ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ήπιες διακυμάνσεις στις ευρωαγορές – Τα βρετανικά μάκρο στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια
19:55 - 19 Νοε 2025

Ήπιες διακυμάνσεις στις ευρωαγορές – Τα βρετανικά μάκρο στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πιεσμένες παραμένουν οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον Stoxx 600 να κλείνει με οριακές απώλειες και οι επενδυτές να δίνουν το σήμα ότι βρίσκονται σε αναζήτηση κατεύθυνσης, καθώς οι ανησυχίες σχετικά με τις μετοχές τεχνολογίας και ειδικότερα της ΤΝ δεν έχουν ακόμη υποχωρήσει.  

Πιο αναλυτικά, ο Stoxx 600 έκλεισε με οριακές απώλειες 0,03% στις 561,71 μονάδες, ενώ οι επιμέρους βασικοί δείκτες διαμορφώθηκαν ως εξής:

  • DAX Γερμανίας: 23.204,14 μονάδες (+0,10%)
  • FTSE Βρετανίας: 9.507,41 μονάδες (-0,47%)
  • CAC Γαλλίας: 7.953,77 μονάδες (-0,18%)
  • ΙΒΕΧ Ισπανίας: 15.926,30 μονάδες (+0,63%)
  • ΜΙΒ Ιταλίας: 42.651,49 μονάδες (-0,44%)

Κινήσεις μετοχών

Οι μετοχές της πολυτελούς εταιρείας Kering υποχώρησαν 4,2% μετά τις δηλώσεις του CEO Luca de Meo ότι η επιστροφή στην ανάπτυξη απαιτεί μείωση του αριθμού των καταστημάτων και περιορισμό της εξάρτησης από το brand Gucci. Ο de Meo έθεσε προθεσμία 18 μηνών για την επιστροφή στην ανάπτυξη όλων των brands της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων Yves Saint Laurent και Bottega Veneta. Αυτό έρχεται μόλις ένα μήνα μετά την πώληση του τμήματος καλλυντικών στην L’Oréal έναντι 4 δισ. ευρώ.

Η βρετανική μηχανική εταιρεία Smiths Group υποχώρησε 1% μετά την ανακοίνωση προγράμματος επαναγοράς μετοχών αξίας £1 δισ. και οργανικής αύξησης εσόδων 3,5% στο πρώτο τρίμηνο της χρήσης της.

Οι μετοχές της U.K. ταξιδιωτικής εταιρείας WH Smith παρουσίασαν μεταβλητότητα, ανακάμπτοντας από 52-ετή χαμηλά και αυξάνοντας 6,8%, μετά την ανακοίνωση ότι ο CEO Carl Cowling θα παραιτηθεί, έπειτα από ανεξάρτητη αξιολόγηση λογιστικού σφάλματος.

Οι μετοχές της γαλλικής εταιρείας μέσων ενημέρωσης Vivendi υποχώρησαν 12,7%, αφού νωρίτερα έφτασαν να χάσουν έως 20%, καθώς γαλλικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το δικαστήριο φαίνεται πιθανό να αποφανθεί υπέρ της Bolloré Group, η οποία αμφισβητεί τον έλεγχο της Vivendi. Η απόφαση αναμένεται στις 28 Νοεμβρίου.

Οι μετοχές της φινλανδικής Nokia έπεσαν 7%, αντιστρέφοντας τα προηγούμενα κέρδη, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε νέα στρατηγική για δίκτυα με AI και νέο στόχο κερδοφορίας για αύξηση του ετήσιου συγκρίσιμου λειτουργικού κέρδους σε 2,7–3,2 δισ. ευρώ έως το 2028. Η εταιρεία θα αναδιοργανωθεί σε δύο μονάδες: Network Infrastructure και Mobile Infrastructure.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος η βρετανική οικονομία

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη (19/11) έδειξαν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε στο 3,6% τον Οκτώβριο, αυξάνοντας τις πιθανότητες μείωσης επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας πριν τα Χριστούγεννα. Το αποτέλεσμα ήταν σύμφωνο με τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Η στερλίνα διαπραγματευόταν τελευταίως 0,6% χαμηλότερα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ (1,3058).

Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts) αυξήθηκαν σε όλο το φάσμα των λήξεων, με την απόδοση του 10ετούς να προσθέτει 4 μονάδες βάσης και του 30ετούς να αυξάνεται 6 μονάδες βάσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το υψηλότερο κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού από κάθε χώρα της G-7, με την απόδοση του 30ετούς gilt να διαπραγματεύεται πάνω από το κρίσιμο όριο 5%.

Σε σημείωμα μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για το Ηνωμένο Βασίλειο, Sanjay Raja, σημείωσε ότι τα δεδομένα αύξησαν τις πιθανότητες μείωσης του βασικού επιτοκίου από την Τράπεζα της Αγγλίας τον επόμενο μήνα, εκτιμώντας ότι ο διοικητής Andrew Bailey θα αισθανθεί πιο σίγουρος για τη μείωση του επιτοκίου κάτω από 4%.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/11/2025 - 19:57
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες
Χρηματιστήρια

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%
Επιχειρήσεις

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%

Wall Street: Σε τροχιά για νέα ρεκόρ με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Σε τροχιά για νέα ρεκόρ με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 22:00

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι στον Δρυμό

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:42

Μακρόν: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:36

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:19

Iran International: Ο Πεζεσκιάν υπέβαλε την παραίτησή του στον Χαμενεΐ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:08

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 20:10

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ