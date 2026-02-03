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Ευρωαγορές: Κλείσιμο με ήπιες μεταβολές - «Βαρίδι» οι τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια
19:52 - 03 Φεβ 2026

Ευρωαγορές: Κλείσιμο με ήπιες μεταβολές - «Βαρίδι» οι τεχνολογικές μετοχές

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν σχεδόν αμετάβλητες την Τρίτη 3/2, καθώς οι παγκόσμιες αγορές ηρέμησαν μετά από μια σύντομη πτώση στις τιμές των κρυπτονομισμάτων και των πολύτιμων μετάλλων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε αμετάβλητος, με άνοδο 0,10% στις 617,92 μονάδες, με τους περισσότερους τομείς και τους βασικούς περιφερειακούς δείκτες να κινούνται με μεικτό πρόσημο. Πιο αναλυτικά:

  • Βρετανικός FTSE: -0,26% στις 10.314,59μονάδες,
  • Γαλλικός CAC 40: -0,02% στις 8.179,50 μονάδες,
  • Γερμανικός DAX: -0,09% στις 24.775,35 μονάδες,
  • Ισπανικός IBEX: +0,02% στις 18.119,20 μονάδες,
  • Ιταλικός MIB: +0,90% στις 46.420,52 μονάδες.

Οι μετοχές του μεταλλευτικού τομέα οδήγησαν τα κέρδη, με τον δείκτη Stoxx Basic Resources να κλείνει σχεδόν 4% υψηλότερα, καθώς τα πολύτιμα μέταλλα ανέκαμψαν από μια ιστορική πτώση.

Οι παγκόσμιες αγορές ηρέμησαν μετά από μερικές ημέρες μεταβλητότητας, κατά τις οποίες ο χρυσός, το ασήμι και το κρυπτονόμισμα bitcoin υποχώρησαν την προηγούμενη Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο. Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων ανέκαμψαν όμως τη Δευτέρα.

Οι εισηγμένες στο Λονδίνο μεγάλες μεταλλευτικές εταιρείες κατέγραψαν άνοδο την Τρίτη, με την Anglo American να ηγείται του FTSE 100 με άνοδο περίπου 7,3%, ενώ η Rio Tinto προσέθεσε 3,5% και η Antofagasta έκλεισε 6,3% υψηλότερα. Η Fresnillo — ο κορυφαίος παραγωγός ασημιού στον κόσμο και η μετοχή με την καλύτερη απόδοση στο FTSE 100 το 2025 — έκλεισε με άνοδο 6,4%.

Στις εταιρικές ειδήσεις, αμερικανικό δικαστήριο αποφάσισε τη Δευτέρα ότι ο δανέζικος υπεράκτιος ενεργειακός γίγαντας Ørsted μπορεί να συνεχίσει το έργο Sunrise Wind κοντά στις ακτές της Νέας Υόρκης, το οποίο είχε ανασταλεί από την κυβέρνηση Τραμπ. Η απόφαση σημαίνει ότι όλα τα πέντε υπεράκτια αιολικά έργα που είχαν ανασταλεί από τον Λευκό Οίκο μπορούν πλέον να προχωρήσουν, πλήττοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης να εμποδίσει την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας. Οι μετοχές έκλεισαν 0,6% χαμηλότερα.

Στις ΗΠΑ, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε το πρωί της Τρίτης, μετά την ισχυρή εκκίνηση του νέου μήνα στις αμερικανικές μετοχές κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

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