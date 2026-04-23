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Ευρωαγορές: Μεικτή εικόνα στις συναλλαγές με ισχυρά κέρδη για Nokia και L’Oréal
Χρηματιστήρια
19:54 - 23 Απρ 2026

Ευρωαγορές: Μεικτή εικόνα στις συναλλαγές με ισχυρά κέρδη για Nokia και L’Oréal

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με μεικτά πρόσημα την Πέμπτη 23/4, καθώς το κλίμα στις περιφερειακές αγορές παρέμεινε συγκρατημένο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,05% στις 614,20 μονάδες, με τις βασικές αγορές και κλάδους της Ευρώπης να εμφανίζουν μεικτή εικόνα. Πιο αναλυτικά:

  • Γερμανικός DAX: -0,06% στις 24.180,68 μονάδες
  • Γαλλικός CAC: +0,87% στις 8.227,32 μονάδες
  • Βρετανικός FTSE: -0,19% στις 10.457,01 μονάδες
  • Ισπανικός ΙΒΕΧ: -0,67% στις 17.885,90 μονάδες
  • Ιταλικός ΜΙΒ: +0,26% στις 47.907,41 μονάδες

Οι μετοχές της εταιρείας καλλυντικών L’Oréal σημείωσαν τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό τους από τον Νοέμβριο του 2008, κλείνοντας με άλμα 9%, μετά την ανακοίνωση της ισχυρότερης τριμηνιαίας ανάπτυξης των τελευταίων δύο ετών.

Η μετοχή της Nokia ενισχύθηκε κατά 6,4%, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου. Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, ενώ τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν στα 281 εκατ. ευρώ (328,8 εκατ. δολάρια), αυξημένα κατά 54% και υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Nokia, Justin Hotard, δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία αξιοποιεί τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης, ιδιαίτερα στα οπτικά δίκτυα.

Παράλληλα, η μετοχή της σουηδικής αμυντικής εταιρείας Saab ενισχύθηκε κατά 3,8%, παρότι τα νέα συμβόλαια το πρώτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 5% στα 18,2 δισ. κορώνες Σουηδίας. Η εταιρεία ανέφερε λιγότερες μεγάλες παραγγελίες, αλλά περισσότερες μεσαίου μεγέθους.

Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 19,1 δισ. κορώνες, χαμηλότερα των προσδοκιών, ωστόσο κατέγραψαν οργανική αύξηση 23,6%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 32% στα 1,92 δισ. κορώνες, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις.

Στο ενεργειακό μέτωπο, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) Φατίχ Μπιρόλ προειδοποίησε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει τη «μεγαλύτερη απειλή ενεργειακής ασφάλειας στην ιστορία», αναφερόμενος στις επιπτώσεις της σύγκρουσης με το Ιράν και στις πιέσεις στην αγορά καυσίμων.

Το αργό πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύθηκε κατά περίπου 0,9% στα 102,88 δολάρια το βαρέλι, μετά από δημοσιεύματα για κατάσχεση ιρανικών πετρελαιοφόρων από τις ΗΠΑ, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για τη Μέση Ανατολή.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο κρατικός δανεισμός μειώθηκε κατά σχεδόν 20 δισ. λίρες, στα 132 δισ. για το οικονομικό έτος έως τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία. Ωστόσο, οι αποδόσεις των ομολόγων ανέκαμψαν μετά από νέα στοιχεία PMI που δείχνουν αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις.

Στη Γερμανία, οι εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 μειώθηκαν στο μισό, στο 0,5%, ενώ για το 2027 υποχώρησαν από 1,3% σε 0,9%, με το υπουργείο Οικονομίας να επικαλείται την ενεργειακή κρίση και τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο.

Στην Ασία, οι αγορές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας κατέγραψαν ιστορικά υψηλά πριν υποχωρήσουν, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα.

Η συνεδρίαση συνοδεύτηκε από έντονη εταιρική δραστηριότητα στην Ευρώπη, με ανακοινώσεις αποτελεσμάτων από μεγάλες εταιρείες όπως Roche, Nestlé, SAP, Sanofi, Vinci, LSEG, Orange, Heineken, STMicroelectronics, Dassault Systèmes και Renault.

Παράλληλα, αναμένονται στοιχεία για τους δείκτες PMI της ευρωζώνης και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και οι νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ.

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