερδίζει 0,61% στις 7.870,05 μονάδες και ο βρετανικός FTSE στο Λονδίνο αυξάνεται κατά 0,21% στις 8.992,33 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ κερδίζει 0,52% στις 40.336 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ ενισχύεται κατά 0,18% στις 14.028,92 μονάδες.

Στα εταιρικά νέα, η μετοχή της Saab κερδίζει 10% με την εταιρεία να ανακοινώνει ισχυρότερα αποτελέσματα από όσα ανέμεναν οι αναλυτές σε επίπεδο εσόδων και κερδών.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Burbery υποχωρεί κατά 0.38% μετά την σημαντική πτώση κατά 1% των πωλήσεών της στο τρίμηνο, αν και στην περίπτωση αυτή οι αναλυτές ανέμεναν βουτιά 3%.

Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με το 18ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με μια σειρά μέτρων που αποσκοπούν στο να επιφέρουν περαιτέρω πλήγματα στη ρωσική βιομηχανία πετρελαίου και ενέργειας.

Το τελευταίο πακέτο κυρώσεών της κατά της Ρωσίας θα μειώσει το ανώτατο όριο τιμών της G7 για το αργό πετρέλαιο στα 47,6 δολάρια ανά βαρέλι, δήλωσαν διπλωμάτες στο Reuters.



