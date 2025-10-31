Ευρωαγορές: Πτωτικά έκλεισε η τελευταία ημέρα της εβδομάδας εν αναμονή μείωση του πληθωρισμού
Χρηματιστήρια
20:06 - 31 Οκτ 2025

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν πτωτικά την Παρασκευή 31/10, τελευταία ημέρα του μήνα, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στα αποτελέσματα εταιρειών και στην αναμενόμενη μείωση του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,51% στις 571,90 μονάδες, με τις μεγαλύτερες αγορές και σχεδόν όλους τους κλάδους να υποχωρούν.

Πιο αναλυτικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο δείκτης FTSE 100 υποχώρησε 0,44% στις 9.717,25 μονάδες, στη Γερμανία ο DAX κατέγραψε πτώση 0,68% στις 23.954,45 μονάδες, ενώ στη Γαλλία ο CAC έκλεισε 0,44% χαμηλότερα στις 8.121,07 μονάδες.

Όσον αφορά την περιφέρεια, στην Ιταλία οι μετοχές σημείωσαν μικρή πτώση της τάξης του 0,06% στις 43.175,32 μονάδες και την Ισπανία, ο IBEX 35 κινήθηκε χαμηλότερα κατά 0,04% στις 16.033,70 μονάδες.

Στις ΗΠΑ, οι μετοχές της Apple και της Amazon ανακοίνωσαν τα αποτελέσματά τους μετά το κλείσιμο της Πέμπτης. Η Amazon ανακοίνωσε ότι τα έσοδα της μονάδας cloud αυξήθηκαν κατά 20% στο τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της Wall Street και στέλνοντας τη μετοχή της πάνω από 13%. Η Apple επίσης παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο, με τη μετοχή της να ανεβαίνει περίπου 3%.

Στην Ευρώπη, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,1% τον Οκτώβριο, μειωμένος από 2,2% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με προσωρινές εκτιμήσεις της Eurostat. Οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ρυθμό, στο 3,4%, ενώ η ενέργεια προβλέπεται στο -1%. Ανάμεσα στις χώρες, η Εσθονία φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη αύξηση, στο 4,5%, ενώ η Κύπρος αντιμετωπίζει αναμενόμενο πληθωρισμό 0,3%.

Η οικονομία της ζώνης του ευρώ παρουσίασε ανάπτυξη καλύτερη των εκτιμήσεων, 0,2% στο τρίτο τρίμηνο, ξεπερνώντας την πρόβλεψη για 0,1%, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Eurostat.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παράλληλα, διατήρησε το βασικό επιτόκιο καταθέσεων στο 2% για τρίτη συνεχόμενη φορά, έχοντας μειώσει τα επιτόκια τελευταία φορά τον Ιούνιο.

Οι διεθνείς αγορές αξιολογούσαν επίσης τη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Κινέζου Προέδρου, Σι Τζινπίνγκ, στην Ασία την Πέμπτη. Ο Τραμπ δήλωσε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία ενός έτους για σπάνιες γαίες και άλλα κρίσιμα μέταλλα και ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους δασμούς για φαιντανύλη σε 10%. Ο Σι αναμένεται να συναντήσει τους ηγέτες Καναδά, Ιαπωνίας και Ταϊλάνδης.

Η ημέρα ήταν σχετικά ήσυχη για ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες όπως Chevron και Exxon Mobil στις ΗΠΑ, καθώς και τον κατασκευαστή προϊόντων καθημερινής χρήσης Colgate-Palmolive.

