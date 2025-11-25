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Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο λόγω Fed και πιθανής συμφωνίας στο Ουκρανικό
Χρηματιστήρια
19:56 - 25 Νοε 2025

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο λόγω Fed και πιθανής συμφωνίας στο Ουκρανικό

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές ενισχύθηκαν την Τρίτη 25/11, καθώς οι περιφερειακές αγορές διατήρησαν τη θετική τους εκκίνηση για την τρέχουσα εβδομάδα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,91% στις 568,02 μονάδες, με τις περισσότερες βασικές αγορές και κλάδους να βρίσκονται σε θετικό έδαφος κατά το κλείσιμο στο Λονδίνο.

Πιο αναλυτικά οι κυριότερες περιφερειακές αγορές κινήθηκαν ως εξής:

DAX Γερμανίας: 23.460,08 μονάδες (+ 0,95%)

FTSE Βρετανίας: 9.609,53 μονάδες (+ 0,98%)

CAC Γαλλίας: 8.025,80 μονάδες (+ 0,83%)

ΙΒΕΧ Ισπανίας: 16.140,90 μονάδες (+ 1,08%)

ΜΙΒ Ιταλίας: 42.698,66 μονάδες (+ 0,95%)

Οι κινήσεις αυτές ακολουθούν την ανάκαμψη των βασικών δεικτών των ΗΠΑ τη Δευτέρα, η οποία τροφοδοτήθηκε από τη δυναμική του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και τις ανανεωμένες ελπίδες για μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά οποιαδήποτε νέα εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει την επικείμενη νομισματική πολιτική της Fed. Οι αγορές αποτιμούν πλέον πάνω από 80% πιθανότητα μείωσης επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της μονάδας τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Η πιθανότητα αυτή αυξήθηκε μετά τις δηλώσεις του Προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, την προηγούμενη Παρασκευή, ότι υπάρχει περιθώριο για μείωση επιτοκίων «σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα». Η Πρόεδρος της Fed του Σαν Φρανσίσκο, Μέρι Ντέιλι, δήλωσε στη Wall Street Journal τη Δευτέρα ότι υποστηρίζει μείωση επιτοκίων λόγω ανησυχιών για την αγορά εργασίας.

Οι κινήσεις των κυριότερων μετοχών

Στις εταιρικές εξελίξεις, η ολλανδική τράπεζα ABN Amro ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα περικόψει 5.200 θέσεις εργασίας μέχρι το 2028, προκειμένου να απλοποιήσει τις λειτουργίες και να μειώσει τα κόστη. Η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης ότι συμφώνησε να πουλήσει τη θυγατρική προσωπικών δανείων Alfam στη Rabobank. Οι μετοχές της ABN Amro έκλεισαν με άνοδο 6,5%.

Οι μετοχές της Novo Nordisk ενισχύθηκαν κατά 4,5% μετά την ανακοίνωση θετικών αποτελεσμάτων από μια μεσοπρόθεσμη δοκιμή του νέου φαρμάκου κατά της παχυσαρκίας Amycretin, που στοχεύει στην ορμόνη GLP-1 του εντέρου και στην παγκρεατική ορμόνη αμυλίνη, δείχνοντας απώλεια βάρους έως και 14,5% σε 36 εβδομάδες σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2. Οι μετοχές της εταιρείας είχαν προηγουμένως υποχωρήσει 5,8% τη Δευτέρα, μετά την αποτυχία σημαντικής δοκιμής για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η easyJet ανακοίνωσε υψηλότερο από το αναμενόμενο λειτουργικό κέρδος για το πλήρες οικονομικό έτος, με τις μετοχές της να υποχωρούν κατά 1,5%, ανακάμπτοντας από προηγούμενες απώλειες.

Οι μετοχές τεχνολογίας παρέμεναν ασταθείς, με την ολλανδική ASMI να υποχωρεί 1,5%, ακολουθώντας τη πτώση του τεχνολογικού Nasdaq Composite. Η ASML αντιστάθμισε τις πρώτες απώλειες και έκλεισε με άνοδο 0,2%.

Ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου παρουσίασαν μεταβλητότητα την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν την προσπάθεια για πρόοδο σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία. Ο κλάδος κατέγραψε μικρή ανάκαμψη την Τρίτη, μετά από δύο συνεχόμενες συνεδρίες με σημαντικές απώλειες. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε μετοχές όπως η γερμανική Renk (+4,6%) και η Rheinmetall (+1,7%).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Ουκρανία συμφώνησε στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, που αποτελεί σημαντικό βήμα για τον τερματισμό του πολυετούς πολέμου με τη Ρωσία, αν επιβεβαιωθεί.

Τη Δευτέρα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν για να συζητήσουν το 28 σημείων σχέδιο ειρήνης που είχε συνταχθεί αρχικά από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους, χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας ή της υπόλοιπης Ευρώπης. Σύμφωνα με το προκαταρκτικό σχέδιο, η Ουκρανία θα έπρεπε να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης εδαφών που καταλήφθηκαν μετά την πλήρη εισβολή και της μείωσης του στρατού της, για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο δείκτης Stoxx Aerospace and Defense ενισχύθηκε σχεδόν 1%. Μετά τη συνάντηση, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε ότι η Ευρώπη διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο μέλλον της Ουκρανίας.

«Αυτές είναι οι βασικές μας ευρωπαϊκές αρχές: η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνονται σεβαστές», τόνισε. «Μόνο η Ουκρανία, ως κυρίαρχο κράτος, μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις της και το μέλλον της».

Πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες της λεγόμενης Coalition of the Willing θα συνεχιστούν την Τρίτη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι επενδυτές ετοιμάζονται για τον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό την Τετάρτη, με αναμενόμενες αυξήσεις φόρων από την Καγκελάριο του υπουργείου Οικονομικών, Rachel Reeves.

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