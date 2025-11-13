«Κόπωση» στη Wall Street: Ο Dow Jones χάνει έδαφος μετά τα ρεκόρ

Οι μετοχές υποχωρούν την Πέμπτη 13/11, καθώς η συνεχιζόμενη εναλλαγή τομέων στην αγορά, που είχε ωθήσει τον δείκτη Dow Jones Industrial Average σε νέα υψηλά, οδήγησε τελικά σε διόρθωση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow Jones υποχωρεί κατά 115 μονάδες ή 0,24% στις 48.139,89 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,66% στις 6.805,65 μονάδες και ο Nasdaq Composite σημειώνει πτώση 0,23% στις 48.143,58 μονάδες.

Η Disney αποτέλεσε έναν από τους βασικούς «χαμένους» στις προσυνεδριακές συναλλαγές, καθώς οι μετοχές της κατρακύλησαν κατά 7%, μετά από μικτά αποτελέσματα για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο της εταιρείας.

Την Τετάρτη, καταγράφηκε εκ νέου απόκλιση ανάμεσα στις τεχνολογικές μετοχές και σε άλλους τομείς της αγοράς, με τους πιο «παραδοσιακούς» κλάδους, όπως η υγεία, να υπεραποδίδουν. Αυτή η στροφή προσφέρει ανακούφιση σε επενδυτές που αναζητούν μια πιο διευρυμένη αγορά, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να υποδηλώνει αυξανόμενη επιφυλακτικότητα απέναντι σε πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Την Τετάρτη, ο Dow Jones έκλεισε πάνω από τις 48.000 μονάδες για πρώτη φορά στην ιστορία, βάζοντας τον δείκτη των 30 μετοχών σε τροχιά για την καλύτερη εβδομαδιαία του επίδοση από τα τέλη Ιουνίου. Ο S&P 500 έκλεισε ελαφρώς πάνω από το μηδέν, σημειώνοντας τέσσερις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε πτώση.

«Έχουμε ανακάμψει εντυπωσιακά από τα χαμηλά του Απριλίου», δήλωσε ο Eric Teal, επικεφαλής επενδύσεων της Comerica Wealth Management. «Το πιο σημαντικό είναι ότι η αγορά πλέον διευρύνεται πέρα από τις μετοχές ανάπτυξης και τεχνολογίας, περιλαμβάνοντας βιομηχανίες, χρηματοοικονομικά και υγειονομική περίθαλψη. Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης επίσης συμμετέχουν στο ράλι, καθώς τα χαμηλότερα βραχυπρόθεσμα επιτόκια έχουν αποτελέσει προπομπό υπεραπόδοσής τους».

Οι επενδυτές εμφανίστηκαν αισιόδοξοι κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης ότι η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, η μακροβιότερη στην ιστορία, θα τερματιζόταν έπειτα από έξι εβδομάδες. Το αποτέλεσμα ήρθε το ίδιο βράδυ, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το νομοσχέδιο χρηματοδότησης που επαναλειτουργεί την κυβέρνηση έως τα τέλη Ιανουαρίου.

Η παρατεταμένη παύση είχε αφήσει τους επενδυτές «στα τυφλά», χωρίς βασικά οικονομικά στοιχεία, όπως η έκθεση απασχόλησης Οκτωβρίου και τα δεδομένα πληθωρισμού, συμβάλλοντας στην πρόσφατη αστάθεια των αγορών. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt δήλωσε την Τετάρτη ότι οι εκθέσεις αυτές «ενδέχεται να μην δημοσιευθούν ποτέ» και ότι η διακοπή ενδέχεται να μειώσει την ανάπτυξη του ΑΕΠ για το τέταρτο τρίμηνο έως και κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι, ωστόσο, αναμένουν περιορισμένο αντίκτυπο στο ΑΕΠ των ΗΠΑ.

«Οι μηχανισμοί της κυβέρνησης θα αρχίσουν σύντομα να λειτουργούν ξανά, και παρότι αυτό είναι ανακούφιση για τις αγορές και την οικονομία, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, ειδικά γύρω από τα χαμένα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την απασχόληση», δήλωσε η Carol Schleif, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην BMO Private Wealth.

«Αναμένουμε αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η κυβέρνηση και τα οικονομικά δεδομένα επανέρχονται σε κανονική λειτουργία», πρόσθεσε.