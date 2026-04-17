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«Πάρτυ» ανόδου στη Wall Street μετά το άνοιγμα του Ορμούζ
Χρηματιστήρια
16:59 - 17 Απρ 2026

«Πάρτυ» ανόδου στη Wall Street μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
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Με κέρδη άνοιξε σήμερα, Παρασκευή (17/4), το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές «γιορτάζουν» το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, απόφαση που ανακοινώθηκε από την Τεχεράνη λίγα μόλις λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης.  

Λίγη ώρα μετά το άνοιγμα, το ταμπλό είναι «πράσινο», με τον Dow Jones να «παίζει» με κέρδη 1,33% στις 49.183,80 μονάδες, τον Nasdaq να κινείται στις 24.348 μονάδες με άνοδο 1,05% και τον S&P 500 να κατακτά τις 7.101,25 μονάδες με +0,85%.

Παράλληλα, ο Russell 2000 καταγράφει νέο υψηλό, καθώς ενισχύεται κατά 1,4% αγγίζοντας τις 2.757,04 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων τόσο το 2ετές, όσο και το 10ετές κινούνται σε αρνητικό έδαφος στο 3,72% και 4,24% αντίστοιχα.

«Μοχλός» για την απότομη άνοδο, η ανάρτηση του Ιρανού ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, μέσω της οποίας ανακοίνωσε το άνοιγμα του Ορμούζ χάρη στην εκεχειρία Ισραήλ – Λιβάνου και για όσο διαρκέσει η προσωρινή κατάπαυση του πυρός που έχει συμφωνηθεί.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέρρευσαν μετά την ανακοίνωση, καθώς υποχώρησαν οι φόβοι για διαταραχές στην προσφορά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 10%, διαπραγματευόμενα πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς Brent σημείωσε πτώση 9%, διαμορφούμενο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Να σημειωθεί πως στη Wall Street, οι ελπίδες για οριστικό τερματισμό του πολέμου – ή έστω παράταση της εκεχειρίας – έχουν ωθήσει τις μετοχές σε ιστορικά υψηλά τις τελευταίες ημέρες, με τους τρεις βασικούς δείκτες να οδεύουν προς μια ιδιαίτερα θετική εβδομάδα.

Μέχρι στιγμής, ο Dow Jones έχει ενισχυθεί κατά 1,4%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq κινούνται ανοδικά κατά 3,3% και 5,2% αντίστοιχα.

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