Ευρωαγορές: Πτωτικό άνοιγμα στη «σκιά» της Μέσης Ανατολής

Καθώς τα «σήματα» που έρχονται από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής δεν ικανοποιούν τους επενδυτές, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 άνοιξε την εβδομάδα με απώλειες στο -0,9%, τις οποίες λίγη ώρα αργότερα διευρύνει στο -1,09% με αποτέλεσμα να «παίζει» στις 619,72 μονάδες.
Την ίδια ώρα, σε αρνητικό έδαφος βρίσκονται και οι υπόλοιποι δείκτες, με τον γερμανικό DAX να χάνει 1,5% στις 24.329 μονάδες, τον βρετανικό FTSE να υποχωρεί κατά 0,61% στις 10.603,5 μονάδες και τον γαλλικό CAC να σημειώνει απώλειες της τάξης του 1,29% στις 8.316,33 μονάδες.
Ανάλογη εικόνα και στην περιφέρεια, με τον ιταλικό ΜΙΒ να καταγράφει απώλειες 1,41% στις 48.183,5 μονάδες και τον ισπανικό ΙΒΕΧ να υποχωρεί κατά 1,15% στις 18.270 μονάδες περίπου.