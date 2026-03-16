ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πτώση στις ασιατικές αγορές – Άνω των $100 το πετρέλαιο με φόντο την Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
09:34 - 16 Μαρ 2026

Πτώση στις ασιατικές αγορές – Άνω των $100 το πετρέλαιο με φόντο την Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αγορές της Ασίας υποχώρησαν τη Δευτέρα (16/3), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις αυξημένες τιμές πετρελαίου και τις τελευταίες εξελίξεις στην κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.  

Άνω των 100 δολαρίων το πετρέλαιο

Στα εμπορεύματα, οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει στρατιωτικά πλήγματα στο Kharg Island της Iran, έναν στρατηγικής σημασίας κόμβο που συχνά αποκαλείται «η πετρελαϊκή σανίδα σωτηρίας» της χώρας.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο διαπραγματευόταν με άνοδο 2,05% στα 98,82 δολάρια το βαρέλι στις 09:30 (ώρα Ελλάδος) και το Brent Crude, το διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχυόταν κατά 2,74% στα 105,96 δολάρια το βαρέλι.

Ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε την Παρασκευή επιθέσεις εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο Kharg Island και προειδοποίησε για περαιτέρω επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκεί. Ο Mike Waltz, πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, επανέλαβε την προειδοποίηση την Κυριακή (15/3).

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η άνοδος των τιμών της ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να μειώσει το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά περίπου 0,3% μέσα στον επόμενο χρόνο, ενώ παράλληλα θα αυξήσει τον συνολικό πληθωρισμό κατά περίπου 0,5% έως 0,6%.

Οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου αναμένεται να προσθέσουν επιπλέον πληθωριστικές πιέσεις και να δημιουργήσουν εμπόδια στην οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και την Ασία. Οι κίνδυνοι μάλιστα μπορεί να γίνουν μεγαλύτεροι εάν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με σημείωμα της τράπεζας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Hang Seng Index του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,3%, ενώ ο CSI 300 μειώθηκε κατά 0,31%, παρότι η κατανάλωση και η παραγωγή στην Κίνα ξεπέρασαν τις προσδοκίες χάρη στις εορταστικές δαπάνες και τη δυνατή εξωτερική ζήτηση.

Οι λιανικές πωλήσεις για τους δύο πρώτους μήνες του έτους αυξήθηκαν κατά 2,8% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των οικονομολόγων για 2,5%, αλλά επιβραδύνθηκαν σε σχέση με την αύξηση 4% την ίδια περίοδο του 2025.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 6,3%, επίσης πάνω από τις προσδοκίες για 5%, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Η βιομηχανική παραγωγή παραμένει σχετικά ισχυρό σημείο της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο, χάρη στην ανθεκτική εξωτερική ζήτηση, ιδιαίτερα από την Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε 1,07%, ενώ ο TOPIX έπεσε 0,98%. Στη Ν. Κορέα, ο KOSPI παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ ο KOSDAQ υποχώρησε 1,72%.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 μειώθηκε 0,44%.

Στα «πράσινα» τα crypto

Στα crypto, η Δευτέρα άνοιξε με κέρδη. Ενδεικτικά: Το Bitcoin «παίζει» στα 73.815,58 δολάρια με άνοδο 3,3%, ενώ το Ethereum κάνει άλμα με +7,57% στα 2.263,97 δολάρια και το Solana κινείται στα 93,59 δολάρια με κέρδη 6,16%.

Το Bitcoin κέρδισε 5% την προηγούμενη εβδομάδα και έχει ανέβει περίπου 10% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των μετοχών αυξήθηκαν ελαφρώς, καθώς η Wall Street προσπαθεί να ανακάμψει μετά από άλλη μία εβδομάδα απωλειών.

Τα futures του Dow Jones Industrial Average κέρδισαν 153 μονάδες (0,3%). Τα futures του S&P 500 αυξήθηκαν 0,3%, ενώ τα futures του Nasdaq‑100 κέρδισαν επίσης 0,3%.

Σημειώνεται πως την περασμένη Παρασκευή, οι τρεις βασικοί δείκτες των ΗΠΑ έκλεισαν πτωτικά. Ο S&P 500 υποχώρησε 0,61% και έκλεισε στις 6.632,19 μονάδες, περίπου 5% κάτω από το πρόσφατο υψηλό του. Ο Nasdaq Composite έπεσε 0,93% στις 22.105,36 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 119,38 μονάδες (0,26%), κλείνοντας στις 46.558,47 μονάδες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο
Ειδήσεις

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα
Εμπορεύματα

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν
Ειδήσεις

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο
Ειδήσεις

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ