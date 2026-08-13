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Υποτονικό το κλίμα στις ευρωαγορές εν μέσω αβεβαιότητας για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια
19:45 - 13 Αυγ 2026

Υποτονικό το κλίμα στις ευρωαγορές εν μέσω αβεβαιότητας για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν υποτονικά την Πέμπτη (13/8), καθώς οι επενδυτές ανέμεναν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, μετά από μια ισχυρή περίοδο εταιρικών αποτελεσμάτων, ενώ η υποχώρηση των τιμών των εμπορευμάτων άσκησε επίσης πιέσεις στις μετοχές των ενεργειακών και μεταλλευτικών εταιρειών.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος στις 659,07 μονάδες, έχοντας υποχωρήσει από τα ιστορικά υψηλά στα οποία είχε ανέλθει κατά την προηγούμενη συνεδρίαση, με τους περισσότερους βασικούς και περιφερειακούς δείκτες να ολοκληρώνουν επίσης τη συνεδρίαση σε αρνητικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχώρησε 0,15% στις 26,292.00 μονάδες, ενώ πτωτικά έκλεισε και ο βρετανικός FTSE κατά 0,56% στις 10,772.67 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC έχασε 0,28% στις8,650.56 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ υποχώρησε 0,18% στις 20,168.00 μονάδες, ενώ και ο ΜΙΒ του Μιλάνου έκλεισε οριακά κάτω από το μηδέν στις 53,693.27 μονάδες.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ευρωπαϊκές εταιρείες οδεύουν προς μία από τις ισχυρότερες περιόδους ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων των τελευταίων ετών, με τα κέρδη των κλάδων της ενέργειας και των πρώτων υλών να ενισχύονται από τις αυξημένες τιμές των εμπορευμάτων, οι οποίες έχουν τροφοδοτηθεί από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

«Υπάρχει αναμφίβολα μια μεγάλη αλλαγή στην εικόνα των εταιρικών αποτελεσμάτων σε σύγκριση με όσα έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό αποτελεί έναν πολύ ισχυρό παράγοντα στήριξης για τις ευρωπαϊκές μετοχές», δήλωσε ο Joost Van Leenders, ανώτερος επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Van Lanschot Kempen Investment Management.

Ωστόσο, το επενδυτικό κλίμα παρέμεινε υποτονικό λόγω της αβεβαιότητας που περιβάλλει τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς ΗΠΑ και Ιράν προβάλλουν αντικρουόμενους ισχυρισμούς σχετικά με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

«Το πραγματικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι πώς θα αποτιμηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η αγορά, μήνα με τον μήνα, έχει προεξοφλήσει ότι ο πόλεμος πρόκειται να τελειώσει άμεσα», δήλωσε ο David Morrison, ανώτερος αναλυτής αγορών στην Trade Nation.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ενεργειακός κλάδος υποχώρησε κατά 0,8%, ενώ οι μετοχές των εταιρειών πρώτων υλών κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των επιμέρους κλάδων, σημειώνοντας πτώση 3%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια υποχώρησή τους εδώ και περισσότερο από ένα μήνα, καθώς οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων και του χαλκού εξασθένησαν.

Στο επίκεντρο των επενδυτών βρίσκονται επίσης τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Παρασκευή και ενδέχεται να προσφέρουν ενδείξεις σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία της Πέμπτης έδειξαν ότι οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ παρέμειναν αμετάβλητες τον Ιούλιο. Οι επενδυτές περιόρισαν την Τετάρτη τις προσδοκίες τους για αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Σεπτέμβριο, μετά την καταγραφή μόλις ήπιας αύξησης του πληθωρισμού τον Ιούλιο.

Περιορίζοντας τις απώλειες του STOXX 600, οι μετοχές των κλάδων τροφίμων και ποτών και τηλεπικοινωνιών ενισχύθηκαν κατά 1,3% και 1%, αντίστοιχα.

Στα αξιόλογα της μέρας, μεταξύ των μετοχών που ξεχώρισαν, η Maersk σημείωσε άνοδο 9,4%, αφού ο δανέζικος ναυτιλιακός όμιλος ξεπέρασε με μεγάλη διαφορά τις προβλέψεις για τα κέρδη και αναβάθμισε για δεύτερη φορά μέσα στη χρονιά τις εκτιμήσεις του για τα ετήσια κέρδη. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η ισχυρή ζήτηση έχουν οδηγήσει υψηλότερα τους ναύλους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Η Adyen ήταν μεταξύ των μετοχών με τις μεγαλύτερες ανόδους στον STOXX 600, καταγράφοντας άλμα 16,4%, καθώς η ολλανδική εταιρεία ψηφιακών πληρωμών, στους πελάτες της οποίας περιλαμβάνονται η Spotify και η Microsoft, αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την ετήσια αύξηση των εσόδων.

Αντίθετα, η Swissquote κατέγραψε βουτιά 14%, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων άνω των 12 μηνών, καθώς η εταιρεία χρηματοοικονομικών και χρηματιστηριακών υπηρεσιών δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες για το πρώτο εξάμηνο, λόγω των χαμηλών εσόδων από δραστηριότητες που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα.

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