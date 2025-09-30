Wall Street: Πιέσεις λόγω ενδεχόμενου shutdown – Ισχυρή κερδοφορία τον Σεπτέμβριο

Στα «κόκκινα» άνοιξε το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σήμερα (Τρίτη, 30/9), με τις μετοχές να υποχωρούν, καθώς πλησιάζει η προθεσμία για ενδεχόμενη παύση της λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ. Παρ’ όλα αυτά, παρά τις πιέσεις η Wall Street οδεύει προς έναν ασυνήθιστα θετικό Σεπτέμβριο, με τον Nasdaq να ξεχωρίζει.

Την ίδια στιγμή, η αβεβαιότητα για την αγορά εργασίας, ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού και οι καθυστερήσεις σε κρίσιμα οικονομικά στοιχεία εντείνουν τη μεταβλητότητα, ενώ πολιτικοί και αναλυτές προειδοποιούν για τις επιπτώσεις μιας παρατεταμένης κυβερνητικής κρίσης.

Λίγη ώρα μετά το άνοιγμα, ο Nasdaq διαπραγματεύεται στις 22.531,46 μονάδες με απώλειες 0,28%, ενώ ο S&P 500 κινείται στις 6.650,21 μονάδες με χασούρα 0,21% και ο Dow Jones μένει σταθερός στις 46.315,28 μονάδες με μηδενικές απώλειες.

Αν και οι παύσεις λειτουργίας της κυβέρνησης συνήθως δεν επηρεάζουν σημαντικά τις αγορές, αυτή τη φορά η κατάσταση μπορεί να είναι διαφορετική, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ήδη για την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας, τον κίνδυνο στασιμοπληθωρισμού και τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών. Μια παύση λειτουργίας θα μπορούσε επίσης να ωθήσει τους οίκους αξιολόγησης να επανεξετάσουν την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ, η οποία υποβαθμίστηκε τον Μάιο από τη Moody’s.

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον από τη Λουιζιάνα, δήλωσε στο CNBC την Τρίτη ότι είναι «σκεπτικός» ότι θα αποφευχθεί η παύση λειτουργίας πριν την προθεσμία τα μεσάνυχτα. Αυτό έρχεται μια μέρα μετά τη δήλωση του Αντιπροέδρου JD Vance, ο οποίος μετά από συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίων Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων είπε ότι πιστεύει πως «πηγαίνουμε προς παύση λειτουργίας».

Το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε επίσης τη Δευτέρα ότι η έκθεση για τις μη γεωργικές θέσεις εργασίας του Σεπτεμβρίου, που ήταν προγραμματισμένη να δημοσιευτεί την Παρασκευή, δεν θα βγει αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ σταματήσει τη λειτουργία της. Η έκθεση αυτή είναι μία από τις σημαντικές μελλοντικές οικονομικές ανακοινώσεις που θα παράσχουν κρίσιμες πληροφορίες για την πορεία της οικονομίας πριν από τη συνεδρίαση πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας τον Οκτώβριο. Επιπλέον, η ανησυχία ενισχύθηκε από την απειλή του Προέδρου Τραμπ το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι μια παύση λειτουργίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Ο Τζακ Γιανασιεβίτς, κύριος στρατηγικός χαρτοφυλακίου και διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Natixis Investment Managers, δήλωσε ότι μια παύση λειτουργίας της κυβέρνησης θα μπορούσε να προκαλέσει «παράπλευρες επιπτώσεις» στη βραχυπρόθεσμη ψυχολογία της αγοράς και στη μεταβλητότητα.

«Με τους επενδυτές να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στους κινδύνους μιας επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας και ταυτόχρονα να παρακολουθούν με προσοχή τα σημάδια μετάδοσης των δασμών στον πληθωρισμό, κάθε καθυστέρηση στη συλλογή οικονομικών δεδομένων που θα προκληθεί από την παύση λειτουργίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη αβεβαιότητα. Και με αυτήν την αυξημένη αβεβαιότητα βλέπουμε συνήθως αύξηση της μεταβλητότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές», είπε ο Γιανασιεβίτς.

«Μπορεί αυτή η αβεβαιότητα να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να πλήξει το οικονομικό περιβάλλον και μαζί τα ρίσκα στα περιουσιακά στοιχεία; Πιθανώς όχι με μόνιμο τρόπο, αλλά όσο περισσότερο διαρκεί αυτή η αβεβαιότητα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος», πρόσθεσε.

Σε ανάλογη κατεύθυνση, ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge προβλέπει ότι η παύση λειτουργίας θα επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία της αγοράς, αν διαρκέσει περισσότερο από ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, καθώς μπορεί να καθυστερήσει σημαντικές οικονομικές ανακοινώσεις. Οι παύσεις λειτουργίας της κυβέρνησης συνήθως δεν διαρκούν περισσότερο από δύο εβδομάδες.

«Όταν πρόκειται για την Ουάσινγκτον, η αγορά περίμενε ευρέως ότι θα υπάρξει παύση λειτουργίας, οπότε οι επενδυτές παραμένουν για την ώρα ήρεμοι, αλλά αν αυτό διαρκέσει πάνω από δύο εβδομάδες, οι ανησυχίες θα αρχίσουν να αυξάνονται», δήλωσε ο ιδρυτής της εταιρείας.

Ένας ισχυρός Σεπτέμβριος

Οι μεγάλοι δείκτες μετοχών των ΗΠΑ συνεχίζουν να κινούνται κοντά σε ιστορικά υψηλά καθώς ολοκληρώνεται ο Σεπτέμβριος. Ο S&P 500, που κατά μέσο όρο τους τελευταίους πέντε μήνες του Σεπτεμβρίου έχει πτώση 4,2%, έχει αυξηθεί κατά 3% φέτος τον μήνα.

Ο Dow Jones έχει κερδίσει 1,7%. Ο τεχνολογικός Nasdaq έχει ξεπεράσει τους άλλους δύο βασικούς δείκτες με κέρδη περίπου 4,9% το Σεπτέμβριο.

Η Τρίτη σηματοδοτεί επίσης το τέλος του τρίτου τριμήνου. Ο S&P 500 είναι αυξημένος κατά 7,2% από την αρχή του τριμήνου, ενώ ο Nasdaq αναμένεται να σημειώσει σχεδόν 11% κέρδη στο τρίμηνο. Ο Dow έχει κερδίσει 5% το τρίμηνο, κάτι που θα σηματοδοτούσε την πέμπτη θετική του τριμηνιαία επίδοση στη σειρά.