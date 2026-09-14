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Πτώση στις ευρωαγορές καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται
Χρηματιστήρια
10:44 - 14 Σεπ 2026

Πτώση στις ευρωαγορές καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται

Reporter.gr Newsroom
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Τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται σε αρνητικό έδαφος κατά την έναρξη της νέας εβδομάδας συνεδριάσεων τη Δευτέρα (14/9), καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται εκ νέου, εν μέσω ανησυχιών και αβεβαιότητας για την εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Στο φόντο λοιπόν των συγκεκριμένων γεωπολιτικών εξελίξεων, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται αυτή την ώρα οριακά πάνω από το μηδέν στις 639,37 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες ωστόσο να βρίσκονται στα «κόκκινα».

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 0,39% στις 25,463.44 μονάδες, ενώ υποχώρηση καταγράφει και ο γαλλικός CAC κατά 0,45% στις 8,142.90 μονάδες.

Στον αντίποδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο FTSE 100 κινείται κατά 0,50% υψηλότερα στις 10,702.96 μονάδες, με τη θετική του πορεία να ενισχύεται από τις πετρελαϊκές εταιρείες BP και Shell, οι μετοχές των οποίων σημειώνουν άνοδο περίπου 1,5%.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ χάνει 0,23% στις 19,792.48 μονάδες, ενώ πτώση καταγράφει και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 0,34% στις 52,328.50 μονάδες.

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