Βρετανία: Πτώση του πληθωρισμού στο 3,6% τον Οκτώβριο

Ο βρετανικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 3,6% τον Οκτώβριο, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες των οικονομολόγων και προσφέροντας μια ανάσα στην κυβέρνηση λίγες ημέρες πριν την παρουσίαση του Φθινοπωρινού Προϋπολογισμού.

Η πτώση από το 3,8% του Σεπτεμβρίου αποδίδεται κυρίως στο κόστος ενέργειας, καθώς οι νέες ρυθμίσεις του ανώτατου ορίου τιμών της Ofgem περιόρισαν τις αυξήσεις στα τιμολόγια φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), ο δομικός πληθωρισμός – που εξαιρεί ενέργεια, τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό – διαμορφώθηκε στο 3,4%, παρουσιάζοντας οριακή αποκλιμάκωση από το 3,5% του προηγούμενου μήνα. Πέρα από την ενέργεια, πιέσεις προς τα κάτω ασκήθηκαν και από τον κλάδο της φιλοξενίας, όπου οι τιμές των ξενοδοχείων σημείωσαν πτώση. Αντίθετα, οι αυξήσεις στις τιμές τροφίμων – μετά τη μείωση που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο – λειτούργησαν αντισταθμιστικά, όπως και το συνεχιζόμενο αυξημένο κόστος πρώτων υλών για τις επιχειρήσεις.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ONS, Γκραντ Φίτζνερ, επεσήμανε ότι η συγκράτηση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στις εξελίξεις στην ενέργεια, αλλά και στο γεγονός ότι οι τιμές των ξενοδοχείων κινήθηκαν πτωτικά μέσα στον μήνα. «Οι πιέσεις από άλλους τομείς παρέμειναν, αλλά σε μικρότερο βαθμό», ανέφερε.

Η Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς, χαρακτήρισε την εξέλιξη «καλά νέα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις», σημειώνοντας ωστόσο ότι «απαιτείται περισσότερη δουλειά» για την περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών. Η ίδια προανήγγειλε ότι στον προϋπολογισμό της 26ης Νοεμβρίου θα παρουσιάσει «δίκαιες επιλογές» για τη μείωση του κόστους ζωής, τη μείωση του δημόσιου χρέους και την αντιμετώπιση των μακροχρόνιων καθυστερήσεων στο NHS.

Τέλος, οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, καθώς η οικονομική ανάπτυξη παραμένει ασθενική – μόλις 0,1% στο τρίτο τρίμηνο. Ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό, όπου αναμένεται να αποσαφηνιστεί κατά πόσο οι επικείμενες φορολογικές αυξήσεις θα συμβάλουν σε περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και στη διαμόρφωση των προβλέψεων για το 2026.