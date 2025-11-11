Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow, που επωφελήθηκε από τις πωλήσεις στην τεχνολογία
Χρηματιστήρια
23:24 - 11 Νοε 2025

Wall: Νέο ιστορικό υψηλό για τον Dow, που επωφελήθηκε από τις πωλήσεις στην τεχνολογία

Reporter.gr Newsroom
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average κατέγραψε την Τρίτη 11/11 νέα υψηλά, ενώ ο Nasdaq Composite αντιμετώπισε δυσκολίες, καθώς οι επενδυτές απομάκρυναν κεφάλαια από τις μετοχές τεχνολογίας προς άλλες περιοχές της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε άνοδο 559,33 μονάδων ή 1,18% κλείνοντας στις 47.927,96 μονάδες (νέο ιστορικό υψηλό), καθώς στη Wall Street υπήρξε έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον για μεγάλες μετοχές του δείκτη, όπως των Merck, Amgen και Johnson & Johnson.

Ο S&P 500 κατέγραψε επίσης μικρή άνοδο 0,21% στις 6.846,61 μονάδες, ενώ ο Nasdaq, που είναι έντονα προσανατολισμένος στις τεχνολογικές εταιρείες, υποχώρησε κατά 0,25% στις 23.468,301 μονάδες.

Αρνητική πρωταγωνίστρια της ημέρας ήταν η CoreWeave, πάροχος υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στο cloud, της οποίας η μετοχή βυθίστηκε κατά 15% μετά από απογοητευτική καθοδήγηση για τα οικονομικά αποτελέσματα, πλήττοντας συνολικά το «AI trade». Παράλληλα, η Nvidia, ο κορυφαίος κατασκευαστής επεξεργαστών για AI, υποχώρησε 2% μετά την πώληση ολόκληρου του μεριδίου της SoftBank αξίας άνω των 5 δισ. δολαρίων.

«Αυτές οι τεχνολογικές εταιρείες είναι πραγματικές “μηχανές παραγωγής ταμειακών ροών”», δήλωσε ο Bill Fitzpatrick, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Logan Capital Management, στο CNBC. «Είναι εξαιρετικές επιχειρήσεις, αλλά το σημείο εκκίνησης, δηλαδή οι αποτιμήσεις τους, έχει σημασία. Και όταν οι τιμές είναι ήδη τόσο ψηλά, αρκεί λίγη αρνητική είδηση για να αλλάξει το κλίμα και να δούμε μια μετατόπιση υπέρ των μετοχών αξίας (value stocks).»

Η εμπορική δραστηριότητα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται υπό πίεση τον τελευταίο μήνα, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για υπερβολικές αποτιμήσεις, με αποτέλεσμα ο Nasdaq να καταγράφει μηνιαίες απώλειες περίπου 1%.

Την Τρίτη, οι μετοχές εταιρειών όπως Micron Technology, Oracle και Palantir Technologies κινήθηκαν πτωτικά, ακολουθώντας την αρνητική τάση των CoreWeave και Nvidia. Η Micron υποχώρησε 4%, η Oracle 2%, και η Palantir σχεδόν 1%. Ο δείκτης Technology Select Sector SPDR (XLK), που παρακολουθεί τον κλάδο τεχνολογίας του S&P 500, υποχώρησε σχεδόν 1%.

«Ο S&P 500 διαπραγματεύεται πάνω από 20 φορές τα κέρδη, και αυτό οφείλεται κυρίως στις λεγόμενες “Magnificent Seven” και στις υπόλοιπες τεχνολογικές εταιρείες», πρόσθεσε ο Fitzpatrick, τονίζοντας ότι υπάρχουν και πολλές μετοχές που έχουν μείνει πίσω στην ανοδική αγορά. «Αν υπάρξει έστω και μικρή μείωση στις αναμενόμενες επενδύσεις κεφαλαίου τα επόμενα χρόνια, αυτό θα ήταν ένδειξη ότι ίσως η αγορά έχει προχωρήσει πολύ μπροστά από τον εαυτό της.»

Επιπλέον, αρνητικά στο κλίμα του Nasdaq συνέβαλε μια νέα έκθεση της ADP, σύμφωνα με την οποία, για τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 25 Οκτωβρίου, η δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκε κατά περισσότερο από 11.000 θέσεις την εβδομάδα, κατά μέσο όρο. Τα στοιχεία αυτά αντιβαίνουν στα θετικά δεδομένα του Οκτωβρίου που η εταιρεία είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα, δείχνοντας σημάδια επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας.

Οι κινήσεις της Τρίτης ακολούθησαν τη γενικευμένη άνοδο των αμερικανικών δεικτών τη Δευτέρα, η οποία στηρίχθηκε στις ελπίδες ότι η ιστορική παύση λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ (shutdown) πλησιάζει στο τέλος της. Η Γερουσία ενέκρινε το βράδυ της Δευτέρας ένα νομοσχέδιο για την άρση του «λουκέτου», το οποίο πλέον μεταβιβάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η συμφωνία δεν περιλαμβάνει το αίτημα των Δημοκρατικών για επέκταση των επιδοτήσεων του Affordable Care Act, αλλά προβλέπει ψηφοφορία για τις φορολογικές πιστώσεις τον Δεκέμβριο.
«Πιστεύω ότι υπάρχει κόστος για αυτή την πολιτική δυσλειτουργία, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και παγκοσμίως», τόνισε ο Fitzpatrick.

«Ναι, θα έχουμε μια λύση, αλλά η πόλωση παραμένει ισχυρή, και αυτό είναι ένας από τους πολλούς λόγους που οι επενδυτές πρέπει να στραφούν σε επενδύσεις υψηλότερης ποιότητας».

Πετρέλαιο: Σημαντική άνοδος στις τιμές λόγω κυρώσεων στη Ρωσία

Οι τιμές του αργού πετρελαίου ανέκαμψαν και κινήθηκαν ισχυρά ανοδικά την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τον αντίκτυπο των νέων αμερικανικών κυρώσεων στη ρωσική παραγωγή με τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για υπερπροσφορά στην αγορά.

Το Brent ενισχύθηκε κατά 1,10 δολάρια ή 1,72%, κλείνοντας στα 65,16 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό WTI ανέβηκε κατά 91 σεντς ή 1,51%, στα 61,04 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/11/2025 - 23:41
