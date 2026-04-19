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Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ιρανικό πλοίο πριν από το νέο «εύθραυστο» γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών
Ειδήσεις
23:48 - 19 Απρ 2026

Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν ιρανικό πλοίο πριν από το νέο «εύθραυστο» γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργά την Κυριακή (19/4) ότι οι ΗΠΑ κατέσχεσαν πλοίο με ιρανική σημαία στον Κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή χρήση βίας στο πλαίσιο του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα φτάσουν στο Πακιστάν τη Δευτέρα για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν να αποδεχτεί συμφωνία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει πλήγματα που θα καταστρέψουν όλες τις γέφυρες και τα εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας. Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τις συνομιλίες και κρατικά μέσα ενημέρωσης υπαινίχθηκαν ότι αξιωματούχοι ενδέχεται να τις μποϊκοτάρουν.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε νωρίτερα ότι έχει σημειωθεί πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά «απέχουμε πολύ από μια τελική συμφωνία». Ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, που είναι επίσης πρόεδρος του κοινοβουλίου, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να επαναλάβει τις εχθροπραξίες εάν η εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν —η οποία λήγει στα μέσα της εβδομάδας— λήξει ή καταρρεύσει.

Ο έλεγχος των υδάτων νότια του Ιράν παραμένει βασικό σημείο τριβής. Το ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης δήλωσε ότι κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ και περιορίζει τη ναυσιπλοΐα μέχρι οι ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Προειδοποίησε ότι θα «καταστρέψει» πλοία που θα επιχειρήσουν να περάσουν.

Ο Τραμπ για την κατάσχεση του ιρανικού πλοίου

«Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του Ναυτικού μας το σταμάτησε επιτόπου ανοίγοντας τρύπα στο μηχανοστάσιο», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με την κατάσχεση του πλοίου και πρόσθεσε πως «αυτή τη στιγμή, πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν τον έλεγχο του πλοίου».

Οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως αναχαιτίσει περισσότερα από 20 ιρανικά πλοία που έφυγαν από ιρανικά λιμάνια και προσπάθησαν να περάσουν τον αποκλεισμό, αλλά αυτή είναι η πρώτη γνωστή περίπτωση χρήσης βίας. Τα προηγούμενα πλοία είχαν επιστραφεί στα ιρανικά λιμάνια.

Το Ιράν απειλεί να μην συμμετάσχει στις συνομιλίες

Στο πλαίσιο αυτό, το Ιράν απειλεί να μην συμμετάσχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ την Κυριακή, σύμφωνα με ρεπορτάζ του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων IRNA. Το πρακτορείο επικαλέστηκε τις «υπερβολικές απαιτήσεις της Ουάσινγκτον, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επανειλημμένες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό», τον οποίο η Τεχεράνη θεωρεί παραβίαση του πλαισίου εκεχειρίας.

Το Ιράν έχει στο παρελθόν απειλήσει την τελευταία στιγμή ότι θα αποχωρήσει από διαπραγματεύσεις, αλλά τελικά συμμετείχε. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία θα φτάσει στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν τη Δευτέρα για συνομιλίες. Πριν από προηγούμενη συνάντηση στην ίδια πόλη, Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι η συμμετοχή τους εξαρτάται από εκεχειρία στον Λίβανο, ωστόσο υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι εμφανίστηκαν τελικά ακόμη και χωρίς συμφωνία σε ισχύ.



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