Τάση υποχώρησης στις ευρωαγορές μετά τα αρχικά κέρδη του Νοεμβρίου

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν με πτώση την Τρίτη (4/11), αντιστρέφοντας το θετικό κλίμα που είχε παρατηρηθεί στην αρχή του Νοεμβρίου.

Έτσι, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 τερμάτισε περίπου 0,4% χαμηλότερα στις 570,18 μονάδες, με τις περισσότερες μετοχές να σημειώνουν απώλειες.

Μεταξύ των βασικών αγορών, ο γερμανικός δείκτης DAX ηγήθηκε της πτώσης, κλείνοντας με χασούρα 0,63% στις 23.959,50 μονάδες. Παράλληλα, ο γαλλικός CAC προσγειώθηκε στις 8.067,53 μονάδες υποχωρώντας κατά 0,52%. Φωτεινή εξαίρεση ο βρετανικός FTSE, που ολοκλήρωσε την ημέρα στις 9.716,35 μονάδες με κέρδη 0,15%.

Μεικτά τα πρόσημα και στην περιφέρεια, με τον ισπανικό ΙΒΕΧ να τερματίζει στις 16.023,00 μονάδες σημειώνοντας απώλειες 0,09% και τον ιταλικό ΜΙΒ, από την άλλη, να αφήνει τη συνεδρίαση με κέρδη της τάξης του 0,11% στις 43.271,00 μονάδες.

Σε γενικές γραμμές, πάντως, το κλίμα σε σχέση με την κερδοφόρα συνεδρίαση της Δευτέρας (3/11) βάρυνε, αφού οι αγορές είχαν υποδεχτεί την εβδομάδα (και τον μήνα) με κέρδη, αναμένοντας και την ανακοίνωση των εταιρικών αποτελεσμάτων.

Εν τω μεταξύ, η απόδοση των 10ετών βρετανικών κρατικών ομολόγων, γνωστά ως gilts, μειώθηκε κατά 2 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 4,419%, μετά από δηλώσεις της υπουργού Οικονομικών, Rachel Reeves, ότι η κυβέρνηση θα προβεί σε «σκληρές επιλογές» ενόψει του προϋπολογισμού της 26ης Νοεμβρίου.

Στις εταιρείες, οι μετοχές της Orsted έκλεισαν περίπου 1,8% χαμηλότερα μετά την ανακοίνωση ότι η δανική εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμφώνησε να πουλήσει το 50% του αιολικού πάρκου Hornsea 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο στην Apollo Global Management, σε μια συμφωνία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στα εταιρικά αποτελέσματα, οι μετοχές της BP αυξήθηκαν 1,3% μετά την ανακοίνωση καθαρού κέρδους αντικατάστασης ύψους 2,21 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το γ’ τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Παράλληλα, οι μετοχές της Philips ενισχύθηκαν 3,3% μετά την ανακοίνωση ομίλου εσόδων 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ ($5 δισεκατομμύρια) για το τρίτο τρίμηνο, μειωμένα από 4,34 δισεκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Το καθαρό εισόδημα της ολλανδικής εταιρείας υγειονομικής τεχνολογίας για την τριμηνία ανήλθε σε 187 εκατομμύρια ευρώ.

Οι μετοχές της Novo Nordisk παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, μετά την αύξηση της προσφοράς της για την αμερικανική βιοτεχνολογική εταιρεία Metsera, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού εξαγοράς με την Pfizer.