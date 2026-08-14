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Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης
Χρηματιστήρια
10:49 - 14 Αυγ 2026

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
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Ήπιες είναι οι μεταβολές στις ευρωαγορές το πρωί της Παρασκευής (14/8), με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx κινείται αυτή την ώρα οριακά πάνω από το μηδέν στις 659,43 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να παρουσιάζουν ήπιες διακυμάνσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,67% στις 26,468.25 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο γαλλικός CAC ο οποίος ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,06% στις 8,656,01 μονάδες. Αντίθετα, ο βρετανικός FTSE υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,08% στις 10,763.49 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κινείται οριακά κάτω από το μηδέν στις 20,162.69 μονάδες, ενώ αντίστοιχα μικρή μείωση καταγράφει και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 0,06% στις 53,667.00 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι την άνοδο οδηγούν οι μετοχές των εταιρειών μέσων ενημέρωσης, οι οποίες ενισχύονται κατά 1,15%, ενώ ακολουθούν οι τίτλοι του κλάδου ταξιδιών και αναψυχής, με κέρδη 0,62%. Παράλληλα, οι μετοχές του λιανεμπορίου σημειώνουν άνοδο 0,53%.

Στον αντίποδα, οι μετοχές του κλάδου μετάλλων και εξορύξεων υποχωρούν κατά 1,37% στις πρώτες συναλλαγές.

Επισημαίνεται ότι η εικόνα συνάδει με το γενικότερο κλίμα επιφυλακτικής σταθερότητας που επικρατεί στις ευρωαγορές, με τον Stoxx 600 να παραμένει κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Μικτά πρόσημα στην Ασία

Νωρίτερα σήμερα οι αγορές της ευρύτερης περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με μικτά αποτελέσματα.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei έκλεισε με άνοδο 0,62% στις 68,732.00 μονάδες.

Στην ίδια κατεύθυνση, στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε κέρδη 2,42% στις 6,977.94 μονάδες.

Στην Κίνα, ο Shanghai Composite έκλεισε οριακά πάνω από το μηδέν στις 3,927.18 μονάδες. Αντίθετα, ο Hang Seng, έχασε 1,11% στις 25,115.00 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έχασε 0,80% στις 9,115.20 μονάδες, ενώ πτωτικά ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και ο ινδικός δείκτης Nifty υποχωρώντας κατά 0,21% στις 24,344.00 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας, οι τεχνολογικές μετοχές στην Ασία κατέγραψαν άνοδο, ακολουθώντας τα ευρύτερα κέρδη των τεχνολογικών τίτλων στις ΗΠΑ, καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου και η σταθερή μέτρηση του πληθωρισμού στις τιμές παραγωγού ενίσχυσαν τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου.

Στην Ιαπωνία, η SoftBank Group ενισχύθηκε κατά 5,08%, ενώ η κατασκευάστρια εξοπλισμού για την παραγωγή ημιαγωγών Tokyo Electron σημείωσε άνοδο 2,13%. Η Advantest κέρδισε 4,02%, ενώ η ιαπωνική εταιρεία κατασκευής chip μνήμης Kioxia ενισχύθηκε κατά 3,87%.

Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix σημείωσε άνοδο άνω του 6%, ενώ η Samsung Electronics ενισχύθηκε κατά 2,05%.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι οι τεχνολογικές μετοχές έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπες με έντονη μεταβλητότητα, καθώς η αγορά της Νότιας Κορέας, με ισχυρή στάθμιση στον κλάδο των ημιαγωγών, κινείται απότομα μεταξύ ιστορικών κερδών και σημαντικών απωλειών.

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