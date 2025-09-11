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Ασιατικές αγορές: Ρεκόρ για τον Nikkei με ώθηση από SoftBank και Oracle
Χρηματιστήρια
08:58 - 11 Σεπ 2025

Ασιατικές αγορές: Ρεκόρ για τον Nikkei με ώθηση από SoftBank και Oracle

Reporter.gr Newsroom
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Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Ιαπωνίας, Nikkei 225, κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό στις 44.396,95 μονάδες την Πέμπτη, ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street κατά τη διάρκεια της νύχτας, εν μέσω προσδοκιών για μείωση επιτοκίων από τη Fed και θετικών στοιχείων για τον πληθωρισμό.

Ένας από τους «βαρείς παίκτες» του Nikkei 225, η τεχνολογική επενδυτική εταιρεία SoftBank Group, εκτινάχθηκε πάνω από 10%, σημειώνοντας δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ανόδου. Η άνοδος ακολούθησε δημοσίευμα της Wall Street Journal που ανέφερε ότι η OpenAI έκλεισε πενταετές συμβόλαιο cloud computing αξίας περίπου 300 δισ. δολαρίων με την Oracle, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι μετοχές της Oracle σημείωσαν άνοδο 35,95% το βράδυ της Τετάρτης στις ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση εντυπωσιακής ζήτησης για τις cloud υπηρεσίες της. Η Oracle προβλέπει έσοδα 18 δισ. δολάρια από υποδομές cloud για το οικονομικό έτος 2026 και εκτιμά πως ο ετήσιος κύκλος εργασιών θα φτάσει τα 32 δισ., 73 δισ., 114 δισ. και 144 δισ. τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

«Αναμένεται σημαντική άνοδος για τη SoftBank... καθώς οι επενδυτές συσχέτισαν τη συμφωνία αυτή με την Oracle, ειδικά όταν μόλις πριν μερικούς μήνες ο Masayoshi Son και ο Larry Ellison εμφανίστηκαν μαζί όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε το πρόγραμμα Stargate», σχολίασε ο Andrew Jackson, επικεφαλής στρατηγικής ιαπωνικών μετοχών στην ORTUS Advisors.

Η σχέση της SoftBank με την Oracle προκύπτει από τη συμμετοχή τους στο φιλόδοξο πρόγραμμα Stargate, μια πρωτοβουλία ύψους 500 δισ. δολαρίων των ΗΠΑ που παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τη συμμετοχή του Sam Altman της OpenAI, του Larry Ellison της Oracle και του ιδρυτή της SoftBank, Masayoshi Son.

Οι μετοχές ενέργειας και κοινής ωφελείας πρωτοστάτησαν στις κερδισμένες του Nikkei 225. Η Mitsui Mining and Smelting σημείωσε άνοδο άνω του 5%, ενώ η κατασκευάστρια ηλεκτρικών εξαρτημάτων Fujikura ενισχύθηκε κατά 4%. Ο δείκτης Topix γύρισε θετικά και σημείωσε άνοδο 0,2%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 0,65%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,39%.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης ASX/S&P 200 υποχώρησε κατά 0,44%.

Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,29%, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Hang Seng Tech παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος. Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας πέρασε σε θετικό έδαφος, καταγράφοντας άνοδο 1,77%.

Στην Ινδία, ο δείκτης Nifty 50 ήταν σχεδόν αμετάβλητος στο ξεκίνημα των συναλλαγών, ενώ ο Sensex σημείωσε μικρή άνοδο 0,15%.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) παρουσίασαν μικρές μεταβολές στις πρώτες ώρες διαπραγμάτευσης στην Ασία, καθώς η Wall Street αναμένει την ανακοίνωση του βασικού δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Αύγουστο, που θα δημοσιευτεί το πρωί της Πέμπτης (ώρα ΗΠΑ).

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης στις ΗΠΑ, οι περισσότεροι βασικοί δείκτες κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά στο κλείσιμο, μετά τα τελευταία στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI), τα οποία έδειξαν επιβράδυνση του πληθωρισμού.

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