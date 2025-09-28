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Στον αέρα η λειτουργία της αμερικανικής κυβέρνησης: Κίνδυνος «λουκέτου» από 1η Οκτωβρίου
Ειδήσεις
18:10 - 28 Σεπ 2025

Στον αέρα η λειτουργία της αμερικανικής κυβέρνησης: Κίνδυνος «λουκέτου» από 1η Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα νέο κυβερνητικό shutdown, καθώς Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να γεφυρώσουν τις διαφορές τους για τον προϋπολογισμό. Αν δεν βρεθεί λύση έως την 1η Οκτωβρίου, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα βάλει «λουκέτο» με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Σύμφωνα με το CNN, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε έκτακτη συνάντηση το βράδυ της Τρίτης με τους ηγέτες των δύο κομμάτων στο Κογκρέσο: τον πρόεδρο της Βουλής Μάικ Τζόνσον, τον επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τζον Θουν, τον αρχηγό της μειοψηφίας στη Βουλή Χακίμ Τζέφρις και τον επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ. Ωστόσο, μόλις μία ημέρα νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει τις απαιτήσεις των Δημοκρατικών «γελοίες» και είχε ακυρώσει την προγραμματισμένη συνάντηση.

Το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών

Οι Ρεπουμπλικάνοι, αν και ελέγχουν το Καπιτώλιο, χρειάζονται τουλάχιστον επτά Δημοκρατικούς στη Γερουσία για να περάσει το πακέτο δαπανών. Οι Δημοκρατικοί ζητούν το νέο νομοσχέδιο να περιλαμβάνει παράταση των ενισχυμένων επιδοτήσεων του Νόμου για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι επιμένουν σε επτά εβδομάδες παράτασης χρηματοδότησης, με επιπλέον κονδύλια για την ασφάλεια των τριών εξουσιών (νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής).

Τι σημαίνει ένα shutdown

Το Κογκρέσο είναι υποχρεωμένο να εγκρίνει χρηματοδότηση για όλα τα υπουργεία και τις υπηρεσίες πριν από την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, την 1η Οκτωβρίου. Ελλείψει συμφωνίας, πολλές υπηρεσίες θα αναστείλουν τη λειτουργία τους και εκατοντάδες χιλιάδες υπάλληλοι θα βρεθούν σε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών, ενώ άλλοι –όπως οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας– θα παραμείνουν στις θέσεις τους απλήρωτοι.

Από το 1980, οι ΗΠΑ έχουν ζήσει 14 διακοπές λειτουργίας της κυβέρνησης. Η μεγαλύτερη καταγράφηκε το 2018, κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, και διήρκεσε 35 ημέρες.

Προηγούμενα shutdowns έχουν οδηγήσει σε καθυστερήσεις ελέγχων τροφίμων, ακυρώσεις ακροάσεων για μετανάστευση, καθυστέρηση δανείων προς μικρές επιχειρήσεις και αγοραστές κατοικιών, ενώ οι επιδοτήσεις σε κουπόνια τροφίμων κινδύνευσαν με διακοπή. Το 2019, οι ελλείψεις προσωπικού στους αερολιμένες λόγω μη πληρωμών προκάλεσαν σοβαρό χάος στα αεροδρόμια.

Το Office of Management and Budget (OMB) προειδοποίησε ότι δεν έχει λάβει ενημερωμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης από όλους τους οργανισμούς, κάτι που αυξάνει την ανησυχία για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού. Πηγές που επικαλείται το CNN τονίζουν ότι ένα νέο shutdown μπορεί να αποδειχθεί το πιο «επώδυνο» στην ιστορία, με ακόμη πιο σοβαρές επιπτώσεις για τους πολίτες και την οικονομία.

Το επόμενο 24ωρο θεωρείται κρίσιμο για να διαπιστωθεί αν η πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσινγκτον θα οδηγήσει τελικά τις ΗΠΑ σε μια ακόμη παράλυση του κρατικού μηχανισμού.

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