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Διπλωματικός μαραθώνιος για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εν μέσω σφοδρών συγκρούσεων
Ναυτιλία
07:46 - 16 Μαρ 2026

Διπλωματικός μαραθώνιος για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εν μέσω σφοδρών συγκρούσεων

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έχει περάσει τα τελευταία εικοσιτετράωρα σε μια νέα φάση, όπου η στρατιωτική ένταση συνυπάρχει με εντατικές διπλωματικές επαφές για την αποκατάσταση, έστω και μερικώς, της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους διαύλους του παγκόσμιου εμπορίου. 

Οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει από συμμαχικές χώρες να συμβάλουν στην ασφάλεια της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ενώ ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν τα περιθώρια συμμετοχής τους χωρίς να έχει ακόμη διαμορφωθεί ενιαία γραμμή.

Το διακύβευμα είναι προφανές, καθώς από το Ορμούζ διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου, γεγονός που εξηγεί γιατί η αναστάτωση στην περιοχή έχει ήδη περάσει από το πεδίο της γεωπολιτικής στο πεδίο της οικονομίας και της ναυτιλιακής λειτουργίας.

Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει, πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, να ανακοινώσει αυτή την εβδομάδα ότι πολλές χώρες συμφώνησαν να σχηματίσουν έναν συνασπισμό που θα συνοδεύει πλοία μέσω του Πορθμού του Ορμούζ. Ωστόσο, εξακολουθούν να συζητούν εάν αυτές οι επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν πριν ή μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Στο μεταξύ, ξεχωριστό βάρος αποκτούν οι απευθείας επαφές της Ινδίας με την Τεχεράνη. Ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για την ασφαλή διέλευση πλοίων έχουν αποδώσει ορισμένα πρακτικά αποτελέσματα, ενώ το Reuters μετέδωσε ότι δύο ινδικά πλοία μεταφοράς υγραερίου πέρασαν ήδη από τα Στενά.

Η ίδια γραμμή είχε διαφανεί και την προηγούμενη ημέρα, όταν ινδικές αρχές ανέφεραν ότι το Νέο Δελχί επιδιώκει την ασφαλή διέλευση περισσότερων πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί δυτικά του Ορμούζ. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρά τη γενικευμένη αστάθεια, ορισμένα κράτη επιχειρούν μέσω διμερών διαύλων να εξασφαλίσουν επιλεκτικές λύσεις για τα δικά τους συμφέροντα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει συνολική συμφωνία για πλήρη επαναλειτουργία της διέλευσης.

Η εικόνα στη θάλασσα παραμένει, πάντως, ιδιαίτερα δύσκολη. Σε πρόσφατη αναφορά του Joint Maritime Information Center και του UKMTO, η απειλή για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή χαρακτηρίζεται «κρίσιμη», ενώ καταγράφονται συνεχείς παρεμβολές GNSS/GPS, ανωμαλίες AIS και σειρά περιστατικών ασφαλείας που αφορούν εμπορικά πλοία και υπεράκτιες εγκαταστάσεις.

Σε αναφορά της 5ης Μαρτίου επισημαίνονταν ότι, ενώ ο ιστορικός μέσος όρος είναι περίπου 138 διελεύσεις ημερησίως, είχαν επιβεβαιωθεί μόλις δύο εμπορικές διελεύσεις μέσα σε ένα 24ωρο, ένδειξη του βαθμού αποθάρρυνσης της κίνησης. Σε νεότερη ενημέρωση της 12ης Μαρτίου, το UKMTO έκανε λόγο για τουλάχιστον 19 περιστατικά ασφαλείας από την 1η έως τη 12η Μαρτίου στην ευρύτερη περιοχή του Αραβικού Κόλπου, του Ορμούζ και του Κόλπου του Ομάν.

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